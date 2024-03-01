أبو هنية يوقع كتابه "هل كان حبا" بحضور أدباء ومثقفين

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إربد - أقام منتدى الجياد للثقافة والتنمية، مساء أول من أمس، حفلا لتوقيع كتاب بعنوان "هل كان حبا"، للكاتب الأردني حسن أبو هنية، بحضور حشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين من محافظة إربد.خلال الحفل، تحدث الدكتور سلطان الخضور عن تعريف الحب وذكر أنواعه، كما عرج على ذكره في الآداب الإنسانية والثقافة العربية. وألمح إلى إشارة الكاتب لبعض هذه المعاني والأفكار التي أوردها في كتابه وذكره لأنواع الحب.وذكر الخضور أن الكاتب نجح بتشريح بعض حالات الحب وإيراده للجوانب الإيجابية له، وقد خالف الكاتب في جزئية تشبيه الكاتب لبعض أنواع الحب بالسراب الذي يتلاشى كلما اقتربنا منه.الكاتبة والروائية أريج صافي الخصاونة، أسهبت في نقد المواضيع التي تناولها الكاتب في كتابه، وأشارت إلى أن سلاسة اللغة والشرح وروعتها في وصف المشاعر والأحاسيس بفصاحة وفكر، كانت سببا بإنتاج هذا الكتاب الجميل.الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار، ذكر في قراءته للكتاب، ما قاله بعض الأدباء والشعراء عن الحب قديما وحديثا، مشيرا إلى الإهداء في بداية الكتاب، وذكر بأنه كتاب أدبي يحاول الوصول إلى مشاعر العاشق ودرجات العشق، مستشهدا بما قاله ابن الفارض في ذلك.كما أشار إلى دوافع الحب الخمسة التي أوردها الكاتب في كتابه التي تشرح الحب وتؤسس له، وقواعد الحب الـ12 التي تعين القارئ على فهمه، وبعض التساؤلات التي طرحها الكتاب ضمن إشكالية المشاعر وإشكالية الإجابة عنها، تاركا للقارئ أن يقبل على الكتاب ليعرفها بنفسه.مقدمة الحفل الدكتورة حنين عبيدات، ذكرت بعض نصوص الكتاب والاقتباسات التي تقرب الصورة للحضور عن فحوى الكتاب وفتحت باب الحوار، فكان التفاعل من الحضور مع الكتاب والكاتب حول بعض مواضيع الكتاب في جو رائع من الأخذ والرد الثقافي الجميل.بدوره، قدم الكاتب أبو هنية شكره لمنتدى الجياد القائم على هذا الحفل، بإدارة الأديب سامر المعاني ولراعي الحفل المهندس عامر النصراوي والكتاب المشاركين وللحضور النوعي من كل الفئات المجتمعية والثقافية، لافتا إلى بعض الأسس التي قام عليها كتابه، الذي تنوع بين الأسلوب البحثي البعيد عن التعقيد، والنصوص الوجدانية التي تتخذ من البلاغة وانتقاء اللفظة الرشيقة الجميلة مادة لها.وفي نهاية الحفل، تم توزيع الدروع على جميع المشاركين، وبعدها جرى توقيع نسخ من الكتاب.-(بترا)