أكاديميون ومؤرخون يستذكرون المسيرة البحثية للراحلة فدوى نصيرات

عزيزة علي

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عمان - نظمت اللجنة الثقافية في كلية الآداب والعلوم التربوية، أول من أمس، ندوة استذكارية لزميلتهم المؤرخّة الراحلة الدكتورة فدوى نصيرات، شارك فيها أكاديمون ومؤرخون هم: د. علي محافظة، د. زهير توفيق، وأدارها، د. أمجد الزعبي، بحضور أساتذة وطلبة الكلية وذوي الفقيدة.عميد الكلية د. غسان عبد الخالق، شكر المتحدثون في هذه الندوة التي استذكروا فيها زميلة لهم، لافتا إلى أن الجامعة ورئيسها يثمنان هذه المشاركة بهذه الندوة التي تؤكد حرص جامعة فيلادلفيا على تكريم أساتذتها ومبدعيها.المؤرخ د. علي محافظة قدم ورقة تحدث فيها عن علاقته بنصيرات كطالبة ومشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات قائلا: تعرف على نصيرات كطالبة ذكية ومجتهدة في برنامج الدكتوراة في قسم التاريخ بكلية الآداب في الجامعة الأردنية في العقد الأول من هذا القرن. وكانت مواظبة على حضور المحاضرات المقررة للبرنامج الدراسي، والمشاركة في النقاش الذي يجري فيها، وإعداد التقارير والبحوث التاريخية التي تكلف بها.وأشار محافظة إلى أن نصيرات أبدت خلال سنوات دراستها ميلاً واهتمامًا بتاريخ الفكر العربي الحديث والمعاصر، و"طلبت مني الإشراف على رسالتها للدكتوراة التي ستعدها في هذا الاتجاه الفكري، واعتمدتُ بعد نقاش مستفيض معها عنوانًا لرسالتها "المسيحيون العرب وفكر القومية العربية في بلاد الشام ومصر بين سنتي 1840 و 1918". وبذلت نصيرات جهدًا كبيرًا في إعداد هذه الرسالة التي نوقشت في قسم التاريخ عام 2008. وحصلت على شهادة الدكتوراة في تاريخ العرب الحديث في السنة نفسها، ونالت إعجاب الأساتذة الذين ناقشوها.وأضاف محافظة أن نصيرات كانت نشيطة ومتحمسة في عملها. وكانت حريصة على السؤال في البحوث التاريخية التي تنوي إعدادها، وكان يشجعها على المواضيع التي تختارها، ويعرض عناوين المصادر والمراجع التاريخية المتصلة بكل بحث تطرحه.وتحدث أيضا محافظة عن اهتمام نصيرات في التعرف واللقاء بالمفكرين والمؤرخين، متابعة أنه في إحدى زياراتها له عرضت عليه فكرة تأليف كتاب "فكر المرحوم الدكتور منيف الرزاز"، وبعد نقاش طويل تم الاتفاق على عنوان الكتاب "الحرية في فكر المفكر العربي منيف الرزاز"، كما شاركت فدوى في أربعة وثلاثين مؤتمرًا وندوة، ودرّست في المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأدنى بعمّان لست سنوات (2015-2021). وشاركت في اللجنة التي أقيمت في المركز الوطني لتطوير المناهج برئاستي سنة 2020-2021، وهي التي وضعت الإطار العام والإطار الخاص لمناهج الدراسات الاجتماعية لصفوف المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.من جهته قال د. زهير توفيق من خلال متابعة منجزات نصيرات رحمها الله، يتبين لنا جميعاً، أننا أمام باحثة حقيقية في التاريخ الحديث والمعاصر، قادرة على اقتحام الموضوعات الشائكة، وطرح القضايا الخلافية، بمنتهى الوضوح والدقة، والتوصل لاستنتاجات مقنعة بحكم قدرتها على ايراد الأدلة والبراهين اللازمة لتأكيد وجهة نظرها، وهذا ما لمسناه من قراءة أبحاثها وكتبها العلمية الرصينة.واستعرض توفيق أهم هذه البحوث وكتاب "المسيحيّون العرب وفكرة القومية العربية في بلاد الشام ومصر 1840-1918"، والتي ينشر منها المركز أفضل الرسائل الجامعية في العلوم الإنسانية التي تتميّز بمنهجيتها الصارمة ومستواها العلمي الرفيع، "دور السلطان عبد الحميد الثاني في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين (1876-1909) "الحرية في فكر المفكر العربي منيف الرزاز(1919 1984-)".وأشار توفيق إلى أن هذه الأبحاث والكتب تكشف لنا قدرات نصيرات في تمثَل المنهج التاريخي وتطبيقه في تفكيك الأفكار والإشكاليات التي تطرحها، وحصر اهتمامها وتأطير أبحاثها في وحدات تحليلية واضحة على مستوى الموضوع والسياق العام أو الزمن التاريخي الذي أنتج تلك الأفكار والطروحات، وما يميّز تلك الطروحات والإشكاليات أنها ذات راهنية عالية؛ أي أنها موضوعات حية لها تأثير ممتد في الحاضر والمستقبل، وليست موضوعات مستهلكة ميتة طرقها و يطرقها الباحثون والمؤرخون لسهولتها وسهولة مصادرها.كما أشار توفيق إلى أن نصيرات كانت تعكس في أبحاثها المتعددة شخصية الباحث المستقل الذي يؤمن بقدرته على تحليل النص، وإثبات ما يريد إثباته بطريقته الخاصة وعدم اللجوء للمراجع والإحالات إلا عند الضرورة القصوى، بعكس الباحثين الآخرين الذين يوهمون المتلقي بغزارة علمهم ومعارفهم بكثرة المراجع وغزارة الإحالات، مبينا أنها كانت تعاملت مع مرجعيات أبحاثها بطريقة علمية؛ فقد نوعت فيها على جميع المستويات "المصادر، المراجع، الدوريات، الرسائل الجامعية، المقابلات، الصحف".وخلص توفيق إلى أن نصيرات أنتجت أبحاثا في غاية الدقة والإحكام، ولو كانت الباحثة من أصحاب المشاريع الصغيرة والحسابات النفعية لقسمت كل كتاب إلى عشرات الأبحاث (المحكمة) ونشرتها لاحقاً وفازت بالألقاب الرنانة، لكنها آثرت البقاء في معترك البحث العلمي الحقيقي، وأنتجت أبحاثاً تاريخية صارمة، اقتربت فيها من الموضوعات الفكرية والفلسفية كما هو بائن في موضوع الحرية، وحازت على إعجاب وتقدير المؤسسات البحثية العربية في المشرق والمغرب، وكبار المؤرخين والعاملين في العلوم الإنسانية، وكل من يقدر معنى البحث العلمي، ولديه القدرة والشجاعة على الاعتراف بفضل فدوى نصيرات كأفضل الباحثين المؤرخين من جيلها في الأردن والوطن العربي.