أمسيات شعرية وقصائد تخاطب الذات وقيم الجمال في معرض عمان للكتاب

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أقيمت ضمن البرنامج الثقافي لمعرض عمان الدولي للكتاب الذي انطلق فعالياته الخميس الماضي أمسيات شعرية بمشاركة عدد من الشعراء.في الأمسية الأولى التي أقيمت أول من أمس الجمعة في قاعة الندوات في المعرض، وأدراها تيسير الشماسين، قدم الشعراء علي شنينات، والدكتور سلطان الزغول، والدكتورة هناء البواب، ونضال برقان، وعمر أبو اليجاء، مجموعة من القصائد المتميزة والتي رواحت بين الشعر الحر، وشعر التفعيلة، وتنوعت في موضوعاتها، وصورها الشعرية المتجددة.كما أقيمت أمس السبت الأمسية الثانية من أماسي الشعر في المعرض، بإدارة الدكتورة صبحية علقم، حيث قدم الشعراء عبد الكريم ابو الشيح، وباسمة غنيم، ومحمد العامري، حسام شديفات، وعائشة الحطاب، وعبد السلام العطاري من فلسطين، قراءات شعرية، خاطبت الذات، وقيم الجمال.