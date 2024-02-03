أكثر 5 كتب يبحث عنها العرب في التنمية البشرية

يشهد مجال التنمية البشرية اهتماماً متزايداً في العالم العربي، وهناك العديد من الكتب التي يبحث عنها الأفراد لتطوير قدراتهم ومهاراتهم والنجاح في حياتهم الشخصية والمهنية، فضلاً عن دور هذه الكتب في فهم النفس وتعلم كيفية التعامل مع الآخرين بشكل فعّال يُسهم في بناء علاقات قوية وناجحة.

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في تقرير اليوم جمعنا لكم قائمة بأكثر 5 كتب يبحث عنها العرب في هذا المجال منها كتاب العادات الذرية و كتاب فن اللامبالاة ، والتي حققت مبيعات عالية يمكنك اختيار ما يروق لك منها ويناسب المرحلة الحالية من حياتك.





كتاب العادات الذرية





يعتبر كتاب العادات الذرية لـ جيمس كلير، الذي صدر عام 2019، من أهم كتب تطوير الذات؛ حيث حقق نجاحاً كبيراً ليس فقط على مستوى المبيعات والشعبية، وإنما بقدرته على تغيير حياة قُرائه وتقديمه نصائح حقيقية قيمة.



و كتاب العادات الذرية هو دليل شامل وعملي حول كيفية تغيير عاداتك باستخدام استراتيجية يسميها جيمس القوانين الأربعة لتغيير السلوك، حيث يعتبر كتاب العادات الذرية أن العادات الصغيرة تصنع فرقاً كبيراً.



يرى صاحب كتاب العادات الذرية أنّ التحسن بنسبة 1% ليس ملحوظاً بشكل خاص؛ بل قد لا يكون ملحوظاً في بعض الأحيان، ولكنه قد يكون أكثر أهمية بكثير، خاصة على المدى الطويل.ويعلّمنا كتاب العادات الذرية أنه إذا كان بإمكاننا أن تتحسن بنسبة 1% كل يوم لمدة عام واحد، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى أن نصبح نسخة أفضل من أنفسنا بسبع وثلاثين مرة بحلول الوقت الذي ننتهي فيه.



وعلى العكس من ذلك،بحسب كتاب العادات الذرية إذا كنا نقوم بالتخلص من عادات سيئة بنسبة 1% كل يوم لمدة عام واحد، فسوف تنخفض عاداتنا غير المستحبة إلى الصفر تقريباً. بالتالي ما نعتبره فوزاً صغيراً أو انتكاسة بسيطة يتراكم ليصبح شيئاً أكبر من ذلك بكثير. فلا يهم مدى نجاحنا أو فشلنا الآن. ما يهم هو ما إذا كانت عاداتنا تسير على الطريق نحو النجاح.





كتاب 48 قانوناً للقوة





هو كتابٌ مذهل للمؤلف الأمريكي الشهير روبرت غرين، صدر عام 1998، وبيعت منه أكثر من 1.2 مليون نسخة في الولايات المتحدة قبل أن يصدر أخيراً باللغة العربية عن مشروع "كلمة"؛ ليتمكن محبو القراءة من الحصول عليه في العالم العربي، ويتناول موضوع الحرب والصراعات البشرية من منظورٍ جديد ومختلف.– لا تتفوق أبداً على سيدك– لا تثق كثيراً في الأصدقاء، وتعلم كيفية استخدام الأعداء– أخفِ نواياك– قل دائماً أقل من اللازم– يعتمد الكثير على السمعة – احفظها بحياتك– قم بجذب الانتباه بأي ثمن– اجعل الآخرين يقومون بالعمل نيابةً عنك، ولكن خذ الفضل دائماً– اجعل الآخرين يأتون إليك – استخدم الطعم إذا لزم الأمر– اربح من خلال أفعالك، وليس من خلال الجدال أبداً– العدوى: تجنب التعساء وسيئي الحظ– تعلم كيف تجعل الناس يعتمدون عليك– استخدم الصدق والكرم الانتقائي لنزع سلاح ضحيتك– عند طلب المساعدة، عليك مناشدة المصالح الذاتية للآخرين، وليس رحمتهم أو امتنانهم أبداً– تظاهر كصديق واعمل كجاسوس– اسحق عدوك تماماً– استخدم الغياب لزيادة الاحترام والشرف– عليك إبقاء الآخرين في حالة من الرعب المعلق: ازرع جواً من عدم القدرة على التنبؤ– لا تقم ببناء حصون لحماية نفسك – العزلة خطيرة



