 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أمسية شعرية في الزرقاء بعنوان " الأردن ...العز والمجد"

جانب من الأمسية - (من المصدر)
جانب من الأمسية - (من المصدر)
الزرقاء- نظمت جمعية منتدى الفضيلة الثقافي بالتعاون مع جمعية الزرقاء للتراث والثقافة ومديرية ثقافة الزرقاء، مساء أول من أمس، في قاعة مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، أمسية أدبية شعرية بعنوان " الأردن ...العز والمجد".اضافة اعلان
وتضمنت الأمسية، مجموعة من القراءات الشعرية، برعاية الناشط ظاهر عمرو، وحضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي ومساعدة المدير الدكتورة منى سعود، وجمع من الكتاب والشعراء والفنانين والمهتمين.
وتحدث الناشط عمرو ومدير الثقافة الزعبي، عن أهمية تعزيز الأنشطة الثقافية الهادفة، من شعر وقصة وخاطرة وفنون مسرحية، إلى جانب إقامة معارض الفن التشكيلي، حيث تسهم الثقافة في الارتقاء بالسلوكيات والممارسات الإنسانية في الحياة المعيشة وتتحول إلى أنماط حياة ذات مستوى عال من الحس والإنسانية والمسؤولية.
وأكد أن الأنشطة الثقافية تعمل على تعزيز الفهم العميق للتراث الثقافي والهوية الوطنية، من خلال المشاركة في هذه الأنشطة، حيث يمكن للأفراد التعرف على جذورهم الثقافية وفهم أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة، كما تساهم البرامج الثقافية المتنوعة في تعزيز التفاهم بين مختلف الثقافات من خلال التعرف على ثقافات الآخرين.
وتضمنت الأمسية التي أدارت فقراتها الكاتبة كفاية عوجان أيضا، مجموعة من القراءات الشعرية التي شارك فيها الشعراء: عقل قدح، عفاف غنيم، نعمات العزة، صبحي الششتاوي وشفيق عطاونة، حيث قرأوا عددًا من القصائد الوطنية والغزلية والفكرية والفلسفية بأساليب شعرية متنوعة. -(بترا)
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