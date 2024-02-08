"ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي" لمروان البرغوثي.. تفاصيل مخطوطة بحبر الصمود

عزيزة علي

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عمان – يعتبر كتاب مروان البرغوثي "ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي"، الذي صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، والدار العربية للعلوم ناشرون، من أهم الكتب التي تتحدث عن الاعتقال والحرية والنضال والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، وخصوصا المعتقلين في غرف العزل الانفرادي، حيث يقضي المعتقل فترة وجوده في هذه الغرف واحدا لا يتواصل مع أحد.البرغوثي اهدى كتابه "إلى حارسة حلمي ورفيقة دربي وشريكة عمري. إلى حبيبتي وزوجتي وأم أولادي الأستاذة المحامية المناضلة فدوى البرغوثي التي قدمت نموذجا ومثالا رائعين للمرأة الفلسطينية والعربية. إلى أولادي الأحبة. "القسام، ربى شرف وعرب"، إلى أبناء الشعب العربي الفلسطيني العظيم. إلى أبناء الأمة العربية والإسلامية. إلى كل المناضلين والمقاومين للاحتلال والاستعمار والاستبداد والظلم والقهر في كل مكان. إلى أخوة القيد والزنزانة والأسر والاعتقال. مروان البرغوثي".في كلمة بعنوان "التاريخ يشهد"، يتحدث فيها البرغوثي عن إيمانه بقضيته العادلة ويرفض المحاكمة التي نصبها له الاحتلال يقول البرغوثي "لم يزدني السجن إلا إيمانا بعدالة قضية شعبي. لم تنل زنازين العزل الانفراد من إرادتي وعزيمتي وقناعتي ومبادئي. ما زلت على إيماني الراسخ بكل ما قلته في "المحكمة الباطلة"، في تل أبيب يوم 29/9/2003.وهذا جزء النص الذي قاله البرغوثي في المحكمة (أود التأكيد على رفضي للمحكمة ورفضي المثول أمامها، وعدم اعترافي بشرعيتها. فهي جزء لا يتجزأ من الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل لخدمته. فأنا عضو برلمان فلسطيني منتخب. وقائد وطني فلسطيني، أمثل شعبي الفلسطيني، وقمت بواجبي في هذه الانتفاضة، وليس من حق دولة من حق دولة إسرائيل اختطافي أو محاكمتي أو التحقيق معي. وأنا أرفض المحكمة بشكل مطلق، وأرفض التعاون معها والاعتراف بها، كما أرفض أن يدافع عني أي محام وأرفض مناقشة لائحة الاتهام الباطل.و"للتاريخ أقدم مرافعتي هذه التي لا علاقة لها بلائحة الاتهام، وكل ما يصدر عن هذه المحكمة باطل بطلان الاحتلال".يوضح البرغوثي "لقد قدمت مرافعة مُسهبة أمام التاريخ لا أمام محكمة ينبغي لها أن تُحاكم "بفتح الكاف"، لا أن تحاكِم "بكسر الكاف"، متوخيا الشرح المفصل لإفهام الرأي العام حقيقة ما جرى في سنوات الاحتلال، وكيف زورت إسرائيل التاريخ والجغرافيا معا، وكيف تنصلت من كل اتفاقياتها والتزاماتها بحيث إن الفلسطينيين وصلوا إلى قناعة مفادها أن إسرائيل لا تريد سلاما معهم، وأنها تصر على استمرار العدوان وحرب الإبادة، وأنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل، وأنه يتحتم على الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال".