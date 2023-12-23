أباهر السقا يناقش كتاب "تاريخ غزة الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني"

عزيزة علي

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عمان - ضمن سلسلة المدن الفلسطينية؛ صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب بعنوان "غزة: التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني، 1917 ـ 1948"؛ لأستاذ علم الاجتماع في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت الدكتور أباهر السقا.في كلمة على غلاف الكتاب جاء فيها: "يقدم الكتاب التاريخ الاجتماعي لمدينة غزة إبان الاستعمار البريطاني حتى نكبة 1948، ويهتم بتقديم قراءة جديدة من منظور سوسيولوجي لم يتم التطرق إليه في دراسة تاريخ مدينة غزة الاجتماعي. ويعرض التركيبة السوسيو-اقتصادية والسياسية للمدينة وسكانها، وعائلاتها، ويشرح آليات صناعة الوجاهة الاجتماعية، عبر تتبع سوسيوتاريخي".ويتناول الكتاب عمليات تحديث المدينة أو عصرنتها والعلاقات المعقدة بين سياسات الأهالي من جهة، وسياسات المستعمر البريطاني من جهة أخرى، وأثر ذلك في عمليات التحضير وإدارة الفراغات والحيز العام وشكل العمارة والخدمات. كما يقرأ التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها والتغيرات الحضرية الاجتماعية المرتبطة بخدمات المياه والإنارة وإقامة منشآت المدينة ومرافقها ووسائل النقل وميناء المدينة ومطارها ومحطة القطارات، ويسعى إلى تمحيص أشكال التحديث المدينة، وكذلك يتعرض الى البنية الاقتصادية للمدينة وحرفها وصناعاتها وأسواقها ومواردها وتجارتها.ويغوص الكتاب، في تفصيلات الحياة اليومية والتعبيرات الاجتماعية والثقافية للأهالي ومؤسساتهم وطبيعة العلاقات الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية على نحو غير مألوف، وأيضاً العلاقات بين العائلات والتشكيلات الحضرية بين مدينة غزة ومدن فلسطينية أخرى.جاء الكتاب في خمسة أقسام. كل قسم يحتوي على فصول، القسم الأول: وهو بعنوان "قراءة سوسيوتاريخية لمدينة غزة، يضم ستة فصول الأول منها، يقدم قراءة في تاريخ المدينة، استمرار تاريخي أم انقطاع، انتداب أم استعمار؟؛ الفصل الثاني يقدم التاريخ الاجتماعي: مقاربات نظرية ورؤى من الميدان؛ الفصل الثالث: التركيبة السوسيو-اقتصادية للجماعة المدنية الغزية؛ الفصل الرابع: غزة تحت الاستعمار-(الانتداب)؛ الفصل الخامس: البلدية والصراع بشأن إدارة الاجتماعي-السياسي؛ الفصل السادس: التشكيلات الاجتماعي العائلية المدنية.فيما جاء القسم الثاني بعنوان "غزة بين التخطيط الاستعماري والتخطيط الأهلي"، ويشتمل على أربعة فصول يتناول الأول منها، الإدارة الاستعمارية والسياسة الصحية في المدينة، مستشفيات المدينة، البنى الصحية؛ وفي الفصل الثاني، التخطيط الحضري للمدينة ما بين التخطيط الاستعماري والمحلي؛ وجاء الفصل الثالث للحديث عن البنى الخدماتية؛ والفصل الرابع تناول، البنى الاقتصادية للمدينة. بينما جاء القسم الثالث بعنوان "البنى التعليمية والثقافية"، يضم فصلين هما: التعليم، والبنى الثقافية.أما القسم الرابع، فجاء بعنوان "الحياة اليومية"، ويشتمل على ثلاثة فصول يتحدث الفصل الأول عن العادات الاجتماعية الغزية، المقامات والمواسم، التدين، العلاقات الاجتماعية، المصاهرة والزواج؛ والفصل الثاني يتحدث عن: الأنماط الاستهلاكية في الحقبة البريطانية؛ أما الفصل الثالث فتحدث عن: العلاقات بين المكونات الاجتماعية المتعددة.القسم الخامس جاء بعنوان "الحراك السياسي-الاجتماعي في الفترة الانتدابية"، وجاء في فصل واحد، يتحدث عن الجمعيات الأهلية، الحراكات الاحتجاجية، احتقان مستعمري وتعاون استعماري، علاقة مدينة غزة بنظيراتها من المدن الفلسطينية.يقول السقا في مقدمة بعنوان "مقدمة عامة": "ثمة نقص في الدراسات التي تتناول التاريخ الاجتماعي لمدنية غزة، وتحديدا تلك التي تعنى بعمليات التحديث في المدن الفلسطينية وأدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحقبة التاريخية التي سبقت النكبة". حيث إن هناك تهميشا لمدينة غزة عند دراسة موانئ فلسطين وشبكات الطرق والمنشآت الاقتصادية، وأيضا لدور هذه المدينة واقتصادها والشبكات المرتبطة بها، وعلاقة هذا الجزء الجنوبي من فلسطين بالعالم العربي وأفريقيا، وكذلك غياب الدراسات التاريخية عن تفاعل مدينة غزة ولوائها، ثم قضائها مع المدن الفلسطينية في هذه الحقبة إلا بطرق عرضية، وهذا يصح على تأريخ عمليات التحديث ككل في المجتمعات الفلسطينية وآليات التأريخ بالنسبة إلى المؤسسات الإدارية والقانونية والمؤسسات الحضرية وغيرها، وكذلك غياب الدراسات عن التشكيلات الاجتماعية والتركيبة السوسو-اقتصادية للمجتمع الغزي في تلك المرحلة.