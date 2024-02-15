"أنت والنرجسي" لسخنيني.. استعراض لضحايا عانوا إساءات عاطفية وعقلية

عزيزة علي

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تقول الدكتورة لمى سخنيني في كتاب "أنت والنرجسي: دراسة وشهادات"، إن الأفراد المصابين بالنرجسية يقضون وقتا طويلا في التفكير في تحقيق القوة أو النجاح والحفاظ عليها، أو في مظهرهم. إنهم يشوهون الواقع بشكل مفرط، لتأكيد مشاعرهم العظيمة تجاه أنفسهم، ويستغلون بشكل روتيني الأشخاص من حولهم، عن قصد أو عن غير قصد. ويبدأ NPD عادة في مرحلة البلوغ المبكرة، ويظهر عبر مجموعة متنوعة من المواقف.وتضيف سخنيني، في مقدمتها للكتاب الصادر عن دار "العائدون للنشر"، عمان "أما على المستوى النفسي، فعادة ما يتم تشخيص أو دراسة NPD باستخدام نوع من أدوات التشخيص الذاتي. وعلى الرغم من اختلاف النتائج، فمن الواضح أن هناك بعض الأبعاد الرئيسة المطلوبة لـNPD، بما في ذلك شعور العظمة، والحاجة إلى الاهتمام، وقلة التعاطف مع الآخرين. والسادية هي عامل إضافي لوحظ في أشد أنواع NPD، كالنرجسية الخبيثة".وتقول المؤلفة سخيني "إن الكتاب يبدأ بتعريف النرجسية، وسرد تاريخي لتطور مفهوم النرجسية، والسمات التشريحية العصبية المرتبطة بمكونات النرجسية، والألاعيب التي يطبقها النرجسي عليكِ، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية ترك النرجسي وطرق التعافي، وننهي الكتاب بشهادات من ناجيات من الإساءة النرجسية. أعرف الحقيقة المحزنة عن سبب وجودك هنا، وأنا أفهمك وأستطيع رؤية الأسى والانكفاء في عينيك، فالكثير من الناس، وحتى المقربون منك، لا يستطيعون فهمك حقا، ولا يدركون شعورك المؤلم بالإساءة العاطفية والعقلية من قبل شخص يعاني من حالة عقلية تعرف باسم اضطراب الشخصية النرجسية. ومع ذلك، هناك الكثيرات ممن واجهن تلك الإساءة. أنا هنا لأخبرك أنك لست وحدك. فأنا أتفهم الألم والخوف والخداع والشوق الذي يصاحب حالتكِ".وتوضح أن الإنسان النرجسي بارع بالتنكر، وقول الأكاذيب، والتحكم في الآخرين، ومحاولة الحصول دائما على ما يريد. فهو، بمجرد أن يختارك كضحية له، يبدأ ألاعيبه. في البداية، يقدم لك السحر والخيال. يبدو لك وكأنه الرجل المثالي. إنه طيب ووسيم وساحر وواثق من نفسه، ويعاملك كما لو كنت المرأة الوحيدة في هذا العالم، إلى أن تقعي في فخه، فيغلق البوابة عليك ويرمي بالمفتاح بعيدا عن تناولك. وقد خدعك النرجسي. فأنتِ وقعتِ في غرام الابتسامة الجميلة والمجاملات الزائفة. يعيش النرجسي في عالم خيالي مثالي من إبداعه، ومن أجل السيطرة عليك، فإنه يسحبك إلى هذا الخيال. القناع هو أول شيء ترينه منه، ولأن للنرجسي أساليبه، فسيكون القناع هو الشيء الوحيد الذي ترينه على الإطلاق".