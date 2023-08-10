أبو عياش تحاضر حول دور الرواية وأدب السجون في حراسة الذاكرة الوطنية

عزيزة علي

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أقامت اللجنة التنسيقية الثقافية للهيئات المقدسية، في منتدى بيت المقدس، محاضرة بعنوان "دور الرواية وأدب السجون في تنمية الوعي الوطني وتعزيز السردية الفلسطينية"، ألقتها الروائية الفلسطينية أسماء ناصر أبو عياش، القادمة من الأرض المحتلة.أدار هذا اللقاء، رئيس اللجنة التنسيقية الثقافية للهيئات المقدسية الباحث والكاتب نواف الزرو، الذي رحب بالروائية الفلسطينية أسماء ناصر أبو عياش القادمة من الأرض المحتلة، قائلا: "نلتقي في هذه الأمسية المهمة والاستثنائية بموضوعها عن حرب الرواية والتراث والهوية والذاكرة الجمعية، ودور الثقافة - الرواية وأدب السجون في حراسة الذاكرة الوطنية".وأضاف، الثقافة هي الصناعة الثقيلة للأمة، فلا يوجد أخطر من تدمير الثقافة ومحو الذاكرة على القضية الفلسطينية، حيث يفتح العدو الجبهات العسكرية-الامنية-الاقتصادية-الإعلامية وغيرها، على الشعب الفلسطيني. وأخطر جبهة اليوم هي الجبهة الثقافية - والتراثية وجبهة الذاكرة الوطنية... وذاكرة الأجيال، من هنا تأتي الأهمية الاستراتيجية لمهمة الرواية- الثقافة وأدب السجون في حراسة الذاكرة الوطنية. من أجل الاجيال والوعي الوطني العام ومن أجل المستقبل.وقالت الروائية أبو عياش: "لأحرارنا في باستيلات الاحتلال أقول: "على شرفة الانتظار الجليل/تسمّر قلبي وليلي الطويـل/يخاتلني طيفك الغائب/ويهمس في أذن المستحيل/بأن الحمائمَ مهما تناءت/وطال بها دربها والمقيل/تعود بشوق إلى أيكها/وتطوي جناح النوى والرحيل".وأضافت أبو عياش، لا يخفى على العارف تأثير الاحتلال عموماً على المشهد الثقافي لأي أمة رزحت تحت نيره. فقد عانت الثقافة الفلسطينية من نكبات متلاحقة جراء الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار البريطاني، منذ بدايات القرن الماضي وليس انتهاءً بالعام 1967، وأدت تداعيات هذا الاحتلال إلى تدمير المنجز الثقافي والعديد من معالم الثقافة الوطنية. لقد تميز المجتمع الثقافي الفلسطيني بأعلام من المتنورين أمثال خليل السكاكيني وروحي الخالدي وغيرهم الكثير، في مجالات الفن والأدب، وبالرغم مما واجهته من تحديات واستلاب من قبل المحتل، فقد تمكنت الثقافة الفلسطينية الوطنية من النهوض، فبرز أعلام في الأدب أمثال إيميل حبيبي وسميح القاسم ومحمود درويش وغيرهم من شعراء وأدباء وفنانين ومفكرين، كإدوارد سعيد وليس آخرهم زكريا محمد الذي غيبه الموت قبيل أيام.وهنا، يتجلى السؤال: ما وظيفة الأدب ودوره في المعركة الوطنية؟ قد تثير الإجابة عن هذا السؤال جدلاً يحمل أوجها عدة، وقد تأتي ملتبسة ومتعددة الأفكار والنظريات. لكن إن سلمنا جدلاً بأن الثقافة هي مكون رئيس للهوية الوطنية، فإن المعركة الثقافية مع المحتل هي من أعقد المعارك المتواصلة بعد خسران البنادق وهجران الخنادق.وأكدت أبو عياش، أن الكتابة كإحدى أدوات الثقافة المقاوِمة ليست حالة ترف أوغاية، بل هي وسيلة من وسائل الصراع والتحريض ونشر الوعي، والثقافة بكل صعدها والسياسة في صلبها، هي منظومة الأفكار والمعتقدات والإبداعات التي تصوغ وعي الجماعة تجاه فعل تغيير الواقع، ومهمة ووظيفة الكلمة الإسهام في فعل المقاومة والتغيير. لقد تباين الأدب المقاوم مع اختلاف ظرف وطبيعة الصراع مع الاحتلال، بحيث اتسم بالحماسة والعنفوان إبان الاحتلال البريطاني وبداية تكوين المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، وتحول إلى أدب أكثر وجدانية وحنينا إلى الوطن السليب بعد النكبة وفي أماكن اللجوء والشتات.وتابعت، "ومع انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة عادت لغة الخطاب سيرتها الأولى محملة بالحماسة والتحدي، فتغنى الشعراء بالبندقية والرصاص وترفع عن خطاب الهزيمة واللجوء للكلمة مثل،(طل سلاحي من جراحي طل سلاحي.. /ولا يمكن قوة في الدنيا تنزع من إيدي سلاحي) وكلمات (كلاشينكوف خلي رصاصك بالعالي)، وكتبوا في الفداء والشهداء..". لافتة إلى أن خط الخطاب الحماسي استمر صعوداً في كل الأنماط الأدبية والفنية، فعلى صعيد الفن التشكيلي بدأت خطوط الفنانين تبرز في لوحاتهم صور النكبة واللجوء والتهجير حتى أواخر ستينيات القرن الماضي، لتتسم أعمالهم في مرحلة المد الثوري بروح المقاومة والثورة".