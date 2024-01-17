"أبيات ضد الإبادة".. 1000 قصيدة إسبانية لأجل فلسطين

تضامناً مع الشعب الفلسطيني الصامد في وجه آلة الإبادة الإسرائيلية، أطلقت مجموعة من الشعراء الإسبان مبادرة شعرية بعنوان "شعر من أجل فلسطين: أبيات ضد الإبادة".

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المبادرة التي تضم حتى الساعة نحو 1000 شاعر، حظيت بصدى واسع في العديد من المدن الإسبانية، لا بل أنها تجاوزت إسبانيا إلى بلجيكا وبعض بلاد أميركا الجنوبية، حيث أعلن أكثر من شاعر ناطق بالإسبانية انضمامه إلى المبادرة.



هكذا، وفي 20 كانون الثاني/يناير الجاري، سيقوم كل شاعر من مدينته بإلقاء قصيدة من أجل فلسطين، يدين فيها الإبادة الإسرائيلية ضد سكان غزة، معلناً تضامنه مع الفلسطينيين، ومثبتاً بأن الشعر يمكن أن يكون جزءاً من مقاومة الاحتلال.



وشملت المبادرة 30 مدينة إسبانية من بينها غرناطة ومدريد وإشبيلية وقرطبة وغيرها، فيما أعلن شعراء في كل من الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي والمكسيك والأوروغواي وفنزويلا مشاركتهم. -الميادين

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