الأحد 17 كانون الأول 2023
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آداب فيلادلفيا تستضيف إبراهيم السعافين بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

آداب فيلادلفيا تستضيف إبراهيم السعافين بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
آداب فيلادلفيا تستضيف إبراهيم السعافين بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية يقيم قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا، يستضيف القسم الدكتور إبراهيم السعافين في ندوة حوارية تبدأ الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين 18 هذا الشهر.اضافة اعلان
تتضمن الندوة على ركن الكتاب المجاني للطلبة، ثم كلمة لرئيس القسم الدكتور حمزة النادي بخصوص اليوم العالمي للغة العربية، ثم بورقة نقدية للدكتورة نداء مشعل بخصوص الجانبين الإنساني والإبداعي في تجربة الدكتور السعافين.
ثم يلقى السعافين كلمة للحضور، بعد ذلك يتم طرح الاسئلة على المحاضر من قبل الأساتذة والطلاب بخصوص مجمل مسيرته العلمية والإبداعية المتميزة، ثم تعلن الدكتورة ليديا راشد عيسى إطلاق قناة اليوتيوب الخاصة بالقسم.
وفي الختام يلقى عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتور غسان عبد الخالق الندوة. كلمة يتحدث فيها عن أهمية اغتنام هذه المناسبة، لتقديم قصص نجاح علمية حقيقية وكبيرة، يمكن أن تسهم في تمسك الجيل الجديد بلغته الأم، بعيدا عن أسلوب المحاضرات الوعظية.
ويذكر أن الدكتور إبراهيم السعافين هو أستاذ النقد الحديث بالجامعة الأردنية، وعضو مجمع اللغة العربيّة الأردنيّ، وقد نال شهادة  الليسانس (البكالوريوس) في اللغة العربية وآدابها عام 1966، من كلية الآداب في جامعة القاهرة، ومن الكلية نفسها  نال درجة الماجستير عام 1972، ثم درجة الدكتوراه عام 1978.
عمل أستاذًا في عدد من الجامعات العربية والعالمية كالجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة تنيسي الأمريكية وجامعة الملك سعود بالرياض وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة، وتولى في بعض هذه الجامعات مناصب إدارية بالإضافة لعمله الأكاديمي.
كما عمل رئيسًا للتحرير، وعضوًا في هيئات التحرير، والهيئات الاستشارية لعدد من الدوريات العلمية والثقافية في الأردن والعالم العربي، وشغل عضوية مجالس الأمناء لعدد من الجامعات ومؤسسات الجوائز، وتولى رئاسة لجان التحكيم في عدد من الجوائز والمهرجانات العربية كلجنة تحكيم جائزة الرواية العربية العالمية (البوكر) كما شغل عضوية لجان تحكيم أخرى.
وقد نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب في الأردن عام 1993، وجائزة الملك فيصل العالمية عام 2001، وجائزة فلسطين للآداب عن روايته ( ظلال القطمون) عام 2020.
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