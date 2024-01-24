6 أنواع من الشخصيات النسائية.. أيها أنتِ؟

التنوع موجود في كل مظاهر الحياة، بما في ذلك الطبيعة والكائنات الحية، ويشمل هذا التنوع بالتأكيد عالم النساء، إذ يمكن تصنيف الشخصية الأنثوية وفقاً للعديد من العوامل والصفات التي تتميز بها كل أنثى.



وأوردت صحيفة إكسبرس البريطانية، 6 أنواع رئيسية للشخصية الأنثوية، على النحو التالي:

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ألفا



بيتا



تتميز امرأة ألفا بالروح القيادية والثقة بالنفس والثبات بالرأي، ومع ذلك فهي تحتفظ بمساحة لسماع وجهات النظر المتباينة، كما تتسم بازدهار حياتها المهنية، واجتهادها، وجاذبيتها، ورؤيتها الغنية بالأفكار.بالمقارنة مع ألفا، فإن امرأة بيتا أكثر هدوءاً، وتتسم بأنها ليست سهلة المنال، ويمكنها الابتعاد عن حياتك إذا تجاوزتها. وفي حين أنها قد لا توافق على كل ما تسمعه، إلا أنها قد لا تعبر عن رأيها، لتفادي التورط في المشاكل أو الجدالات الساخنة، وهذا ما يجعلها مسالمة في الكثير من الأحيان.





غاما



مستقلة ومنظمة وموجهة، وتدرك أهمية نفسها وتعتني بها كثيراً، ولا تخاطر أبداً بالدخول في علاقات رومانسية. وعلى غرار حياتها الاجتماعية، فإن منزلها نظيف ومرتب، وهي ذات تفكير تقدمي للغاية، ولديها دائماً قائمة من الأهداف التي يجب تحقيقها، وتسعى لتحسين شخصيتها على الدوام.





دلتا



سيغما



بفضل مواردها المالية وإيلاء اهتمام خاص لمظهرها، فإن امرأة دلتا تركز على التفاصيل. تتمتع دلتا بمهارات تواصل ممتازة. وعلى الرغم من كونها متحفظة، يمكنها التواصل بسهولة مع الآخرين بينما تأخذ وقتها في ملاحظة ما إذا كان الأشخاص الذين تتفاعل معهم جديرين بالثقة. كما تتميز دلتا بحبها للبقاء في المنزل مع أحبائها بدلاً من الذهاب إلى حفل أو حدث فاخر.نظراً لكونها عاطفية، عندما تكون امرأة سيغما في حالة مزاجية سيئة، فإن أي شخص من حولها سيعرف ذلك. قد تضع سيغما ثقتها في الأشخاص الخطأ وتتأذى بسهولة. ويمكن أن تتخلى عن كل شيء من أجل الأشخاص الذين تحبهم وتقف إلى جانبهم مهما حدث.





أوميغا



تتسم بالانطوائية، ولكن عندما تثق بشخص ما، فإنها تُنشئ رابطة عاطفية عميقة معه. وتفضل أوميغا المحادثات الفردية ذات العمق العاطفي، لذا فهي تتفادى الدردشات السطحية. ويمكن أن تكون امراة أوميغا صديقة جيدة، لأنها تهتم للآخرين وتعرف كيف تحافظ على السر. -24 لايف ستايل

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