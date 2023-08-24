أستاذ الموسيقا العربية عبيدات يخط "الأغنية الوطنية الأردنية في سبعين عاما"

عزيزة علي

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صدر عن وزارة الثقافة كتاب بعنوان "الأغنية الوطنية الأردنية في سبعين عاما-1946-2016"، لأستاذ الموسيقا العربية د. نضال أحمد عبدالله عبيدات.في مقدمته للكتاب يقول المؤلف: "إن كتابه جاء بمناسبة مرور مائة عام على قيام الثورة العربية الكبرى، التي أطلق رصاصتها الأولى الشريف الحسين بن علي، تلك الثورة القومية هي ثورة أمة العرب التي يحتفل بذكراها الذين يقرأون التاريخ بإمعان، تلك الثورة التي جاءت لنبذ المستعمر العثماني، وكأول وأكبر ثورة قومية رفعت شعار الوحدة العربية".ويرى المؤلف، أن الأغنية الوطنية تلعب دورا مهما ومتميزا في مختلف جوانب حياتنا، فهي أصدق تعبير عن نبض أي شعب ومرآة حبه للوطن، وهي تعبر بصدق وأمانة عن آماله وأحلامه وتبث فيه روح الأمل والكفاح؛ والعلاقة بين الأغنية الوطنية وآمال الشعوب وأحلامهم علاقة وطيدة وتأكدت عبر مختلف الفترات التاريخية، وخاصة وقت المعاناة من أي ظلم واحتلال.ويشير عبيدات، إلى أن هذا البحث عن الهوية الوطنية في الأغنية الأردنية يعني البحث عن الخصائص التي تحقق للأغنية الانتساب إلى الوطن، وعندما نذكر الأردن، لا نعني المكان الجغرافي بحدوده السياسية المعروفة فحسب، بل الناس الذين يعيشون على أرضه والأشياء التي تملؤه، والطبيعة التي يغتني بها من جيال وسهول وأنهار ووديان، وكذلك ما لأهله من آمال وطموحات، إضافة إلى تاريخه القديم والحديث الذي يعد جزءا من تاريخ الأمة العربية.ويرى المؤلف، أن الاهتمام بالهوية الوطنية الأردنية بدأ في عشرينيات القرن الماضي ضمن اهتمام دول العالم الثالث بالظاهرة القومية، وقد ظهرت الروح القومية في البلاد العربية المناهضة للمستعمرين؛ فبات يبحث عن الهوية الوطنية في كل شيء، سواء في الأدب أو الفن أو التاريخ أو الاجتماع وغير ذلك؛ وبالنسبة إلى الأردن بدأت تتشكل في منتصف القرن الماضي ملامح الهوية الوطنية، فأصبحنا في الأدب والفن نقول: "القصيدة الأردنية أو الرواية الأردنية أو المسرحية الأردنية، أو الأغنية الأردنية"، ومن الجدير بالذكر أن التركيز على الأغنية الأردنية جرى باعتبارها تبرز عقلية الشعب الأردني، إلى جانب مساهمتها في التعبير عن خواطره النفسية الفنية وانعكاس ذوقه الجمالي، وإظهار همومه المعيشية، وبث روح الحماس فيه للدفاع عن وطنه، وتجسيد حضارته وتاريخه، وتخليد أبطاله وعظمائه، وهي تتأثر وتتفاعل مع جميع الأحداث المهمة التي تحدث في حياة المجتمع- مجسدة ذلك في الكلام- وهي جزء مهم جدا لا يتجزأ من الثقافة.ويضيف عبيدات، أن الأردن تأثر كغيره من الدول العربية بالمعاناة من ظلم الاحتلال، حيث ناضل شعبه ضد المستعمر البريطاني لسنوات خلت، وفي هذا الصدد، لا بد من أن نشير إلى أن من صور هذا الكفاح استخدام الأغنيات الوطنية لبث روح النضال والأمل والتضحية للشعوب، وقد تجلى المشهد في الأغنيات الوطنية الأردنية بعد الاستقلال من خلال أصوات كبار المطربين والمطربات القدامى مثل "عبده موسى، توفيق النمري، إسماعيل خضر، سلوى العاص، وسميرة توفيق وغيرهم"، وقد اكتمل المشهد ذاته، في العصر الحديث بأصوات عدد من المطربين والمطربات المعاصرين مثل "متعب السقار، عمر العبداللات، حسين السلمان، أمل شبلي، ديانا كرزون وغيرهم"، الكثير.