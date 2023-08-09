أكاديميون يحتفون بكتاب تجليات الطبيعة في ديوان على "قلة الياسمين"

عزيزة علي

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احتفى أكاديميون أول من أمس بكتاب "تجليات الطبيعة في ديوان (على قلة الياسمين)"، الذي يتحدث عن الطبيعة في قصائد الأكاديمي الدكتور محمد مقدادي، والكتاب من تأليف الدكتورة دلال عنبتاوي، وذلك في المركز الثقافي الملكي.وحضر الحفل مندوبا عن وزيرة الثقافة الأمين العام بالوكالة الدكتور ماهر نفش، بتنظيم دار المشرق للفكر والثقافة بالتعاون مع "صالون المنتصف للثقافة والأدب"، وأدارت الحفل الإعلامية سمر غرايبة.تحدث في الحفل كل من: الدكتورة دلال عنبتاوي والدكتورة أنعام القيسي، وقرأ الشاعر الدكتور محمد مقدادي مجموعة من قصائده، حيث رحب الشاعر إبراهيم المبيضين من دار المشرق بالحضور والمتحدثين.وتحدثت الدكتورة دلال عنبتاوي، عن الكتاب الذي يشرح تجليات الطبيعة في ديوان على "قلة الياسمين"، للشاعر محمد مقدادي، مبينة أن الطبيعة في هذا الكتاب ظهرت وتجلت بأشكال كثيرة ومتعددة وقد ورد توظيفها بشكل متميز وكبير مرة بحضورها المباشر ومرة أخرى بظواهرها في الكون، فبرزت الأرض من بحار وجبال وأنهار وأودية ورياض وزهر ونبات وبساتين، وظهرت الطبيعة المختلفة كالشمس والقمر والنجوم والكواكب والبرق والرعد وغيرها من ظواهر الطبيعة.ورأت عنبتاوي، أن مقدادي وظف كل تلك المظاهر للتعبير عن مدى اقترابها من عالمه وحياته حتى بدت الطبيعة بشقيها "الساكن والمتحرك"، في هذا الديوان، و"لا أبالغ إن قلت: "إنها في معظم أعمال الشاعر الشعرية ظلت تبرز كذلك صانعة للحدث ومتسيدة للمشهد والحضور وهنا ترامت الحقول ومرت السنابل وانحنت النجوم وغنت الكروم، وبدت البحار كأنها إنسان يمارس الحياة ويمتلك حرية القبول والرفض فثارت وخلعت ما كانت ترتبط به دائما موجها الأزرق فتركته وذهبت لخيارات أخرى".وقالت عنبتاوي: "إنها ركزت في هذا الكتاب على مظاهر الطبيعة الساكنة مرة والطبيعة المتحركة مرة أخرى، ولقد وردت الكثير من الظواهر الطبيعية الصامتة الساكنة في هذه المجموعة الشعرية، وقد عمد الشاعر للتعبير عنها وخاصة ما يرتبط ارتباطا مباشرا بيومنا وبحياتنا المعيشة الاعتيادية، مثل النهار والليل والفجر والمساء وتوظيفها بشكل دقيق للإفصاح عن معايشته لها ولعل أكثر تلك المظاهر اليومية التي عبر عنها، تكمن في لفظتي النهار والليل وما يتبعهما من حركة أوقات وقد رصد من خلالهما حركة حياته والظلال التي ألقت بها هذه المظاهر الطبيعية الساكنة عليها".وعن تجليات الطبيعة المتحركة الحية، تلفت عنبتاوي، إلى أن مقدادي استرسل في التعبير عنها بكل ما اشتملت عليه لأن الطبيعة المتحركة هي المشتملة على الحياة وهي تشكل في كل مشتملاتها جزءا مهما وأساسيا في هذا الكون، وتأخذ حيزا كبيرا من عالم الإنسان الشاعر الواعي، ولم يغب اللون فقد ظهرت أجمل تجليات الطبيعة في هذه المجموعة الشعرية "على قلة الياسمين " في توظيف ألوان الطبيعة، إذ يعد اللون بكل تجلياته وأطيافه من الجماليات الخاصة بالحضور والتشكيل في الحياة والشعر بشكل عام وبشعر الطبيعة بشكل خاص، وقد شكل اللون في هذه المجموعة الشعرية ملمحا بارزا ومهما من ملامحها وبرزت أهميته في هذا الديوان.