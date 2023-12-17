"أم الرصاص" تحتضن مهرجان القراءة للجميع بعناوين ثقافية وأدبية وعلمية

عزيزة علي

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عمان- ينطلق في محافظة مادبا "قاعة بلدية أم الرصاص"، مهرجان القراءة للجميع ضمن برنامج "مكتبة الأسرة الأردنية في دورتها الـ17"، الذي تقيمه وزارة الثقافة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.يتضمن المهرجان، العديد من العناوين في مجالات مختلفة منها، دراسات في التراث العربي والاسلامي، وأدب وفنون، أطفال وفتيان، علوم وتكنولوجيا، تاريخ وحضارة، ودراسات في التراث الأردني، فلسفة ومعارف عامة.وفي كلمة لوزارة الثقافة قالت: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعميم الثقافة الوطنية القائمة على نشر الوعي وتنمية الفكر الناقد، وإيجاد التناغم الحسي بين الفكر والوجدان الإنساني؛ لبناء مجتمع مثقف يدرك أهمية التحاور والتفاعل مع الآخرين، وبجتهد في تطوير ذاته ورسم مستقبل وطنه الزاهر، وانطلاقا من إيمان الوزارة بدور الثقافة المؤثر في رقي الأمم وتقدمها، تبنت الوزارة برنامج مكتبة الأسرة الأردنية، الذي حظي بالرعاية الملكية السامية، بوصفه مشروعا ثقافيا وطنيا يستهدف فئات المجتمع كافة، ويكرس مفهوم القراءة للجميع؛ ويشتمل على العديد من العناوين الثقافية والأدبية لكل فئات المجتمع من الأطفال والشباب والأسرة الأردنية عامة.وتحقيقا لمبدأ التوازن والعدالة في إتاحة الفرصة لأبناء الوطن على امتداد حدود المملكة للإفادة من أهداف هذا البرنامج وتسهيلا عليهم؛ حرصت وزارة الثقافة، على أن تكون خطة البرنامج واسعة وشاملة تصل إلى جميع الفئات المستهدفة في محافظات المملكة كافة، عبر توزيع مراكز بيع إصدارات المشروع توزيعا متوازنا ومبرمجا.وتتضمن مكتبة الأسرة العام الحالي، العديد من الإصدارات في المجالات الآتية: دراسات في التراث العربي الإسلامي شملت الكتب الآتية: "أوقاف الخليل والحرم الإبراهيمي في العصر المملوكي"، للدكتور عبد الملك ناظم عبد الله؛ من الذاكرة مشاهد من مظاهر الحياة في فلسطين ومصر والسعودية والكويت وبريطانيا في القرن الماضي، للدكتور محمد علي الفرا".وفي مجال دراسات في التراث الأردني الكتب الآتية: "السلط، ملامح من الحياة اليومية للمدينة من خلال سجل البلديات للسنوات (1923-1925) م، دراسة وتحقيق، الدكتور هاني العمد؛ تاريخ منطقة البلقاء ومعان والكرك (1864-1918) م، للدكتور محمد سالم الطراونة؛ في ربوع الأردن من مشاهدات الرحالة (1875-1905) م، سليمان موسى؛ بادية جنوب الأردن: دراسة سوسيولوجيا اقتصادية (1921-1946) م، محمد عبد الهادي صالح الجازي؛ فريسة أبي ماضي: أول دراسة علمية للشعر في البادية روكس بن زائد العزيزي، محطة عمان موفق عادل، فيلادلفيا المدينة والفندق، تيسير أبو حمدان؛ الطفل في الحياة الشعبية الأردنية، نايف النوايسة".