ورأت الروائية، أن كل ذلك يندرج تحت مصطلح أدب المقاومة أدب السجون وإبداعات أسرى الحرية المتسربة من وراء قضبان باستيلات الاحتلال من كتاب وباحثين وشعراء، فيعمد الكاتب داخل السجن إلى تفكيك الزمن ويخلق زمناً خاصاً.. زمناً افتراضياً مرتبطاً بالإبداع والإنجاز في محاولة لتحدي فلسفة الاحتلال في جعل زمن الأسير دون فائدة، فيحوله من زمن عدمي إلى زمن منتج، وبهذا يقول الروائي الأسير منذر مفلح في زمن السجن: "علينا أن نسعى لتحويله إلى زمن مثمر". وفي تحد للسجن أيضاً يقول الروائي الأسير وليد دقة: "نكتب عن السجن لنفيه" ليتفوق سائد سلامة بدوره على واقع السجن بالكتابة كما يقول.كانت حيطان السجن، هي الوسيلة المثلى بل والأولى التي خط عليها الأسير اختلاجات نفسه وما يعتمل في وجدانه لتعذر أدوات الكتابة، بل وحتى حظرها. وفي محاولة لتقشير حيطان الزنزانة يتجلى تاريخ من مروا بها، تاريخ يوثق مواقفهم فكرياً وسياسياً ووجدانياً.ثم تحدثت أبو عياش، عن الثائر عوض النابلسي الذي يعتبر أحد ثوار "ثورة 1936"، والذي أعدمه الاحتلال البريطاني، أول من خط بالفحم قصيدة على جدران زنزانته في سجن عكا وكذلك الشاعر الثائر نوح إبراهيم، التي كانت قصائده سلسة الأسلوب معبرة عن نبض الشارع والمفكر خليل بيدس ابن مدينة الناصرة المحتلة والذي كان معتقلاً إبان الحكم العثماني، واعتقلته فيما بعد، سلطات الاحتلال البريطاني في بداية انتدابه على فلسطين، ليكتب من السجن "حديث السجون".وأوضحت المحاضرة، أن "أدب السجون"، ليس حكراً على الفلسطيني، فقد أبدع كثيرون من معتقلي الرأي ومناضلون من أجل الحرية في هذا المجال، أذكر منهم وعلى سبيل المثال لا الحصر، المصري الطاهر عبدالحكيم في "الأقدام العارية"، والفاجومي أحمد فؤاد نجم و"دفتر السجن"، للقائد الفيتنامي هوشي منه و"رسائل السجن"، للمفكر الإيطالي غرامشي الذي ميز المثقف العضوي المنتمي لخط الشعب والمعبر عن الثقافة الأصلانية المنسجمة مع أهداف التحرر الوطني والمعبرة عن الإرادة الجمعية للجماهير؛ ميزه عن نقيضه المثقف النخبوي الذاتي والمسترزق النازع للشهرة.ثم تحدثت أبو عياش، عن متطلبات الكتابة الإبداعية قائلة: "تحتاج إلى أجواء من الراحة ومساحة من الاستقرار النفسي، فإن الكاتب في السجن يواجه تحديات ليس أقلها الوقت المشحون بالتوتر والتحدي وشح ما يرشح من معلومات عن الحياة خارج السجن، إنها الكتابة المعجزة التي تواجه استهداف الاحتلال لوعي الأسير وإرادته، ناهيك عن ضآلة إمكانية تسريب المادة خارج أسوار السجن وما تواجهه من مخاطرة مداهمة السجان ومصادرتها".ثم انتقلت للحدث عن المشهد الثقافي الحالي، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولة البعض الاستيلاء على الهوية الوطنية ومحاولة الطمس والاحتواء، لا بد أن نحتكم للموضوعية في وصف الحالة بعد أسلوب وهيمنة السياسي على الثقافي، والرسمي على الشعبي، واتضاح إشكالية العلاقة بين الثورة والسلطة مما أدى لترهل المؤسسات الثقافية وتراجع الفعل الثقافي التحرري وترهل الخطاب الثوري، لتحل محله ثقافة رسمية انهزامية متساوقة مع الاحتلال. لكن وبالرغم من كل ما ذكر، فما تزال الثقافة الوطنية وفي صلبها "أدب السجون"، تخوض اشتباكاً مع المشروع الثقافي الصهيوني وتلك الثقافة الانهزامية.وخلصت المحاضرة إلى أن الإيمان بحتمية النصر وانتصار الرواية الفلسطينية المناقضة والمناهضة في حقيقتها لرواية الاحتلال الضليلة هو الإيمان الأكثر سطوعاً من خرافة ووهم (أرض الآباء والأجداد)، مقتبسة من أقوال الأسير مؤبد الأحكام كميل أبو حنيش ما أوحي إليه: "بكم ومعكم نكسر فكرة السجن ونستأصلها من الأعماق في الطريق لكسر الجدران وفتح الأبواب الموصدة التي تسد الطريق أمام حرية الأسرى في كل السجون. قدرنا أن نحمل راية الحرية والإبداع والتقدم جيلاً بعد جيل".ويذكر أن الروائية الكاتبة أسماء ناصر أبوعياش، هي ابنة عائلة ناصر اليافية الأصيلة، وزوجة المناضل عدنان أبو عياش، صدر لها مجموعة من المؤلفات منها، كتاب "فدائي عتيق"، وهو كتاب سيرة توثق فيه المؤلفة لحياة الأبطال أمثال عدنان أبو عياش زوجها وصحبه الثوار، وفي هذه السيرة ترسم خط الثورة وبداياتها.