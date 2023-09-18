الإثنين 18 أيلول 2023
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أطلق العنان لموهبتك في التمثيل مع النجم منذر رياحنه على Bigo Live

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أطلق العنان لموهبتك في التمثيل مع النجم منذر رياحنه على Bigo Live
من المرتقب أن تُحدث "بيجو لايف" Bigo Live، منصة البث المباشر الرائدة عالمياً، تحولاً حاسماً في تطوير مواهب ومهارات الممثلين الطموحين من خلال إطلاق مشروعها المتميز والأحدث من نوعه "مدرّب التمثيل". بالتعاون مع الممثل الأردني الأسطوري منذر رياحنه، تستعد "بيجو لايف" Bigo Live لتمكين وإلهام مستخدميها من خلال إتاحة الفرصة لهم لتعلم فنون التمثيل مجاناً وعلى نحو غير مسبوق.اضافة اعلان

وهذه المبادرة لا تهدف فقط إلى الكشف عن أسرار التمثيل وكشف الغموض عنه ، بل تشجّع أيضاً المستخدمين العاديين على تحقيق حلمهم ومتابعة شغفهم من خلال البث المباشر، تماشياً مع سياسة وتطلعات "بيجو لايف" Bigo Live الأحدث من نوعها.

يستعد منذر رياحنه (الحساب على "بيجو" Bigo: Montherrayahnah)، الذي يحظى بتقدير كبير وشهرة واسعة لمساهماته البارزة في عالم الترفيه، لتقديم سلسلة من الورش التعليمية على أصول التمثيل حصرياً على منصة "بيجو لايف" Bigo Live.

وباعتباره ممثلاً مشهوراً ومعروفاً لأدائه المتميّز، فهو يمتلك القدرة والخبرة الجيدة لنقل ومشاركة معرفته القيّمة، مما يجعل من هذه الورش فرصة فريدة تعود بالنفع والفائدة على المشاركين. ومن خلال هذه الجلسات التفاعلية، سيقوم منذر بتعليم المستخدمين المبادئ الأساسية في فن التمثيل، مما يتيح لأولئك، الذين يتطلعون إلى متابعة شغفهم بالفنون الدرامية، فرصة من العمر لصقل وتنمية موهبتهم في التمثيل. تم تصميم مشروع "مدرّب التمثيل" بهدف إزالة تعقيدات التمثيل، مما يجعله مفهوماً وسلساً وقابلاً للتحقيق بالنسبة للأفراد الذين تتملّكهم رغبة جامحة في استكشاف هذا المجال الديناميكي.

وخلال مقابلة أجريت معه مؤخراً على "بيجو لايف" Bigo Live استعرض النجم منذر رياحنه رؤيته حول مشروع "مدرّب التمثيل" بالقول، "يتمثل هدفي في تكوين فريق عربي إقليمي ومجموعة ديناميكية من الشباب الطموحين والمفعمين بالحماس. كما أنني على ثقة تامة بأن كل مشارك لديه القدرة على أن يصبح ممثلاً أو مدرب تمثيل في المستقبل. ويتمثل هدفي من هذا المشروع في طرح وتقديم منهجيات البحث الحديثة فيما يتعلق بتقنيات التمثيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم بث برنامج "مدرّب التمثيل"، المؤلف من عشر حلقات، مرتين أسبوعياً طوال شهر سبتمبر 2023. وستعرض كل حلقة للمشاهدين طرق استكشاف منهجي لجوانب مختلفة من التمثيل، مما يجعلها ملائمة لكل من المبتدئين وأولئك الذين يتطلعون إلى صقل مهاراتهم. بإمكان المشاركين توقع ما يلي في هذه الجلسات التفاعلية الجذابة:

•             مقدمة عن التمثيل: سيصحب منذر المشاركين في رحلة ممتعة للتعرّف على مبادئ التمثيل الأساسية والكشف عن أسراره ومكوناته الرئيسية.
•             بناء الشخصية: التعمق في مهارات تطوير الشخصيات، وفهم دوافعها، وإعادتها إلى الحياة.
•             دراسة المشهد: استكشاف فن تحليل المشاهد، وتجزئة النصوص، وتفسير الأدوار بشكل فعال.
•             التعبير العاطفي: تعلم كيفية توظيف المشاعر على نحو يبرز أصالة الشخصية، وهي مهارة أساسية لا بد من توفرها لدى أي ممثل.
•             أسلوب التمثيل: تكوين نظرة ثاقبة لعالم التمثيل المنهجي، وهو نهج تحويلي لتجسيد الشخصية على أرض الواقع.
•             التفاعل والمشاركة: التفاعل مباشرة مع منذر، وطرح الأسئلة عليه، والسعي للحصول على توجيهاته وتلقي ردود الفعل الشخصية.

تلتزم "بيجو لايف" Bigo Live بتزويد مستخدميها بتجربة متنوعة وغنية، ومشروع "مدرب التمثيل"، في الواقع، يتماشى مع هذه المهمة. إن طبيعة المنصة التفاعلية والقائمة على التواصل في الوقت الحقيقي يجعلها الأكثر ملائمة لاستضافة وإنجاح هذا المشروع التعليمي بكل كفاءة واقتدار، مما يساهم في تكوين مجتمع نابض بالحياة من المتعلمين والممثلين الطموحين. ومن خلال البث المباشر، يتمكّن المشاركون من التواصل والتفاعل مباشرة مع منذر رياحنه، لسد الفجوة بين المعرفة النظرية والممارسة العملية. كما أن الانتشار العالمي الواسع للمنصة يضمن للممثلين الطموحين من جميع أنحاء العالم إمكانية متابعة والاستفادة من هذه الدورات التدريبية التي لا تقدر بثمن.

شارك منذر أيضاً مثالاً لا يُنسى عن دوره وتأثيره على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال، "هناك مسلسل درامي شاركت فيه بعنوان "ماذا لو" كان في الواقع من الأمثلة التي لا تُنسى بالنسبة لي. وقد نجح المسلسل، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، في ترسيخ الشعور بالصحة الذهنية لدى مشاهديه، مما شجع على إحداث نقلة تحوليّة في قدراتهم الذهنية. إن كلمة واحدة من الممكن أن يكون لها أثر كبير في توجه الناس نحو الإيجابية أو السلبية. ما يهم حقاً هو تأسيس علاقة إيجابية باستمرار مع الجمهور وتقديم صورة إيجابية مؤثرة.

من المقرر توسيع نطاق هذه الدورات التدريبية إلى ما هو أبعد من المجال الرقمي. إذ إن لدى منذر تصورات وخطط لنقل هذه التجربة إلى الشوارع والمسارح، مما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل والالتقاء عن قرب مع زملائهم من مستخدمي "بيجو لايف" Bigo Live، والممثلين، والأفراد الموهوبين. يتمثل الحلم النهائي لهذا المشروع في تعزيز التبادل الثقافي في مجال الأداء الفني والتمثيل.

يُشكّل مشروع "مدرب التمثيل" على منصة "بيجو لايف" Bigo Live نقطة تحول مهمة في عالم التدريب على الفنون الدرامية. كما أن شغف منذر رياحنه بمهنته، إلى جانب طبيعة منصة "بيجو لايف" Bigo Live الديناميكية، يتيح فرصة مؤاتية واستثنائية للأفراد لبدء رحلتهم الممتعة نحو عالم التمثيل. ومع بدء انطلاق فعاليات هذا المشروع الفريد، تدعو "بيجو لايف" Bigo Live المستخدمين في جميع أنحاء العالم لاستكشاف قدراتهم، وصقل مواهبهم، وشق طريقهم نحو الشهرة. انضموا إلى مدرب التمثيل مع منذر رياحنه على "بيجو لايف" Bigo Live وليبدأ العرض الآن!
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