ويقول المؤلف: "إن الأغنية الوطنية في الأردن –كغيره من الدول العربية- متواصلة مع تاريخه السياسي الطويل، وتمتاز بتنوعها وتضادها وغزارتها، فقد مر الأردن بمراحل سياسية ساهمت في ظهور الكثير من الأغنيات الوطنية وتنوعها، وتعد نهاية العقد السادس من القرن العشرين، من أكثر المراحل خصوبة في الغناء الوطني الأردني، فقد تغنى فيها الشعب بالقيادة الهاشمية والجيش العربي، إذ مزج الغناء في تلك الفترة بين تمجيد البطولة والرجولة وحث العرب على المقاومة وطلب النصر، وكذلك الحزن والأسى على ما أصاب الأمة العربية من هزيمة، وهنا لابد من الإشارة، إلى أن الإذاعة الأردنية كان لها الدور الأبرز في إحياء الأغنية الوطنية ونشرها".وفي حديثه عن الأغنية في القرن الواحد والعشرين يقول عبيدات: "إن عددا كبيرا من الشعراء والمطربين والملحنين الأردنيين اتجه إلى الأغنيات البسيطة التي تخلو من المعاني والمضامين القوية وكذلك من الجمل اللحنية المبتكرة، وقد تنوعت تلك الأغنيات بين التباهي بالوطن وقائد الوطن والجيش والأمن العام والمؤسسات الحكومية المختلفة، إضافة إلى العشائر وغيرها".وفي خاتمة الكتاب، يستعرض عبيدات مراحل تطور الأغنية الوطنية في الأردن، والعوامل التي ساهمت في نشرها، إضافة إلى استعراض لأبرز المطربين والملحنين الأردنيين الذين قدموا أعمالا فنية في فترات زمنية مختلفة، وما لذلك من أثر في تطور الصيغ والقوالب الغنائية المستخدمة في الأردن، كما قام بتحليل عدد من النماذج الغنائية المدونة موسيقيا والمسموعة فقط "عينة البحث"، مراعيا في ذلك التنوع في اختيار القوالب الغنائية، والملحنين والمطربين، والفترات الزمنية المختلفة منذ استقلال المملكة وحتى الآن.ويشير المؤلف، إلى أنه وجد أن هناك غزارة في إنتاج الأغنيات الوطنية منذ بداية القرن الواحد والعشرين، مقارنة بالفترة السابقة لها التي بدأت منذ استقلال المملكة، وفي السياق ذاته، لاحظ وجود اختلاف في أسلوب الملحنين الأردنيين الرواد "القدامى"، عن الملحنين الجدد، فالملحنون الرواد يقومون بتوظيف الألحان والغناء في ترجمة المضمون الشعري للأغنية، كما يهتمون بإبراز قدراتهم على الانتقالات اللحنية والمقامة والإيقاعية، في حين يقوم الملحنون الجدد، بالاهتمام بتصوير الانفعالات الشعرية ويبتعدون عن الاهتمام بالانتقالات اللحنية والمقامية، كما يختلف أسلوب التأليف الغنائي الوطني قديما عما هو حديثا، إذ كان قديما يعتمد على المقدمات الموسيقية الطويلة نسبيا، أما حديثا، فهو غير موجود وإن وجد فإنه يوجد بشكل بسيط، على النقيض تماما بالنسبة للأزمات الموسيقية.ويشير عبيدات، إلى أنه لاحظ لجوء الكثير من الملحنين إلى استخدام الألحان الشعبية وتوظيفها في معظم الأغنيات الوطنية، وفي أحيان كثيرة تقوم الأغنية على الألحان الشعبية فقط من دون استخدام أي جمل لحنية مبتكرة.