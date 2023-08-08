الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

أمسية ثقافية قصصية بحضور مثقفي وشعراء إربد

أمسية ثقافية قصصية بحضور مثقفي وشعراء إربد
أمسية ثقافية قصصية بحضور مثقفي وشعراء إربد
إربد - نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي، بالتعاون مع منتدى رواد الشمال للثقافة والفنون وإحياء التراث في بيت إربد التراثي مساء أول من أمس، أمسية قصصية، بحضور نخبة من مثقفي وشعراء محافظة إربد.اضافة اعلان
وخلال الأمسية التي أدارها الأديب المهندس شادي العلاوي، ألقى رئيس منتدى رواد الشمال للثقافة والفنون وإحياء التراث إبراهيم عاشور، كلمة ترحيبية، كما ألقى الرئيس الفخري لمنتدى نايف أبو عبيد الثقافي المهندس عامر نصراوي، كلمة شكر فيها القائمين على الأمسية ومستضيفيها.
وقرأ رئيس المنتدى القاص وليد فاضل جرادات، قصة رمزية حملت عنوان "الحمار"، وقصصا من مجموعته القصصية ( ق. ق. ج.)، ثم قدم الناقد الدكتور نبيل حداد، دراسة نقدية حول قصص القاص الجرادات، وقرأت الأديبة جينا صالح، مجموعة نصوص نثرية وصفها الناقد حداد، بأنها قصص رومانسية، تلاها حوارية بين الأديبين المهندس شادي العلاوي وجينا صالح، بقراءة مجموعة نصوص نثرية شعبية.
وفي نهاية الأمسية قام المهندس نصراوي، ومدير آثار إربد زياد غنيمات، ورئيس منتدى نايف أبو عبيد الثقافي ورئيس منتدى رواد الشمال للثقافة والفنون وإحياء التراث، بتكريم جميع المشاركين في الحفل.
كما نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية، برعاية الرئيس الفخري للمنتدى إيمان الجودة، في بيت عرار الثقافي مساء أمس، أمسية قصصية لثلة من كتاب القصة في محافظة إربد، بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين.
وقدمت الكاتبة آلاء البطاينة التي أدارت الأمسية مقتطفات حول سيرة وأنشطة منتدى الجياد للثقافة والتنمية، وسيرة الكتاب المشاركين.
كما قدمت القاصة نجلاء حسون، نموذجا اجتماعيا من القصص الحياتية بصورة رشيقة وجميلة، تلاها القاص حسن أبو هنية، الذي قدم قراءة قصصية مشوقة بالحديث عن الأم وفراق الأم، وقدم الدكتور تيسير سعيدين قصة اجتماعية جاذبة، لينهي القراءات القاص سامر المعاني، الذي قدم قصة عاطفية بأسلوب مشوق، وجميعها كانت من إصدارات الكتاب المشاركين الأخيرة.
وفي نهاية الأمسية القصصية، قدمت الدكتورة إيمان العمري، والأديب سامر المعاني، شهادات التكريم لجميع المشاركين في الأمسية. -(بترا)
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