"أمكنة صغيرة وقضايا كبيرة".. كتاب يناقش ثلاثة أحياء فلسطينية بزمن الاحتلال

عزيزة علي

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عمان- صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب بعنوان "أمكنة صغيرة وقضايا كبيرة: ثلاثة أحياء فلسطينية في زمن الاحتلال"، وهو دراسة معمقة لثلاثة أحياء سكنية متجاورة ضمن الحدود البلدية لرام الله والبيرة المحتلة.وهذه الأحياء هي "مخيم الأمعري ويسكنه لاجئون من فلسطين الساحلية، "حي أم الشرايط، الذي نما بطريقة عشوائية نسبياً في فترة ما بعد أوسلو"، "المصيون، وهو الأقدم نسبياً، وتتكون أغلبية سكانه من شريحة عليا من الطبقة الوسطى".جاءت أبحاث هذا الكتاب الذي قام بتأليفه مجموعة من المؤلفين هم "رُلى أبو دحو، لميس أبو نحلة، ليزا تراكي، بني جونسون، أميرة سلمي، وجميل هلال"، من خلال المقابلات النوعية ومناهج أخرى، لاستنطاق مفاهيم القرابة والتضامن الأهلي، والحي، متجاوزة مع المفاهيم الشائعة عن أشكال التضامن الاجتماعي الحديثة والتقليدية عبر الانتباه الى التجربة المعيشة لأناس حقيقيين يكافحون في هذه الأحياء المتمايزة، التكوين الاجتماعي والجذور المناطقية في ظل العنف الكولونيالي الإسرائيلي في خضم الانتفاضة الثانية. ولقد أملى هذا التمعن إعادة الباحثين لمفاهيمهم الأصلية فيما يتعلق باستراتيجيات البقاء والمجابهة والحراك الاجتماعي لدى الأسر والأفراد.في تقديم للكتاب، يقول إنه "حصيلة مشروع بحث عنوانه (ثلاثة أحياء في زمن الحرب)"، وكان معهد دراسات المرأة في جامعة بير زيت أطلقه سنة 2003، بهدف وضع دراسة متعددة الجوانب تتناول طريقة مجابهة الفلسطينيين؛ أفرادا وعائلات وأحياء سكنية وهيئات وفئات اجتماعية، لما نجم عن الانتفاضة الثانية من تحولات عميقة، ولما اتخذته إسرائيل من إجراءات لقمعها منذ اندلاعها في أواخر سنة 2000، وكيف أثرت في حياة الفلسطينيين، واتسمت هذه الفترة بتنامي فقدان الأمان والمعاناة، وسهولة التعرض للأذى والمخاطر، وصعوبة التنبؤ بما قد يحمله الغد للأفراد والأسر والمجتمعات السكنية، أو المجتمعات المحلية، وللشعب الفلسطيني عامة. وهذا ليس من باب المبالغة، إلى اقتناع الفلسطينيين بأنهم يعيشون في الوقت الحاضر أكثر المراحل صعوبة في مسيرة كفاحهم لإثبات وجودهم كشعب ومجتمع.وعلى الرغم من أن الباحثين الفلسطينيين وغيرهم وثقوا بعض النتائج الاقتصادية والسياسية المباشرة، فإنه لم يعالج بعد، وبطريقة منهجية، ظهور ديناميات جديدة ربما تسهم في إعادة تشكيل الحياة السياسية والاجتماعية للفلسطينيين خلال فترة هذه الأزمة المتمادية، في أوضاع ما بعد الصراع المحتملة.التقديم يطرح سؤالا هو "لماذا ثلاثة تجمعات سكينة؟"؛ حيث نجم عن قرار حصر البحث في ثلاثة تجمعات سكنية محددة، أو مجتمعات محلية، أي في المجال الاجتماعي والسياسي-الجغرافي المباشر، وما ينطوي عليه من تغير وحراك، يمارس فيه الناس معظمهم شؤون حياتهم. ومن ناحية أخرى، فإن الأزمة العميقة التي يجابهها المشروع الوطني الفلسطيني، وتفتيت الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للفلسطينيين، بفعل نظام القمع والحصار والحواجز والإغلاق المفروض من جانب إسرائيل، ووصول السلطة المركزية الفلسطينية إلى حافة الانهيار، أمور تحث على البحث في إمكان اضطلاع مؤسسات وسيطة من نوع المجتمعات المحلية والعائلات وشبكات القربى وهيئات محلية وأخرى أوسع انتشارا، بأدوار تتجاوز الأطر الوطنية والأشكال التضامنية الأوسع.