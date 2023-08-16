أمسية شعرية في بيت الشعر بالمفرق

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أقام بيت الشعر المفرق مساء الإثنين ١٤/ ٨/ ٢٠٢٣ أمسية شعرية متميزة، عزف فيها على أوتار الجمال والإبداع كل من: الشاعر والناقد د. حكمت النوايسة، والشاعر الصحفي نضال برقان، وقدمها الشاعر د. ماجد العبلي، وحضرها كوكبة من أصدقاء بيت الشعر وغطتها فضائية الشارقة.وقد رسم الشاعران بتجربتيهما الإبداعيتين المختلفتين، وبنصوصهما المتنوعة، لوحة مشتركة من الجمال والبهاء أسعدت الحضور ونالت إعجابهم.والشاعر حكمت النوايسة حاصل على الدكتوراه في الأدب العربي، الجامعة الأردنية،2012.وله العديد من الكتب النقدية منها:1. المآل: قراءة تأويلية في نماذج من القصّة القصيرة في الأردن، عمان، دار أزمنة للنشر والتوزيع.2. وعي الكتابة: دراسة في تجربة إلياس فركوح السردية، عمان، منشورات أمانة عمان الكبرى.3. جدل المعنى والمبنى في العمل الروائي: دراسة تطبيقية، وزارة الثقافة، 2013.4. البحث عن معنى: قراءات في السرد العربي، سلسلة قراءات نقدية نشرت مفرّقة في الصحف والمجلات الأردنية، وهي جاهزة للنشر في كتاب.5. المرأة، والسلطة، والتاريخ: قراءات ثقافية في الشعر العربي، وزارة الثقافة 2018وشارك في كتابين هما:1- التنوع الثقافي في الأردن/ إشراف وتحرير2- الشعر في الأردن/ نصوص ودراسات/ إشراف وتحرير.ومن مؤلفاته الأدبيّة:1- عزف على أوتار خارجية، شعر، جمعيّة عمال المطابع التعاونية، عمان ، 19942- الصعود إلى مؤتة، شعر، دار أزمنة، عمان ، عام 1996م3- شجر الأربعين، شعر، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، عام 20004- كأنني السراب، شعر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، عام 20025- أغنية ضدّ الحرب، شعر، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، عام 2005 م6- بائع الأقنعة، مسرحية، المطابع التعاونية، عمان، 20057- ليال ليست مفاجئة: قصص، وزارة الثقافة، الأردن.8- ظل غيمة: مختارات شعرية، وزارة الثقافة. الأردن.9- الرجيف: رواية، الرسالة، 201710- السجون 2022.11-ورقة التوت الأخيرة/ شعر/ الشارقة للآداب.وهو عضو في العديد من الهيئات الثقافية منها:1- رابطة الكتاب الأردنيين.2- الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب.3- لجنة النقد والشعر في مهرجان جرش 2001، 2006.4- هيئة تحرير مجلّة أفكار / وزارة الثقافة / الأردن.ومن خبراته العملية:- مدير تحرير مجلّة أفكار / وزارة الثقافة / الأردن.- رئيس تحرير مجلّة وسام للأطفال عدّة دورات.- رئيس تحرير مجلة الفنون الشعبية/ وزارة الثقافة / الأردن.- مدرس في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية.