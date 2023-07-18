أمسية شعرية للعزام والعنزي ببيت الشعر - المفرق

و تسامت القراءات في تلاوين الألم الإنساني النبيل، والنقد الاجتماعي الجميل، والغزل العذري الجليل، والتغني برسالة المعلم،
وقرأ الشاعر محمد خليف العنزي :
من قصيدة في رثاء الشمس (1)
مضى اللـيـلُ أم أن الـنـهار الـذي مضى
أشمسٌ غفت غطّت على منـتـهى الفضا
بـدى وجـهـهُ المصفوع بالغـيمِ واحـةً
يـظـنُّ بـأن البـرق سـوطاً من القضا
تمـثّـل في قلبـيـن بـل قـل ثـلاثـةٍ
بـهِ الـرحلـةُ الكبرى ارتياحٌ لمن نضى
9يعـضُّ لجـامَ الخـيـلِ من وجــعٍ بـهِ
ليحفرَ في الوجدانِ وادٍ من الرضا
اذا مـالـت الـدنـيـا يـمـدُّ ذراعَـهُ
اليها يـقـي ثـقـل الهـجوم ليدحضا
ثـلاثُ مـراجـيـحٍ تـــــروح بقـلبهِ
ولـم تـأتِـهِ ... إلا بجـمرٍ من الغضا
لقد يـبـسَ الـــوردُ الـرقـيـقُ بكـفّهِ
نـمـا حـلـمـاً ... لكنّه اليـوم أُجهضا
يفـتّشُ عنـها -الآن- في كلّ غـرفَـةٍ
يـرى يدهـا الصغرى على الباب مقبضا
أكانَ حَـرامـاً أن يطول بهم لـقـا؟؟
كـرِجـلَـيْ غـريـقٍ داخـل الـيَـمّ يركضا
اذا ارتـجـفـت أطـرافُـهُ ذاب كـلُّهُ
وقد كان في ساحٍ الخـيول مروضا
ومما قرأه الشاعر محمود العزام من المسرحية الشعرية (رأس على عقب):
اليوم اشرق فجرنا من بعد ليل أسود
وتحررت أعناقنا من ضيم ذاك المعتدي
إني أهنئ غابتي حقا وسيدها الجدي
أنت العزيز فسر بنا والأمر أمرك سيدي
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مرحبا بالتيس في أرض الثعالب والكلاب
عم صباحا وازدري عمرا تولى للتباب
يا سليل المجد أصلا وامتدادا للسحاب
يا ابن عم الكبش إنا نفتديكم بالرقاب
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يا تيس أمرك نافذ فاحكم وحبك قد وجب
إن شئت نلتهم الثرى أو شئت نزدرد الخشب
ما دام حبك قد سرى فينا فقد بطل العجب
يا تيس كن رأسا لنا وجميعنا لكم الذنب
ويستمر بيت الشعر المفرق بأداء رسالته الشعرية الأدبية حيث يقيم عادة أمسيتين شعريتين كل شهر.