ويضيف التقديم "يشكل الحي والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية جزءا من التجربة المعيشية للأفراد والأسر والعائلات. وتكمن إحدى السمات المهمة للأزمة الحالية في عجز السلطة الفلسطينية عن حماية السكان المدنيين، وفي تخليها أحيانا عن مسؤوليتها تجاههم، ووسط هذا الفراغ، تكافح العائلات وغيرها من التجمعات القائمة على الحي، والمؤسسات المحلية والوطنية، من أجل توفير الخدمات الأساسية لدعم السكان الضعفاء. إلا أنه ينجم عن هذا الوضع تداعيات طويلة الأمد لا تقتصر على العائلات فقط، بل تشمل المجتمع والنظام السياسي ككل. وهكذا تعاش الأزمة الكبيرة في المشروع الوطني الفلسطيني على مستوى المجتمعات المحلية والعائلات، وهذا ما يتيح فهما أفضل لها بتعقيداتها الناشئة".وعلى مدار فترة تمتد ثلاثة أعوام، قام فريق البحث بدراسة معمقة لثلاثة أحياء سكنية متجاورة، تشكل ثلاثة فضاءات متباينة بالمعنى الاجتماعي، وإن كانت قريبة بعضها من بعض بالمعنى الجغرافي، إذ تقع كلها ضمن الحدود البلدية لرام الله والبيرة. أول هذه الأحياء هو مخيم الأمعري للاجئين، الذي يتميز بكثافة سكانية عالية، ويضم جماعة قديمة نسبيا ومستقرة من لاجئي المناطق الساحلية في فلسطين.ويمكن القول إن الغالبية بين سكان المخيم تتكون، وفقا للمنظور الطبقي، من الطبقة العاملة، ومن شريحة دنيا من الطبقة الوسطى، إضافة إلى نسبة كبيرة من "المهمشين"، أما ثاني الأحياء فهو أم الشرايط، وهو حي جديد نسبيا، ينمو بطريقة غير منتظمة، ويتكون من شقق في مبان سكنية متعددة الطبقات نشأ القسم الأكبر منها في فترة ما بعد أوسلو، وسكنتها عائلات تنتمي إلى الطبقة الوسطى وشريحتها الدنيا، وتضم عائلات لعائدين ولنازحين من مناطق أخرى في الضفة الغربية، ولأعداد قليلة من قطاع غزة، إضافة إلى عائلات انتقلت من الأمعري وأحياء مجاورة في رام الله. كما يوجد في أم الشرايط عدد من وزارات السلطة الفلسطينية ومؤسساتها. وأما ثالث هذه الأحياء فهو المصيون، وهو أقدم نسبيا، ويتكون في الغالب من فلل ومبان سكنية تقطن فيها شريحة عليا من الطبقة الوسطى، إضافة إلى عدد قليل من المنشآت التجارية الراقية، مثل الفنادق والمطاعم وبعض المؤسسات.الباحثون انطلقوا من فرضية أسهمت في توسيع آفاق البحث، وفحواها أن العوالم الاجتماعية للأفراد والأسر غير محصورة في أماكن سكناهم؛ فالمكان الذي يقطن الناس فيه لا يشكل "مجتمعا"، في الأحوال كافة، لهذا السبب يحدد الفصل الأول الذي كتبته ليزا تراكي، موقع التجمعات السكنية الثلاثة في الفضاء الاجتماعي الأوسع لرام الله والبيرة، آخذة بعين الاعتبار هوية الجماعة في المناطق الثلاث. وهي تنظر، بشكل خاص، إلى توليف المكان في الأحياء الثلاثة كعملية تفاوضية مستمرة ومتواصلة، ومرتبطة بالديناميات الدائمة التغير لحراك المدينة في رام الله والبيرة بشكل عام، إذ إن المناطق السكنية تنشأ في هذا الفضاء الاجتماعي والعمراني وتندثر فيه، فقيمتها المادية والرمزية تتسم بالتقلب، كما أن أهميتها الاجتماعية والاقتصادية عرضة للتغير المستمر.يعالج بني جونسون في الفصل الثاني كيف يولد مخيم الأمعري للاجئين، الأثر تماسكا ووعيا لهويته بين التجمعات السكنية المذكورة، مشاعة الجماعة والتفاعل الاجتماعي في فضاء مغلق ومضبوط الحركة لمخيم للاجئين، صنعته قوى وهيئات أقوى من إرادة ساكنيه. ونظرا إلى الطبيعة "المؤقتة" لمخيم اللاجئين، فإن مخيم المعري يمثل -خلافا للتوقعات- المجتمع المحلي الأكثر استقرارا سكانيا وبين المجتمعات الثلاثة، فهو مكان ينتج فعلا سلسلة من التناقضات، يصفه من أجريت مقابلات معهم بأنه مكان أفضل من الأحياء المجاورة بالنسبة إلى السكان، إلا أنه أسوأ وأكثر صعوبة في جوانب أخرى في الوقت نفسه. وبناء على نتائج المسح الذي أجراه فريق البحث، تبين جونسون أن سكان مخيم الأمعري يواجهون صعوبات تعليمية وعوائق متعلقة بسوق العمل أكثر مما يواجهه السكان في الحيين الآخرين، وتتساءل عن أسباب هذه الصعوبات التي تستمر مع الزمن.