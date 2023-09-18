أكاديميون وخبراء يؤكدون اكشتاف حضارة مدين على أرض الأردن

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أكد فريق من الخبراء والاكاديميون من الجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت ومؤسسات بحثية وعلمية وثقافية ان اكتشاف حضارة مدين على ارض الاردن المباركة اصبحت حقيقة واقعة بعد انجاز مشروع الدراسات الميدانية والبحث العلمي الذي استغرق 4 سنوات منذ عام 2018 -2022.وذكر رئيس الفريق البحثي الاردني الاستاذ الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية ان النتائج العلمية والتاريخية أكدت ان مركز مدين كان في جنوب المملكة في محافظة الكرك، وان امتدادها كان واسع الانتشار بحيث وصلت الى بلدان مجاورة، كما تم تثبيت المسار الواصل مابين مدين وديار لوط واصحاب الايكه في محافظات الكرك ومادبا والبلقاء عبر وادي الموجب والواله و وادي حسبان الى وادي شعيب محافظة البلقاء، وامتداد سهول الشونه الجنوبيه والرامه، والكفرين، ولتاكيد ذلك تم اتباع منهج البحث العلمي المحكم الذي تم تطبيقه في العمل المكتبي والميداني وخاصة نتائج الدراسات الميدانية، والمسوحات الاثرية التي تم القيام بها على مر العقود الماضيه في جنوب المملكة، كما استند البحث العلمي على وصوفات واقوال الرحالة والمؤرخين والمفسرين القدامى والمحدثين كمصدر للمعلومات من خلال الموسوعات والمصادر والمراجع التي عرضت لحضارة مدين ، وايضا التراث الشفوي والتقاليد المتوارثه التي تم جمعها وتفحصها بالتعاون مع المجتمع المحلي في بلدة مدين في محافظة الكرك ، فكانت النتائج مبشرة باهمية اكتشاف بقايا حضارة مدين والثراء الواسع الذي انعكس على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال حقبة زمنية امتدت منذ العصر البرونزي الاخير ما بين 1800-1200 ق م، وان ما تحقق في هذه المرحله نفاخر به محليا وعربيا ودوليا.حيث شارك فريق وطني اردني يتكون من اكاديميون وخبراء اردنيون وطلبة جامعات في الدراسات البحثية العلمية التي ادت الى تحقيق الاكتشاف والانجاز، حيث تضافرت الجهود العلمية والبحثية وتم اصدار كتاب حول الاكتشاف، ونشر عدد من المقالات العلميه، والقاء عدد من المحاضرات وعقد خمسة ورش علميه في الكرك وعمان، وتعاون الجميع على محبة الوطن والانجاز، وتمكنت الدراسة والبحث الميداني من جلاء الصورة فيما يتعلق بزمان حضارة مدين، وقد ان الاوان للانطلاق نحو تطوير اقتصاديات هذا الاكتشاف ليكون الامل المنشود لتطوير جنوب المملكة.وفي بداية حفل الافتتاح قامت السيدة هنية البيايضة رئيسة جمعية سيدات مدين بالترحيب بالحضور، والتقديم الشكر والتقدير بالجهود المبذولة لتوثيق اثار مدين وإظهار أهميتها من خلال الاكتشاف.وأكد راعي الاحتفال معالي الوزير الأسبق طه الهباهبة على أهمية الجهد العلمي المبذول في توثيق الاكتشاف بأساليب علمية دقيقة.واشارة السيد محمد الضمور الى جهود درب الوئام الحضاري في توثيق ونشر الاكتشاف ووضع مدين على الخارطة العربية والإقليمية لأهميتها التاريخية، واكد الضمور ان التأريخ يجب ان يكتب من جديد فيما يتعلق بمدين وتثبيت هذا الاكتشاف.واكد الباشا العميد المتقاعد مناور الشخاتره على أهمية تراث مدين الحضاري، ودورها خلال العصور السابقة وتحقيق رؤى جلالة الملك في تنمية جنوب الأردن. وأشارت رئيسة اتحاد المؤرخين في تراث القبائل السيدة رسمية اللحام الى أهمية اكتشاف مدينة مدين وتراثها الثقافي، وعلاقتها بالكرك، وعلى أهمية التسلسل التاريخي للحضارات التي تعاقبت على المدينة. اما الباحث سامر البيايضة إشارة الى ان الخربة ونبع الماء يشكلان الأساس في حضارة مدين.وأكد الدكتور عدنان لطفي على أهمية تطوير انواع السياحة المختلفة المرتبطة باكتشاف مدين وضرورة الاستفادة من اقتصاداتها؛ واكد ياسين الكناني من جمعية أدلاء السياح الأردنية ان اكتشاف مدين يعتبر وجهة سياحية جديدة سيفيد منها الوطن في جذب السياح. في حين عرض أستاذ دكتور مهند طراد من جامعة آل البيت عبر تطبيق زوم رؤيا مستقبلية لتطوير الاكتشاف بالطرق الهندسية وربطه بالمحيط المباشر.وتحدث الدكتور عبد الخالق دردس من جامعة الزرقاء عبر تطبيق زوم عن الأدلة التاريخية والعلمية المؤكدة لاكتشاف مدين وأشار الى أهمية منهج البحث العلمي في تحقيق الاكتشاف. وأشار دكتور عبد العزيز محمود الى الواقع الأنثروبولوجي الذي ساهم في استقرار مدين وجعل منها نقطة جذب بحيث أصبح مركز حضاري هام.وتحدث الدكتور عبد الرحيم الدعيس عن ضرورة ادخال التربية السياحية في المناهج الدراسية، وإدخال المفاهيم السياحية في مناهج المراحل الأساسية. وأشار الباحث حسني العبادي الى أهمية الاعتناء بالاكتشافات وربطها بمحيطها وتوفير سبل الصيانة والترميم لديمومتها. أما الباحثة ميسون العطيات أكدت على دور المرأة الهام في استثمار اقتصاديات السياحة وترويجها.