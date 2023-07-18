أمسية شعرية للعزام والعنزي ببيت الشعر - المفرق

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في أمسية تجلى فيها كل من الشاعرين : محمود العزام ومحمد خليف العنزي أقيمت في بيت الشعر المفرق مساء السبت 15/7/2023 وبدعوة من بيت الشعر وحضور مدير البيت فيصل السرحان، وثلة من أصدقاء بيت الشعر، وبإدارة الشاعر خالد الشرمان، وتغطية إعلامية متلفزة من قبل فضائية الشارقةو تسامت القراءات في تلاوين الألم الإنساني النبيل، والنقد الاجتماعي الجميل، والغزل العذري الجليل، والتغني برسالة المعلم،وقرأ الشاعر محمد خليف العنزي :من قصيدة في رثاء الشمس (1)مضى اللـيـلُ أم أن الـنـهار الـذي مضىأشمسٌ غفت غطّت على منـتـهى الفضابـدى وجـهـهُ المصفوع بالغـيمِ واحـةًيـظـنُّ بـأن البـرق سـوطاً من القضاتمـثّـل في قلبـيـن بـل قـل ثـلاثـةٍبـهِ الـرحلـةُ الكبرى ارتياحٌ لمن نضى9يعـضُّ لجـامَ الخـيـلِ من وجــعٍ بـهِليحفرَ في الوجدانِ وادٍ من الرضااذا مـالـت الـدنـيـا يـمـدُّ ذراعَـهُاليها يـقـي ثـقـل الهـجوم ليدحضاثـلاثُ مـراجـيـحٍ تـــــروح بقـلبهِولـم تـأتِـهِ ... إلا بجـمرٍ من الغضالقد يـبـسَ الـــوردُ الـرقـيـقُ بكـفّهِنـمـا حـلـمـاً ... لكنّه اليـوم أُجهضايفـتّشُ عنـها -الآن- في كلّ غـرفَـةٍيـرى يدهـا الصغرى على الباب مقبضاأكانَ حَـرامـاً أن يطول بهم لـقـا؟؟كـرِجـلَـيْ غـريـقٍ داخـل الـيَـمّ يركضااذا ارتـجـفـت أطـرافُـهُ ذاب كـلُّهُوقد كان في ساحٍ الخـيول مروضاومما قرأه الشاعر محمود العزام من المسرحية الشعرية (رأس على عقب):اليوم اشرق فجرنا من بعد ليل أسودوتحررت أعناقنا من ضيم ذاك المعتديإني أهنئ غابتي حقا وسيدها الجديأنت العزيز فسر بنا والأمر أمرك سيدي**مرحبا بالتيس في أرض الثعالب والكلابعم صباحا وازدري عمرا تولى للتبابيا سليل المجد أصلا وامتدادا للسحابيا ابن عم الكبش إنا نفتديكم بالرقاب**يا تيس أمرك نافذ فاحكم وحبك قد وجبإن شئت نلتهم الثرى أو شئت نزدرد الخشبما دام حبك قد سرى فينا فقد بطل العجبيا تيس كن رأسا لنا وجميعنا لكم الذنبويستمر بيت الشعر المفرق بأداء رسالته الشعرية الأدبية حيث يقيم عادة أمسيتين شعريتين كل شهر.