أما في مجال فلسفة ومعارف عامة، فصدرت الكتب الآتية: "الثقافة العربية، عباس محمود العقاد؛ الإعلام والثقافة العربية، د. تيسير أبو عرجه؛ دليل التربية الإعلامية الرقمي، منشورات معهد الإعلام الأردني؛ دليل فهم الاتصال والإعلام المعاصر، دليل محو الأمية الإخبارية؛ الحقيقة (بحث في الوجود)، فايز محمود؛ الهوية العربية بين التفتيت والترميم، د. حسن البراري؛ عيادة القراءة كيف تبدأ بقراءة الكتب وتستمر طوال حياتك، وسام مصلح؛ النظرية النقدية الغربية من أفلاطون إلى بوكاشيو، أ.د عيد الدحيات؛ فلسفة التاريخ غوستاف لوبون، عادل زعيتر؛ الفكر الواقعي عند ابن خلدون، ناصيف نصار".وفي مجال آداب وفنون تأتي الكتب الآتية: "غرناطة لوركا، إيان جبسون؛ مختارات شعرية من ديوان الأمير عبد القادر الجزائري؛ وصيتي، أمين الريحاني؛ دفاتر الوراق، جلال برجس؛ تيسير السبول الأعمال الكاملة، الرقص على ذرى طوبقال، سليمان القوابعة؛ سعادة الأسرة، ليوتولستوي؛ ناس من دبلن، جيمس جويس؛ غرائب الأيام في خفايا الأفلام، عدنان مدانات؛ تحولات الفن التشكيلي في الأردن، إياد كنعان؛ الأدب الصغير والأدب الكبير، ابن المقفع؛ الموريسكي (رواية)، حسن أوريد /مغربي؛ من الكهف إلى التجريد، مروان العلان؛ ما قاله الراعي لصاحبه، هشام عودة؛ النبطي المنشود (رواية)، صفاء الحطاب؛ أدب الطفل والناشئة /قراءة في نماذج من القصة والرواية، د. إبراهيم الكوفحي؛ حكاوي بنت (قصص)، رانية الجعبري؛ وما من قميصٍ يدل علي (شعر)، وفاء جعبور؛ شمل العائلة (قصص)، محمود الريماوي؛ في الأدب المقارن مفاهيم وعلاقات وتطبيقات، د.يوسف بكار".وفي مجال علوم وتكنولوجيا صدرت الكتب: "وظائف ومهارات القرن (21) في ظل الثورة الصناعية الرابعة، يحيى القحطان؛ التنمر الإلكتروني، الدكتوران إسلام حسن ومحمود عبد الوارث"، في مجال أطفال وفتيان صدر، "شامة الصغيرة في ورطة كبيرة، هيا صالح؛ غراب أبيض، هاشم غرايبة؛ مذكرات مراهقة بدينة، بثينة البلخي؛ الكون الواسع والنانو، منير نايفة؛ السيارة الحمراء، طارق مكاوي؛ اكتشاف النفق الغامق، محمود أبو فروة الرجبي؛ لا شجار بعد اليوم، نجود الخوالدة، هكذا تحلو الصداقة، سوزان الحلو؛ قلوب مغردة، محمود الشلبي؛ سامر والكتاكيت، محمد صوانه؛ الغيمة الصغيرة التي تحب الضحكات، سناء الحطاب؛ أبو المنذر، ناهد الشوا؛ الشهيد، يوسف الغزو؛ أريد عيوناً ذهبية، ماريا دعدوش؛ جميلة كما أنا، بناهي مجدلاوي؛ صندوق المخزن، هدى الشاعر؛ أنا وصديقي والحمار، محمود شقير".وفي مجال تاريخ وحضارة الكتب: "منازل الأرجوان، الشهداء القادة في الإسلام، خالد الكركي؛ رحلة سويله مز أوغلي إلى بلاد الشام 1307ه-1890م ترجمة سليمان فيق سويله مز أوغلي، د. فاضل مهدي البيات؛ رواد الشرق العربي في العصور الوسطى، نيقولا زيادة؛ أسماء الأماكن والمواقع والمعالم الطبيعية والبشرية والجغرافية المعروفة في فلسطين حتى العام 1948، قسطنطين خمّار؛ دراسات في مخطوطات البحر الميت، عمر الغول". وتتوزع مراكز البيع في جميع محافظات المملكة وبأسعار رمزية.