ويؤكد البرغوثي، "أن الفلسطينيين لهم الحق الكامل في مقاومة الاحتلال وبطشه وجرائمه. وهو حق كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. أوليس من حق الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال والعذاب والاضطهاد أن يقاوم؟؟ بل إن واجبه هو أن يقاوم الاحتلال".ويؤكد البرغوثي على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة يقول "إن المقاومة التي مثلتها الانتفاضة تعبيرٌ عن إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، إن الإسرائيليين يخطئون إذا اعتقدوا أن دباباتهم وطائراتهم يمكن أن تهزم أو تكسر إرادة شعب يتطلع إلى الحرية والاستقلال وسيادة الكرامة". إن إسرائيل تستطيع أن تهزم جيشا ما، أو حكومة ما، أو سلطة ما، حزبا ما، أو تنظيما ما، أما أن تقهر الشعب الفلسطيني أو تهزمه، فهذا محض أوهام ليس إلا. إن ممارسة النضال والكفاح تعبير عن إنسانيتنا. إن ممارسة النضال ممارسةٌ للحرية، إن الانتفاضة هي حركة استقلال الشعب الفلسطيني".ويتحدث البرغوثي عن اعتقاله الذي زاده قوة وصلابه "إن اعتقالي، والتحقيق الوحشي الذي تعرضت له على أيدي المحققين الإسرائيليين، ومحاكمتي ما هي إلا محاولة لإذلال الشعب الفلسطيني استنادا لكوني قائدا منتخبا يمثل إرادة شعبه التواق للحرية والاستقلال".إن مشاركتي في الانتفاضة الفلسطينية ممارسة وأداء لواجب وطني ينطلق من واجب المواطنة، وواجب النائب المنتخب والقائد الذي يقوم بتحمل مسؤولياته تجاه شعبه، وإن الانتفاضة هي حركة استقلال للشعب الفلسطيني، تمثل ضمير شعب فلسطين وإرادته من أجل الحرية والاستقلال".ويؤكد البرغوثي على "إن مقاومة الاحتلال ممارسة للحرية وجزء من ممارسة الحس الإنساني والمشاعر الإنسانية، إنها إعلان صريح وواضح لرفض الاحتلال وجرائمه. وهي إعلان صريح لرفض صيغة الأسياد والعبيد. إن الانتفاضة هي حركة الشعب الفلسطيني الاستقلالية من اجل أن نكون أسيادا في بلادنا ووطننا وأن نمارس حريتنا في إطار دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة".وفي كلمة على غلاف كتاب "ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي"، وهي نص من النصوص التي كتبها البرغوثي داخل الكتاب يتحدث فيها عن لقائه مع المحقق في الشاباك الإسرائيلي يقول البرغوثي "بعد مضى ساعتين على وجودي في غرفة التحقيق في المسكوبية، دخل مسؤول كبير اظهر له الحاضرون احتراما خاصا، سألني مباشرة إن كنت اعرفه أو اتذكره، ولكنني لم أتمكن من ذلك إلا عندما قال لي: هل تذكر التحقيق عام 1978، في زنازين رام الله؟ حينها تذكرت. تفحصت وجهه بدقة قلت له: نعم أنت المدعو "غزال"، فأبلغني "غزال"، أنه الآن نائب رئيس "الشاباك"، وأن اسمه عوفر، "نشر اسمه كاملا بعد استقالته عام 2005، وهو عوفر ديكل"، زاعما أنه حين كان يعمل منسقا مع المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين في السلطة، أرسل إلى تحذيرات شديدة وإنني لم أبد أي تراجع ويفترض الا أكون حيا: أضاف عوفر قائلا إنني أضعت عمري ومستقبلي وهو لا يظن أنه سيكون لي مستقبل، فهذه هي النهاية، وأنني سأمضي ما تبقى من عمري بين جدران السجن ووراء القضبان"."حدقت في عينيه، متذكرا إياه يوم كان شابا يدعى "غزال"، حين شارك في التحقيق معي عام 1978 أي قبل ربع قرن. وها نحن نلتقي من جديد والمعركة لم تنته بعد".