- مدير تحرير مجلة أفكار/ المملكة الأردنية الهاشمية.- رئيس تحرير مجلة وسام للأطفال/ المملكة الأردنية الهاشمية.- مدير دارة الشهيد وصفي وسعدية التل.- مدير مؤسس لمديرية التراث/ وزارة الثقافة/ المملكة الأردنية الهاشمية.- مدير مديرية العلاقات العامة والإعلام/ وزارة الثقافة/ المملكة الأردنية الهاشمية.- مدير الشؤون الثقافية/ هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.- مدير تحرير مجلة الفجيرة الثقافية.- رئيس تحرير مجلة الفنون الشعبية/ المملكة الأردنية الهاشمية.ومن نصوصه الشعرية:１- قبلة مايا في زمن الكوروناطيّريها في الهواءطيّري قبلتك البيضاءَ في هذا الفضاءطيّريها في الهواءلي مجسّات ستؤويها إلى قلبي بحبّ وانتشاءطيّريها ... ابتعدي عنّي فعندي خبرة كافية أن أجعل البعدَ اقتراباوالحنينَ الذي يجرف ليلا بلياليه احتفاءطيّري القبلة لا تقتربي ... إنّه عصر الوباءطيّريها يا ابنتي إنّ أباك اعتاد أن يسرق رشفًا من نجومٍ في السماء２- حصان على الورقرسمت حصانًا وركبتهفي الحدود طلبوا الحصان!قلت لهم: إنّه حصانيوإنّه ورق...قالوا: (حصانك) نفهمها...وأما كونه ورقًا فتهمة تستحق عليها العودة مشيا؛لأنّك تستخفّ بنا...عدتُ مشيًا، ولكنني رسمت حصانًا على الترابوركبته... كان سريعًا، وكنت متعبًا وأبحث عن ورقوجدت ورقًا، ورسمتُ زورقًا، وهمت في صحراء العربلا أحد يصدّق أنّ هذه القصيدة زورقٌهكذا أعبر الحدودَ كلَّ ليلةٍيسَّاقطونأرى حزنًا برى جسدي على الأحبّةهل كانوا الأحبَّةَ أمأم قلبي الذي قد خانَ حين اختار أكداسًا من الرَّمدقولي لهم:إنّي هنا أختار ما أختارُلا شيء يثني همّتي؛ فطموحيَ الأقمارُقولي لهمْمبروكةٌ تلك السفاسفُفالهموالكم السفاسفُشِركةٌ أنتم بها والفارلكم السفاسفُ شِركةٌأنتم بها والعارُ4/12/2018شكرا صديقييا أُهيبَلُفالقصيدة تزدريكَ فلا تراكلا تراكولا ترى أثرًا لشيءٍلم يكن شيئًامثل شيءٍ ماويمرُّ خفيفًا وواضحًا وجميلًامثل غلطة عمرٍتجلسُ عابسةً وطريّةًوتداعبُ عمريمثل شيء ماهذه التي تحتربون عليها وفيهاكأنّها شيءٌ!مرّت على عجَلٍ وتأخّرتْ في الوصولِمرّت على عجَلٍبين حزني على عشّاقها الحمقىوشغفي الملجّمِأداريه كسوءةٍ وقد كان محرابَ عشقيويقيني بلا يقيني الخجولِوالأمامَ الذي أدّعيهوسُرادقي الذي كوّنته في طُـــ لـــُ و لـــ يالحبُّ الّذي لا طفولةَ فيهحبٌّ أخذ من النضجِ ما يجعلههشًّـــاوضعيفًالا يقاوم أيَّ خدش.والشاعر نضال برقان شاعر وإعلامي، حاصل على بكالوريوس لغة العربية وآدابها/ الجامعة الأردنية.يعمل مديرا للدائرة الثقافية في جريدة (الدستور)/ الأردن.شارك في مجموعة من المهرجانات الشعرية المحليّة والعربيّة والشرق أوسطيّة.صدر له شعرا:"مصاطب الذاكرة"/ بيت الشعر الفلسطيني، رام الله/ 1999."مصيدة الحواس"، دار أزمنة، عمان/ 2003."