فبالنسبة لغرين، السلطة غير أخلاقية وهي لعبة اجتماعية لإتقانها، يجب أن تكون قادراً على دراسة وفهم الناس. ومع ذلك، يجب عليك دائماً أن تسلك الطريق غير المباشر للوصول إلى السلطة بالتالي يمكن اعتبار كتاب "قوانين القوة الثمانية والأربعون" دليلاً على فنون المراوغة المختلفة.

كتاب فن اللامبالاة





يعدّ كتاب "فن اللامبالاة" للكاتب مارك مانسون الذي صدرت الطبعة الأولى منه بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول عام 2016م وقام بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية المترجم الحارث النبهان عام 2018م، مصدراً ذا قيمة يمكن أن يسهم في توجيه تفكير القارئ العربي نحو الأمور الهامة في حياته، ويقدم وجهة نظر متجددة حول معالجة الأحداث السلبية وكيفية تحويلها إلى فرص للنمو الشخصي.



يرشدنا كتاب فن اللامبالاة إلى دور الرؤية والغاية الواضحة في حياتنا. ويشدد على أهمية تحديد الأهداف الخاصة بنا بدلاً من اتباع أهداف يفرضها الآخرون، ما يؤدي إلى تعزيز الوعي واتخاذ قرارات أكثر توجيهاً.



بالإضافة إلى ذلك، يقدم مانسون في كتاب فن اللامبالاة استراتيجيات لتجنب الشعور بالإحباط والعجز وكيفية التعامل مع فشل تحقيق الأهداف أو فقدان فرص مهمة. يعتبر الكتاب مرشداً قيماً لتعزيز التفكير الإيجابي والنمو الشخصي في مواجهة التحديات الحياتية.



ومن بين الأفكار التي يقدمها لنا الكاتب مارك مانسون في كتابه "فن اللامبالاة" التي تركز على فهم صحيح للذات وتحقيق التوازن في الحياة:



– تجنَّب إلهام الذات بصورة متطرفة بالنجاح أو الأشياء المرغوبة:

حيث يرى أن ذلك قد يثير عقدة النقص لدى الفرد. في حين يشجعنا على التركيز على الواقع والتعامل مع الأمور كما هي.



– تجنَّب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على تقدير الذات:

يشير مانسون إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تسهم في تقليل تقدير الذات عبر مقارنة حياة الآخرين المظهرية بحياة الفرد. ويشدد على أهمية التركيز على الواقع والاهتمام بالجوانب الإيجابية في حياتنا.



– اللامبالاة والتفرغ عن التفكير الزائد:

يعتبر مانسون أن اللامبالاة وعدم التفكير المفرط في ما يدور حولنا، يمكن أن يساعد في قبول ذواتنا وجعل الحياة أكثر سهولة. يشدد على أن ذلك لا يعني الاكتفاء بالقليل، بل يعني التركيز على الخطوات التي يمكن أن تساعدنا على التقدم دون إحداث ضغط غير ضروري.



– الانتقاء والنضج الشخصي:

يشجع مانسون على أن يكون الفرد أكثر انتقائية فيما يختار أن يولي اهتماماً له. يعتبر وصول الفرد إلى هذه المرحلة مؤشراً على النضج وزيادة الوعي الشخصي.





كتاب فن الإغواء





يقدم روبرت قرين في كتابه "فن الإغواء" الصادر سنة 2001 وهو مؤلف ومدرب أمريكي مشهور في مجال الأعمال والتنمية الشخصية استراتيجيات محددة للإغواء، تساعد القارئ على تطوير مهاراته في التأثير على الآخرين وإقناعهم بأفكاره ومشاريعه.



