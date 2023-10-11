الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أمسية شعرية ضمن فعاليات "صوت الشعر" الأول

صالون بني كنانة الثقافي
صالون بني كنانة الثقافي
إربد - استضاف صالون بني كنانة الثقافي وملتقى شعلة اليرموك الثقافي وملتقى جدارا "أم قيس" الثقافي مساء أول من أمس، الأمسية الثانية من أمسيات مهرجان صوت الشعر الأول "دورة الشاعر الراحل إدوارد حداد"، وذلك برعاية الأديب محمود أبو عواد، وبحضور رئيس بلدية السرو عامر العودات.اضافة اعلان
وقدم رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني، خلال الأمسية التي أدارها الأديب جروان المعاني، والشاعر الدكتور إبراهيم الطيار، كلمة رحب فيها بالحضور وتحدث عن الشاعر الراحل إدوارد حداد.
كما تضمنت الأمسية، قراءات شعرية قدمها الشعراء كريم معتوق من (الإمارات)، عبد المنعم جاسم وعبير الديب من (سورية)، سعيد يعقوب وعبد الكريم أبو الشيح من الأردن، بمشاركة ضيف شرف الأمسية الروائي والشاعر أيمن العتوم، حيث قدم الشعراء قصائد منوعة ذات أبعاد وطنية وقومية ووجدانية كما تغنوا بفلسطين وصمود الأهل في غزة.
وحضر الأمسية، حشد من المثقفين والشعراء والمواطنين المهتمين من لواء بني كنانة ومحافظة إربد. -(بترا)
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