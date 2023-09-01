الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

أمسية موسيقية في "شومان" بمناسبة "يوم العود"

WhatsApp Image 2023-09-01 at 11.20.13 AM
أمسية موسيقية في "شومان" بمناسبة "يوم العود"
نظمت مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء أمس الخميس، في مقر المؤسسة بجبل عمان، أمسية موسيقية في إطار برنامج "صوت ولون"، بمناسبة يوم العود الذي اعتادت المؤسسة على تنظيمه سنويا.اضافة اعلان
 وأدى الفنانون وهم إياد ستيتي، ومايكل أنسي، ومحمد السبسبي، ووائل القور، وعوّاد عوّاد على الإيقاع، مجموعة من التقاسيم والمعزوفات على آلة العود بعضها من تأليفهم والبعض الآخر من تراث بلدانهم. 
وتضمنت الأمسية وهي الرابعة هذا العام، عرضا للوحة الفنان التشكيلي الفلسطيني أحمد نعواش، والذي أقام العديد من المعارض في بعض مدن العالم مثل القدس وعمان وباريس وبغداد، حيث تميزت لوحاته باشتباكه بالواقع والمواطن الفلسطيني، إذ أن فنّه مرتبط بالواقع الراهن ومتفاعل مع قضايا وطنه، كما تضمنت الأمسية مساحة للرسم شارك فيها محبو الرسم خلال الأمسية ومارسوا هوايتهم مع الفنان كمال عريقات. 
وصوت ولون هي مجموعة أمسيات موسيقية تقيمها المؤسّسة خلال الصيف في هواء جبل عمّان الطلق (أعلى مؤسّسة عبد الحميد شومان) وللفن التشكيلي نصيبٌ معتبر منها، حيث يسلط خلالها الضوء على لوحات فنيّة من مقتنيات المؤسّسة عبر معرضٍ فنيٍ يرافق الأمسية، ومساحة رسم. وخلال فعاليات صوت ولون تمتزج أشكال الفن، ويسلط الضوء على الأعمال الفنية التي تقتنيها المؤسسة لفنانين تشكيليين كبار. 
وأشارت مديرة دائرة الاتصال والعلاقات العامة في المؤسسة فرح أبو عيشة، إلى الترابط الوثيق بين التشكيل والموسيقى الذي يشكل محور أمسيات "صوت ولون" التي تقيمها المؤسسة، حيث تقدم المؤسسة فنانين تشكيليين عرب وتعرض لوحاتهم التي تقتنيها المؤسسة خلال الأمسيات المميزة لتمتزج أشكال الفن وتضفي على الإبداع نكهة جديدة أصيلة. 
 وقالت إن العود آلة موسيقية وترية ترتبط بفنون الشرق، وتعتبر من أقدم الآلات الموسيقية التي صنعها الإنسان، وطوّرها الكثير من الموسيقيين وعلماء الموسيقا، وأسهموا بجهدهم في الارتقاء بها مثل: زرياب، الكندي، والفارابي. 
من جهته أشار  الفنان طارق الجندي الذي أشرف على تنظيم الأمسية، إلى أن يوم العود هو يوم سنوي تنظمه مؤسسة عبدالحميد شومان منذ عام 2014، وتستضيف فيه نخبة من عازفي العود المحليين والدوليين لإظهار الموروث الموسيقي الآلي والغنائي المرتبط بهذه الآلة. 
 ونوه إلى أنه في هذه الأمسية قدم كل من إياد ستيتي من فلسطين، وائل الكور من سوريا، مايكل أُنسي من مصر ومحمد سبسبي من سوريا بمرافقة عازف الإيقاع عواد عواد من الأردن نخبة من مؤلفاتهم الخاصة، بالإضافة إلى مقطوعات من موروث بلادهم، كذلك قدموا مقطوعة جماعية تخللها بعض الارتجالات.  
يشار إلى أن مؤسسة عبد الحميد شومان/ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، كانت أطلقت برنامج الأمسيات الموسيقية في بداية عام 2014 بهدف تقديم منصة موسيقية تلقي الضوء على تجارب أردنية وعالمية واعدة ولتحتفي بالموسيقى العربية والعالمية بكافة أنواعها.
غلاف الكتاب- (من المصدر)

جورج الخوري يخط "التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقتين: البصرية والسمعية" 31 آب 2023

الجمعية الفلسفيّة الأردنيّة تعقد محاضرة بعنوان : " تجديد الفِكر الدّيني"

الجمعية الفلسفيّة الأردنيّة تعقد محاضرة بعنوان : " تجديد الفِكر الدّيني" 31 آب 2023

لؤي أحمد وحسام شديفات نجما بيت الشعر المفرق

لؤي أحمد وحسام شديفات نجما بيت الشعر المفرق 31 آب 2023

الباحث العزة يناقش أطروحة حول البرامج الإرشادية لقرى الأطفال SOS

الباحث العزة يناقش أطروحة حول البرامج الإرشادية لقرى الأطفال SOS 30 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزيرة الثقافة هيفاء النجار - (أرشيفية)

انطلاق فعاليات ملتقى الصناعات الإبداعية والثقافية الاثنين

منذ5 ساعة
صدور عدد جديد من مجلة "قناص" الثقافية

صدور عدد جديد من مجلة "قناص" الثقافية

منذ5 ساعة
غلاف الرواية - (من المصدر)

"القط الذي علمني الطيران" تجربة شخصية ينسجها هاشم غرايبة

منذ6 ساعة
دار الكتاب المقدس تطلق حملة توزيع القرطاسية بالتعاون مع جمعية مسار الخير

الكتاب المقدس تطلق حملة توزيع القرطاسية بالتعاون مع مسار الخير

منذ12 ساعة
image

رحيل الفنان العراقي ياس خضر

منذ16 ساعة
image (16)

وفاة الشاعر الشهير كريم العراقي

01 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 