وفي واحدة من مقالتين تعتمدان على مقابلات موسعة مع سكان في مخيم الأمعري للاجئين، ترصد رلى أبو دحو في الفصل الثالث كيفية استمرار هوية مجتمع المخيم، وهوية اللاجئ، حتى بعد خروج الأسر منه للإقامة بمكان آخر. وفي هذا السياق، تستقصي دلالة المكان في نظر اللاجئين، وتشير إلى التجليات الفريدة للتنظيم والتضامن في المخيم. بينما تتأمل بني جونسون في الفصل الرابع "تكتيكات الحياة اليومية"، من خلال ما ترويه امرأة في أواسط العمر عن إنجازات تنم عن قوة شخصيتها، وما تراه حولها من مخاطر أخلاقية. وهي، في هذا الجانب بالذات، تستدعي "منطق الضرورة"، واستجابة مجتمع في أزمة، الأمر الذي يدفعها إلى الشكوى نتيجة فقدان الحرية، في وقت تحد هي من حرية حركة بناتها.بينما يستكشف جميل هلال في الفصل الخامس ما يطلق عليه العلاقة "الملتبسة"، التي تربط مجتمع النازحين في أم الشرايط بالفضاء المحلي، وهو مجتمع يتميز بالتنوع وعدم الاستقرار والتوسع الدائم. ويبحث هلال في نمو مؤسسات محلية من طراز اللجنة الشعبية في أم الشرايط، في أتون الانتفاضة الثانية، والأثر المباشر للاجتياح الإسرائيلي للمنطقة في ربيع سنة 2002، كذلك يستقصي علاقات زوجين شابين في أم الشرايط "الزواج من غزة، في حين تعيش عائلة الزوجة في رام الله".ويبين هلال كيف تغطي علاقات كهذه منطقة أوسع من أم الشرايط. ويتناول علاقات هذين الزوجين، من خلال ما يرويانه، لإظهار كيفية تشكلها، وما يمسها من تناقضات وخيارات وانتماءات تعكس بدورها العالم المتغير للعلاقات الاجتماعية في أماكن العمل والسوق والدراسة والإقامة، ومع الأقارب. وتغطي نظرة هلال السياق الأوسع للاقتصاد السياسي للاحتلال العسكري الكولونيالي، وما يفرضه على الواقع اليومي المعيش من مخاطر وقيود وانكشاف. وفي هذا الصدد، يصور الفصل المكرس لأم الشرايط طرق الناس في إعادة إنتاج أشكال جديدة للتضامن والتواصل في ظل احتلال شديد القمع والبطش.أما الفصل الذي كتبته أميرة سلمي، فهو يعكس المصيون حرص الأشخاص الذين أجرت مقابلات معهم على حماية حياتهم الخاصة، وافتقارهم المعلن، وحتى المحمود، إلى مشاعر الانتماء إلى مكان سكناهم، إضافة إلى ديناميات الصراع والاستبعاد الاجتماعي، وذلك بحكم ما يشهده حيهم من تغيرات عمرانية واجتماعية. وتقدم سلمي محاولة لفهم ديناميات الفردانية المتزايدة، والقلق إزاء المكانة الاجتماعية والرغبات المعولمة في فترة ما بعد أوسلو -أكان ذلك يتعلق بمستقبل الأطفال أم بـ"مجتمعات مغلقة"، تحمي ساكنيها من إمكان توسع الاضطرابات والصراع الذي يسهم في الواقع الفلسطيني.ويتناول عملها هدفا آخر من أهداف مشروع الأحياء الثلاثة، وهو تقويم أهمية الطبقة والمكانة الاجتماعية في استراتيجيات كل من الأفراد والأسر المعيشية والعائلات، وفي توليف واقع اجتماعي وتشكيل الهوية. وهذا كان الدافع الأساسي وراء اختيار الأحياء الثلاثة المتباينة اجتماعيا.أما منهجية البحث، فهي تمثل أحد الأهداف التي يرمي إليها البحث في المساهمة في تحليل مغاير للمجتمع الفلسطيني، بينما يعيش لحظة حاسمة في تاريخه، ومن خلاله عرض دلالات ونتائج الأوضاع الراهنة بالنسبة إلى الأفراد والأسر والجماعات المنظمة والمؤسسات الوطنية. إذ ما يزال كثير من الأبحاث مقصورا في الوقت الحالي إما على بُعد الاقتصاد السياسي، المعني بتحليل التحولات البنيوية، وإما على معطيات المؤشرات الاقتصادية-الاجتماعية، الكمية في الغالب.لقد تحول المجتمع الفلسطيني، بشكل مطرد، إلى مادة لأبحاث مسحية، واستطلاعات للرأي، وجمع المعلومات، وهو ما أسفر عن توفر معطيات كثيرة، إلا أن هذه الوسائل عجزت عن توفير تفسير ملائم للظروف الذاتية والموضوعية لحياة الأفراد والأسر، ولآليات عمل الجماعات والأطر التنظيمية والمؤسساتية الأوسع. ويغيب عن مقاربات الاقتصاد السياسي الواسع النطاق، والتحليل السياسي، والأبحاث المسحية التي تستهدف الأفراد، البعد المهم للواقع اليومي المعيش للفلسطينيين، وما تنطوي عليه الوقائع المتغيرة للاحتلال العسكري الاستيطاني الكولونيالي من عواقب بالنسبة إلى الأفراد والعائلات والجماعات المنظمة والمؤسسات الوطنية.