ويوضح المؤلف، أنه في هذا الكتاب يدرس حقبة مهمة من التاريخ الاجتماعي المعاصر لمدينة غزة، بدءا من العام 1893، وهو تاريخ تشكل أول مجلس بلدي في المدينة في نهاية الفترة العثمانية برئاسة مصطفى العلمي، وتمهد دراسة هذه الفترة إلى عرض التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية لمدينة غزة خلالها، ثم تركز على حقبة الانتداب البريطاني الاستعماري من سنة "1919 إلى سنة 1948"، حيث يسعى البحث لتسليط الضوء على التاريخ الاجتماعي والتغيرات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لمدينة غزة من خلال، استخدام عدد من الأوراق العائلية والمذكرات واليوميات، وبعض المصادر الأولية، بدءا من المصادر الأرشيفية العديدة المتوفرة محليا "في غزة"، وعالميا "في لندن، نانت"، والتي تحتوي على مصادر مهمة لدراسة التاريخ الانتدابي البريطاني لمدينة غزة، وكان للاطلاع على الأرشيفات الفرنسية أثر مهم وجديد، فقد سمحت لنا هذه المذكرات باستقاء جزء من المعلومات الجديدة التي يطرحها الكتاب.ويقول السقا: "إن الهدف من هذا الكتاب هو إعادة الاعتبار إلى مدينة غزة في التاريخ الاجتماعي الفلسطيني، من خلال رصد سردي وتحليلي مكثف لـ "التاريخ الاجتماعي" للميدان اليومي والذاتي والجماعي، ورصد ما كان عليه واقع المدينة لا القطاع في الفترة المدروسة (1917 - 1948)". ويتركز هذا الرصد على التفاعلات والممارسات الروتينية واليومية لغزة للمركبات الاجتماعية المختلفة، كالتركيبات "السوسيو ـ اقتصادية والتعليمية والثقافية"، و"عادات المدينة الاجتماعية"، "الأنماط الاستهلاكية"، والبنى الدينية والأهلية والعائلية والسياسية. وقد شكل تبني منهج التاريخ الاجتماعي، لدارسي المدينة حصراً، مخرجاً منهجياً آمناً تغلبوا من خلاله على كثير من التعقيدات والتصنيفات والتقسيمات السياسية والجغرافية التي فرضتها تلك الأزمات السياسية.في خاتمة هذه الدراسة، يشير المؤلف إلى أن مدينة غزة في نهاية الفترة العثمانية لم تكن منطوية على ذاتها، بل كانت لديها علاقات واسعة بمحيطها الإقليمي العربي والداخلي الفلسطيني، وكانت لديها علاقات تجارية مع مصر وسائر بلاد الشام وكذلك مع عمقها الفلسطيني، وكانت مركزا سياسيا وتجاريا مهما، وفيها حركة ملاحة، وقنصليات أجنبية، وشغل أبناؤها مناصب قضائية في مناطق متعددة في بلاد الشام. كذلك شهدت المدينة دمارا هائلا نتيجة تعرضها للقصف، ونتيجة ممارسات الجنود الأتراك في المدينة، الأمر الذي أفقدها جزءا كبيرا من إرثها المعماري، فهجرها عدد كبير من سكانها".ويشير السقا إلى ان غزة تعرضت لمعارك عدة، فقدت فيها عددا كبيرا من الضحايا، إضافة إلى نزوح المهجرين. وفقدت المدينة ما بقي من إرثها المعماري، وحطمت آلة الحرب البريطانية مئات البيوت والمنشآت التاريخية، وهو ما يفسر اندثار المدينة القديمة المعمارية في قلب مدينة غزة، أسوة بالعديد من المدن الفلسطينية الأخرى، إضافة إلى سرقة جزء من آثارها والاستيلاء عليها.وتظهر الدراسة، أن غزة كانت على المستوى الاقتصادي ناشطة تجاريا، وكانت تصدر وتستورد، وكان فيها مجموعة صناعات صغيرة، ولديها أسواق عامرة، فهي مدينة جاذبة للتجارة بسبب وفرة المواد، وفيها تنوع في الحرف، وفي النشاط الاقتصادي البسيط. وكان جزء من اقتصادها يقوم على تصدير المحاصيل الزراعية، كالشعير والقمح، وبعض منتوجات الصناعات الخفيفة، كالنسيج والفخار وصناعة الصابون وصناعة البسط التقليدية، فنشأت على هذا شريحة من التجار الذين وسعوا شبكاتهم مع مدن فلسطينية أخرى، وهو ما سمح للمدينة بأن تكون سوقا لتجارة داخلية وإقليمية وعالمية، ولكن خلال الفترة المدروسة، تعرضت قطاعات تجارية فيها لضربات عديدة، لأسباب داخلية وخارجية.وخلص المؤلف، إلى أن الوثائق المتعددة تبين أن مجتمع مدينة غزة كان يعمل بمؤسسات موازية للمؤسسات الاستعمارية، حيث أنشأ المستشفى البلدي، ومستوصفات صغيرة وجمعيات تضامن، وتم تمويل بناء مدارس، للعناية بحاجات الناس، في ظل ترهل السياسة الاجتماعية للإدارة الاستعمارية، وعمل المجتمع المحلي على تطوير مؤسسات أصيلة منغمسة في مجتمعها ومعبرة عن تضامنها في جسد اجتماعي موحد ضد عدو اجتماعي آخر، على الرغم من أنه لم يكن مشخصا لدى كل الشرائح الفلسطينية بالطريقة نفسها، ويظهر هذا في المشافي والمستوصفات وفي لجان المساعدة المجتمعية، وفي تشكيل اللجان القومية والمنظمات الشعبية المحلية للمقاومة المجتمعية.