الشاعر اللبناني زاهي وهبي كتب تقديما ومراجعه للكتاب يشير فيها إلى أنه "راجع الكتاب دون أن يتدخل في صياغته أو ما يتضمنه من مواقف وآراء هي ملك صاحبها، فقد تركته ينساب بلغة التجربة الحارة وعفوية السرد التلقائي، لأن المتحدث هنا هو القائد والمناضل السياسي والميداني وليس الأديب أو الشاعر، فعلى الرغم من الثقافة العالية وسعة الاطلاع اللتين يتمتع بهما مروان، يظل لكل منا لغته وأسلوبه".ويرى وهبي أن هذا الكتاب الذي يأتينا من "خلف القضبان الحديدية لينير بحبره عتمة الزنزانة، يروي فيه البرغوثي الذي ما يزال حتى الآن قابعا في سجنه تجربة العزل الانفرادي خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2005، من النضال بالتنظير أو التحريض، بل نزل إلى الساحة وخاض كسواه من أبناء شعبه صراعا يوميا مع الاحتلال، ومارس المقاومة بأشكالها كافة وعاش الاعتقال والتحقيق والإبعاد، قبل أن (يعود)، مجددا إلى زنزانة العزل الانفرادي التي لم يستطع جلادوها، كما يتضح في الصفحات التالية، كسر إرادته. قائد فرض احترامه على خصومه قبل مؤيديه".ويقول وهبي إن هذا الكتاب هو "شهادة مكتوبة بحبر الصبر والصمود، مثلما هي مكتوبة بحبر الوعي والمعرفة وثقافة التجارب الكبرى التي خاضها أسوة بشعبه الجبار، وسيستشف قارئ الكتاب مدى الإدراك الذي يتمتع به هذا المناضل لكل ما يحيط به ويجري حوله، كما سيكتشف الأبعاد المتعددة لشخصيته الفذة: القائد، المناضل، السياسي، المثقف، الزوج، الأب، وكلها صفات مسبوقة بصفة أنبل وأهم هي صفة الإنسان التي يجسدها مروان البرغوثي".ويقول وهبي إن البرغوثي في كتابه هذا "يعري الوحشية الإسرائيلية كاشفا الطبيعة (النازية)، لمعتقلات الاحتلال الإسرائيلي وأساليب التعذيب الهمجي التي يمارسها ضباط الاحتلال وجنوده بحق الأسرى والمعتقلين. ولئن كان قائدا سياسيا وعضو برلمان منتخبا من قبل شعبه قد تعرض لكل هذه الوحشية، فما بالنا ببقية الأسرى والمعتقلين ممن لم يحظوا بفرصة اهتمام إعلامي أو سياسي. أو حتى بمجرد محاكمة باطلة بطلان الاحتلال نفسه كما أكد مروان في مرافعته أمام التاريخ لا أمام المحكمة؟".ويرى وهبي إنه لا يمكن الحديث عن مروان البرغوثي دون الإشارة إلى "أم القسام"، المناضلة فدوى البرغوثي أو كما يسميها البرغوثي في كتابه هذا "حارسة الحلم"، وإلى نضالها المستمر كي تبقى قضية زوجها ورفاقه الأسرى حية في الضمير والوجدان. مناضل استثنائي أمضى جل عمره في الميدان. لم يكتف من النضال بالتنظير أو التحريض.ويشير وهبي إلى أنه كتب هذه الكلمات بقوة الأمل التي تؤكد أن اليوم الذي سيكسر فيه البرغوثي أبواب سجنه آت لا ريب فيه، مثلما هو آت يوم إعلان الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس وسيكون لقاؤنا –كما كتب لي البرغوثي في إحدى رسائله-"في القدس المحررة حيث ستحظى بمتعة الجلوس على أسوار القدس لتشعر أنك تتربع على عرش حضاري يمتد آلاف السنين، وحيث نحتسي فنجان قهوة في البلدة القديمة على أصداء أذان المسجد الأقصى وصوت أجراس كنيسة القيامة، ومن ذلك إلبهاء تُقدم برنامجا بعنوان (خليك بالقدس)".