تتضمن هذه الاستراتيجيات اختيار الفرص الملائمة وخلق جو من الغموض والغيرة، بهدف تحقيق أقصى قدر من الجاذبية والتأثير من بينها:



اختيار الشريك الملائم: لضمان نجاح الإغواء، يجب على الشخص اختيار الفرد الذي يمكنه التأثير عليه بسهولة. ينبغي معرفة احتياجات الأفراد ورغباتهم والعمل على تلبيتها لكسب ثقتهم واهتمامهم.



خلق أجواء من الغموض: يعتبر الغموض مفتاحاً لإثارة الفضول والاهتمام. من خلال الابتعاد عن الكشف الكامل عن حياتك، يمكنك ترغيب الآخرين أكثر في معرفة المزيد عنك.



استخدام الغيرة بشكل استراتيجي: يمكن استخدام الغيرة لزيادة جاذبيتك. يُظهر ذلك بالتظاهر بالاهتمام بشخص آخر أو عن طريق إبراز شعبيتك وجاذبيتك للآخرين.

التركيز على العواطف: يجب التركيز على تأثير العواطف وتحفيزها لتحقيق نجاح عملية الإغواء. فعبر التواصل العاطفي، يمكنك بناء علاقات قوية وعميقة.



تحويل السلبيات إلى إيجابيات: تعلم كيفية تحويل نقاط الضعف إلى مزايا وجاذبية. يمكن ذلك من خلال استخدام الفكاهة للتعامل مع المواقف المحرجة أو تحويل العيوب إلى سمات فريدة وجذابة.



السيطرة على الوقت: وذلك من خلال استغلال الوقت بشكل ذكي من خلال التحكم في التواجد والانسحاب في اللحظات المناسبة. يتعين تجنب التمسك الزائد والظهور بجدية، مع الحرص على عدم ترك الفرصة للآخرين للشك في نواياك.



بناء الصداقة أولاً: قبل الدخول في عملية الإغواء، يفضل بناء صداقة مستدامة وقوية مع الطرف الآخر. يساهم ذلك في تعزيز الثقة وتحسين جودة التواصل بينكما.





كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس؟





سجلت مبيعات كتاب "كيف تكسب الأصدقاء وتؤثّر في الناس" لمؤلفه ديل كارنيغي 15 مليون نسخة، حيث تم نشره للمرة الأولى في عام 1936، وصولاً إلى هذه النسخة الحديثة في عام 1981.



يعتبر هذا الكتاب ركيزة في أدب مساعدة الذات، حتى إن شخصيات بارزة مثل وارين بوفيت ولي لاكوكّا أثنيا اعتبرا نصائحه سر نجاحهما.



وتُظهر الأمثلة والقصص الشخصية المتناولة في الكتاب نصائح ديل كارنيغي بشكل واقعي وقابل للتطبيق في الحياة اليومية. تقوم الفلسفة البسيطة والفعّالة التي يتبناها المؤلف على فهم أن التأثير الحقيقي والدائم ينبع من القدرة على تشجيع الآخرين على التحدث عن أنفسهم، بالإضافة إلى التعبير عن التقدير الحقيقي والاهتمام بهم.. بفضل هذه النصائح والمبادئ، يمكن للقارئ العربي تحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة، سواء كانت على الصعيدين الشخصي والمهني.



كما يمكن باتباع النصائح المذكورة في الكتاب حصول الفرد على الوظيفة التي يطمح إليها وخلق بيئة عمل إيجابية، فضلاً عن أنّ استفادة آلاف الأشخاص على مدى الخمسين عاماً الماضية من قراءة هذا الكتاب، تثبت أنه فرصة ثمينة ومستدامة للتحسين الشخصي.



النسخة المحدثة والمنقحة من الكتاب تعتبر مثالية للقراء الذين يتطلعون إلى تحسين علاقاتهم مع الاخرين.. يقدم فيه ديل كارنيغي ست طرق لجعل الناس يحبونك، واثنتي عشرة طريقة لكسب الناس، وتسع طرق لتغيير الناس دون إزعاجهم، والعديد من النصائح القيّمة الأخرى. -عربي بوست

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