مطر على قلبي"، وزارة الثقافة الأردنية/ 2005."مجاز خفيف"، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، عمان/ 2010."ذئب المضارع"/ دار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان/ 2015.وفي الدراسات الأدبية:"مقاوم من أجل الحياة/ هشام عودة شاعرا"/ دار دجلة"، عمان/ 2016."العذوبة والعذاب في رواية (عذبة) لصبحي فحماوي"، دار جليس الزمان، عمان/ 2021.نال عددا من الجوائز، منها:جائزة على جائزة الدولة التشجيعية في حقل الآداب/ الشعر – 2006.جائزة الحسين للإبداع الصحفي من نقابة الصحفيين الأردنيين، لأفضل قصة إخبارية، للعام 2020.جائزة "تلك الأشعار" للعام 2021، عن قصيدته "تحت سماء واحدة".جائزة مجمع اللغة العربية الأردني لأفضل تحقيق صحفي حول اللغة العربية للعام 2022.ومن نصوصه:１- ليلُ الوردةِيا ليلُ هبْني شرفةً وكلاماقلبُ الكليمِ هوى وضلَّ إماماهبني نديمًا، كلّ ندمانِ المساءِ تبدلوا، وتصيروا أصناماهبني أنينَ الناي..ذاتَ جهالةٍ جعلوه في غبشِ القتالِ سهاماهبني لِعارفةٍ غوايةَ نجمةٍهبني لأبناءِ السبيلِ مَقاماقلبي كقلبِكَ، مشرعٌ للريحِ، فيجسدي استطابَ الراحلون مُقاماوشربتُ في غبشِ المجازِ وصحوِهِوجعَ الطريقةِ والطريقِ مُداماالوجدُ وجدي، الواجدون عِتــرّتـيوالنارُ تقدحُ في الضلوعِ ضِـرامافي القلبِ أنتَ، وأنتَ في مرآتِهِحيٌ ووحيٌ لا يحيدُ غرامايا وردةَ التذكارِ جُنّ عبيرُهاوهوى بقلبِ المُستهامِ حساماما لي سوى كلِمٍ وماءِ مجازِهِويدي تلوّحُ للظلالِ سلامايا ليلُ ارمّ الكأسَ.. وملأ أضلعيلأدورَ في فلكِ الحبيبِ هُياماواترك يدي حيث الأغاني، إننيفي جنب أغنيةٍ أضوعُ خُـزامىيا ليلُ واجعلني أبـًا من فضّةٍفجميعُ من تحتَ السماءِ يتامىقد كانَ بدئي فيكَ بدءَ مُتيّـمٍيا ليلُ فاصفح.. إن غويتُ ختاما٢-باسمِ الوردةِأحنّي بِالهوى كفًا وقلباوأطرقُ بابَـكم وأغيبُ حُبّاوأُعلي بِاسمِ وردتِكم سمائيوأشعلُها إذا ما الوجدُ هبّاأغنّـيـكم، وأطلِقُ في عروقيطيورَ محبّةٍ سِــربًا فـسِــرباأطرِّزُ بِاسمِكم ليلَ الأغانيوأجعلُ نجمَكم في القلب قلــباكأنّــي محضُ أغنيةٍ.. أدورُوفي جسدي أصبُّ النّارَ صبّــاأنا المقدودُ من صخرِ الكلامِويشربُــني مجازُ الغيْبِ نخــبـاأنا ظمأٌ، وفي أُفُقِ اليقينِسحائبُ نأيِكم شــرقــًا وغــرباأنا المطعون بالذكرى فؤاديكنجمٍ باتَ للنسيانَ نهباكَــليلٍ إذْ دعاهُ الجرحُ لبّىكذئبٍ إذ دعته النارُ شـــبّاوقلبٍ كانَ لِلناياتِ أدنىوفي عينِ المحبّــةِ كان قُطـبـاهي الأيامُ.. أبذلُها لِترضىنجومُكَ، وهي منذُ البدءِ غَضبىأيا كلماتُ.. في جنبــيَّ هُــبّــيوهُــبّــي، قد لبستُ السهد ثـوبـاأيا كلماتُ.. قلبي في الختامِتشتّتَ، في سماءِ الفقدِ، شُــهْـبـاأيا كلماتُ.. عن قصدٍ أسيرُلِهاويتي.. وما أخطأتُ دربــا