آداب فيلادلفيا تقيم فعالية " العربية هوًى وهُوية"

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حرصًا على توثيق علاقة الطلّاب بلغتهم العربيّة واستثمارًا لمواهبهم ؛ أقامت شعبة اللغة العربيّة في قسم العلوم الإنسانيّة الأساسيّة ، فعالية بعنوان (العربيّة ... هوًى وهويّة) اتّكأت على معطيات الواقع العربي ، واستوحت مما تتعرض له فلسطين أفكارها وفقراتها، واشتملت الفعالية على كلمة لرئيسة القسم الدكتورة ابتسام حسين وكلمة لعميد الكليّة الدكتور غسان عبد الخالق، كما تضمّنت فقرات إنشاد وإلقاء نصوص شعريّة ونثريّة، ومسابقة إلكترونيّة تفاعليّة على صعيد اللغة الاستعماليّة . وختم الاحتفال بتكريم الأساتذة المشرفين والطلّاب المشاركين، ثم تجوّل الحضور في الأركان الفنيّة التي تناولت بعض فنون اللغة وجماليّاتها في بهو القسم . وقد لقي الحفل تفاعلًا واستحسانًا من الحضور، وثمّنوا للأساتذة الذين كان لهم دور ملموس في إنجاح هذه الفعالية جهودهم الإبداعية وهم : د. ندى الرفاعي و د. أحمد الجبالي و د. نيفين البدوي و د. محمد عودة و د. نور البدوي . وتعد هذه الفعالية تجربة عميقة أحيت فكرة المهارات اللغوية بصورة تطبيقية خارج القاعة النظامية ، وبما يجعل الطلبة يمارسون فصاحة العربية في وجوه لغوية متنوعة.