وخلصت عنبتاوي، إلى أن حضور الطبيعة الساكنة والمتحركة كان متوازياً تقريباً في النص الشعري، وأن توظيف اللون الصريح المرتبط بالطبيعة، كان قليل الحضور مقارنة مع رديف اللون الذي بدا كثيف الحضور من خلال قصائد المجموعة، إذ لم تخل قصيدة من توظيف رديف اللون أبدا للتعبير عن تجلي اللون وجمالياته.من جانبها قالت الدكتورة إنعام القيسي: "إن المؤلفة الدكتورة عنبتاوي رصدت في هذا الكتاب عناصر الطبيعة الطبيعية بشكليها الجامد والحي، وتحليلها تحليلاً وصفياً بلغة أدبية رفيعة، لافتة إلى أن مقدادي شاعر عرف بموهبته الشعرية الفذة وغزارة إنتاجه الشعري، إضافة إلى ما يمتلكه من جرأة كبيرة على طرح كثير من الرؤى في نماذج شعرية تتسم بالجدة والابتكار، حتى أسهم في الحداثة الشعرية العربية، وفي تطوير قصيدة التفعيلة في الأردن والعالم العربي.ورأت القيسي، أن عنبتاوي نجحت في الإشارة إلى شيوع تقنية أنسنة عناصر الطبيعة ومكوناتها المختلفة في نصوص هذا الديوان في مواضع متعددة من دراستها، ذلك أن الشاعر مقدادي يهب الأشياء الطبيعية روحَها الخاصة، مشيرة إلى أن الدراسة لم تخل من ملحوظات تتعلق بحسب القيسي "بوقوف عنبتاوي عند عتبات مؤلف الديوان التي تناولتها بالدراسة، والعلاقة الجدلية بين الإنسان والطبيعة في ديوان الشاعر".وأثنت القيسي على عمل الدكتورة عنبتاوي، وقالت: "إنه ذو قيمة علمية طيبة، لأنه يمثل إضافة إلى المكتبة النقدية الأردنية، لتناوله موضوعاً نقدياً يتعلق بديوان شعري مهم لم يتناوله أحد من الباحثين بعد، وعلى الرغم من ذلك، فإن عملها كأي عمل بشري آخر لا يخلو من بعض الملحوظات المهمة التي لا تقلل من قيمته النقدية.فيما تقدم الشاعر والأكاديمي الدكتور محمد مقدادي بالشكر للقائمين على هذا الحفل، ولوزيرة الثقافة على الرعاية، وللمؤلفة د. عنبتاوي على هذا الجهد الذي بذلته في تأليف هذا الكتاب عن ديوان "على قلة الياسمين"، والدكتورة إنعام القيسي لاهتمامها بتجربته الشعرية، مشيرا إلى ان دار المشرق تقيم فعاليات تثري المشهد الثقافي الأردني.إلى ذلك، قرأ الشاعر قصدتين الأولى بعنوان "ظلال"، التي يقول فيها: "هذي ظلال الوارفين ظلالا/ المُطلقين إلى النجوم خيالا/والسابحين على الرياح مهابة/ والصامتين تأدبا... وجلالا/ والسادرين إلى معاقل ضوئهم/ والممطرين من الغيوم زلالا/ والصانعين من الضلوع شموسهم/والباعثين من الورود سلاسلا".فيما قرأ القصيدة الثانية بعنوان "يجرحني في المفازات صوتي"، التي يقول فيها: "كان يلزمني، أن ارى البحر ثانية، /بعد أن هجر البحر زرقته واحتجب./ وأقام على ساحل الورد مسترسلا في الغياب./ واستوى حرقة،/ في شفاه القصب./ كان يلزم أن استغيث،/ بملح قديم على حاجبي أقام طويلا/ وأوقد شمعته في رماد التعبز"؛ وفي مقطع آخر يقول الشاعر: "كان يلزم أن أشرب البحر،/ كي أتخلص من عطش مزمن،/ وأمضي إلى سيرة الماء،/ منتظرا.. عودة الغائبين./ كان لزمني،".وكان قرأ الشاعر العراقي محمد نصيف في البداية قصيدة بعنوان "بغداد وعمان".