الثلاثاء 18 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أمسية شعرية للعزام والعنزي ببيت الشعر - المفرق

أمسية شعرية للعزام والعنزي ببيت الشعر - المفرق
أمسية شعرية للعزام والعنزي ببيت الشعر - المفرق
في أمسية تجلى فيها كل من الشاعرين : محمود العزام ومحمد خليف العنزي أقيمت في بيت الشعر المفرق مساء السبت 15/7/2023 وبدعوة من بيت الشعر  وحضور مدير البيت فيصل السرحان، وثلة من أصدقاء بيت الشعر، وبإدارة  الشاعر خالد الشرمان، وتغطية إعلامية متلفزة من قبل فضائية الشارقةاضافة اعلان

و تسامت القراءات في تلاوين الألم الإنساني النبيل، والنقد الاجتماعي الجميل، والغزل العذري الجليل، والتغني برسالة المعلم،

وقرأ  الشاعر محمد خليف العنزي :
من قصيدة في رثاء الشمس (1)

مضى اللـيـلُ أم  أن الـنـهار الـذي مضى 
أشمسٌ غفت غطّت على منـتـهى الفضا 
بـدى وجـهـهُ  المصفوع  بالغـيمِ  واحـةً 
يـظـنُّ  بـأن  البـرق  سـوطاً  من  القضا 
تمـثّـل  في  قلبـيـن   بـل  قـل  ثـلاثـةٍ 
بـهِ  الـرحلـةُ  الكبرى  ارتياحٌ لمن نضى 
9يعـضُّ  لجـامَ  الخـيـلِ  من وجــعٍ  بـهِ 
ليحفرَ  في  الوجدانِ  وادٍ  من  الرضا 
اذا   مـالـت   الـدنـيـا   يـمـدُّ   ذراعَـهُ 
اليها  يـقـي  ثـقـل  الهـجوم  ليدحضا 
ثـلاثُ   مـراجـيـحٍ    تـــــروح   بقـلبهِ 
ولـم تـأتِـهِ  ...   إلا  بجـمرٍ  من  الغضا 
لقد  يـبـسَ  الـــوردُ   الـرقـيـقُ   بكـفّهِ 
نـمـا حـلـمـاً  ...  لكنّه   اليـوم   أُجهضا 
يفـتّشُ  عنـها   -الآن-  في  كلّ  غـرفَـةٍ 
يـرى يدهـا الصغرى على الباب مقبضا 
أكانَ  حَـرامـاً  أن  يطول  بهم   لـقـا؟؟ 
كـرِجـلَـيْ  غـريـقٍ داخـل الـيَـمّ  يركضا 
اذا   ارتـجـفـت   أطـرافُـهُ   ذاب   كـلُّهُ 
وقد  كان  في  ساحٍ  الخـيول  مروضا

ومما قرأه الشاعر محمود العزام من المسرحية الشعرية (رأس على عقب):
اليوم اشرق فجرنا من بعد ليل أسود
وتحررت أعناقنا من ضيم ذاك المعتدي
إني أهنئ غابتي حقا وسيدها الجدي
أنت العزيز فسر بنا والأمر أمرك سيدي
**
مرحبا بالتيس في أرض الثعالب والكلاب
عم صباحا وازدري عمرا تولى للتباب
يا سليل المجد أصلا وامتدادا للسحاب
يا ابن عم الكبش إنا نفتديكم بالرقاب
**
يا تيس أمرك نافذ فاحكم وحبك قد وجب
إن شئت نلتهم الثرى أو شئت نزدرد الخشب
ما دام حبك قد سرى فينا فقد بطل العجب
يا تيس كن رأسا لنا وجميعنا لكم الذنب
ويستمر بيت الشعر المفرق بأداء رسالته الشعرية الأدبية حيث يقيم عادة أمسيتين شعريتين كل شهر.
جانب من حفل الاشهار - (بترا)

إشهار ديوان "حديث النبض" للشاعرة خديجة أبو ريدة 16 تموز 2023

الراحل عبد الفتاح قلعه جي - (بترا)

وفاة الأديب والناقد المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي 16 تموز 2023

محتجون أمام مكتب حاكم نيويورك على أمره التنفيذي الذي يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل - (المصدر)

القوانين المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل تحمي القضايا الأكثر رجعية 16 تموز 2023

جانب من حفل توقيع الرواية - (من المصدر)

"غيوم على الشيخ جراح".. رواية تسجيلية توثيقية يخطها القواسمة 16 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ضيف البرنامج الثقافي لمهرجان جرش.. الشاعر علي الخوار

ضيف البرنامج الثقافي لمهرجان جرش.. الشاعر علي الخوار

منذ4 ساعة
1689597613792182600

حمادة فراعنة يصدر كتابا جديدا ضمن سلسلة إصدارات عن فلسطين

منذ17 ساعة
1689597665262189900

"قراءة في فكر محمود أمين العالم".. ندوة تنظمها "القلم الثقافي"

منذ17 ساعة
626397d5-03e6-43c0-9212-8cdd2d4c1fd3

"لن يموت البحر" حكاية جديدة للأطفال

17 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-17 at 11.57.56 AM

حمادة فراعنة يُصدر كتاباً جديداً

17 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-17 at 00.26.57

وزيرة الثقافة تفتتح الملتقى الإعلامي الأول

17 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحروب البديلة  

ماهر أبو طير |اليوم

الثعلب فريدمان يبعث برسائل!

محمود الخطاطبة |اليوم

الحاجة الملحة لمعالجة أزمة ارتفاع الدين العالمية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا اقتصادية مزمنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السوريون.. معركة توطين جديدة

سميح المعايطة |اليوم

العطارات لن تكون الأخيرة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات | منذ17 ساعة
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات | منذ17 ساعة
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
 