وتقدم المؤلفة تعريفا علميا بالشخصية النرجسية NPD، قائلة "إن اضطراب الشخصية النرجسية NPD هو اضطراب في الشخصية يوجد فيه نمط طويل الأمد من السلوك غير الطبيعي، يتميز بمشاعر مبالغ فيها بأهمية الذات، والحاجة المفرطة للإعجاب، وعدم فهم مشاعر الآخرين. لقد اختبرنا الغطرسة لزمن طويل من عمر البشرية، ولكن فقط في السنوات الستين الماضية أصبح هذا يصنف على أنه اضطراب عقلي يتطلب العلاج. في حين أن هذا النوع من الاضطراب ليس واضحا تماما، فهناك قلق متزايد في وسائل الإعلام الشعبية وبين بعض الباحثين من أن الكثير من الناس قد يعانون من مستويات عالية من النرجسية، لكن هذا الموضوع لا يزال مثيرا للجدل ويحتاج الكثير من الدراسة العلمية المعمقة".وتضيف سخنيني "رغم عدم وجود مجموعة كبيرة من الأبحاث حول علم الأعصاب في NPD، إلا أن هناك تناسقا يشير إلى تشوهات في مناطق معينة من الدماغ، ولا سيما القشرة الجزيرية، والتي ترتبط بسمات NPD، وخاصة عدم التعاطف. ونظرا للحالة المبهمة المرتبطة بالنرجسية، فقد لا ينظر إليها بعض المصابين بها على أنها ضعف في حياتهم. في الواقع، يشترك الكثير من الأفراد الناجحين والأقوياء، سواء أكانوا جيدين أم سيئين، في درجة معينة من النرجسية التي تعتبر فوق القاعدة. وعلى الرغم من أن الثقة المفرطة بالنفس تميل إلى جعل الأفراد ذوي NPD طموحين، إلا أنها لا تؤدي بالضرورة إلى النجاح والإنجاز المهني العالي، فقد يكون هؤلاء الأفراد غير مستعدين للمنافسة، أو قد يرفضون المخاطرة لتجنب الظهور وكأنهم فاشلون. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم قدرتهم على تحمل الانتكاسات أو الخلافات أو النقد، إلى جانب عدم التعاطف، يجعل من الصعب على هؤلاء الأفراد العمل بشكل تعاوني مع الآخرين، أو الحفاظ على علاقات مهنية طويلة الأمد مع رؤسائهم وزملائهم".وتقول المؤلفة "إن هذا الكتاب يظهر أن NPD هو اضطراب خطير يتميز بنقص التعاطف وشعور العظمة وضعف التنظيم العاطفي. وهو يرتبط، جزئيا على الأقل، بخلل في الدماغ في المقام الأول داخل القشرة الجزيرية، وأيضا في الفصوص الأمامية للدماغ. فهذه هي الأجزاء الدماغية المرتبطة بالقدرة على التعاطف والمعالجة العليا والحكم واتخاذ القرار. وكما هو موضح في هذا الكتاب، وبينما تظل أصول اضطراب الشخصية النرجسية غير معروفة، فإن العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية جميعها تلعب أدوارا مهمة في خلق مسببات هذا الاضطراب. وفي الواقع، تعد التحقيقات السريرية وعلم الأعصاب الإضافية لاضطرابات التعاطف، وخاصة NPD والنرجسية الخبيثة، أمرا حيويا من أجل التأكد بوضوح من العوامل البيئية والوراثية والبيولوجية التي تساهم في هذه الاضطرابات المؤثرة، ولكن غالبا ما يتم تجاهلها".واستعرضت سخنيني بعضا من شهادات ضحايا النرجسية، منها "ضحية قيد العلاج، وجاء فيها: عندما بدأت رحلتي في الشفاء، من الإساءة النرجسية (في طفولتي وخلال زواجي)، كان أحد الجوانب الرئيسة للشفاء هو المعرفة. إن معرفة ما حدث لي، وأنه ليس خطئي، هو حقا أحد أكثر المشاعر تحريرا عندما يبدأ الضباب في الانجلاء... اعتقدت أن النرجسية تدور حول حب الذات، حتى أخبرني أحدهم أن هناك جانبا آخر لها. إنها في الواقع أكثر كآبة من حب الذات؛ إنه حب الذات بلا مقابل. أنا من نوع الشخصية المتعاطفة، ووقعت ضحية حب شخص نرجسي. وبطريقة ما، وقع في حبي أيضا. لكن ذلك الحب كان مدمرا ومميتا".ويذكر أن الدكتورة لمى سخنيني هي دكتورة في الفيزياء، روائية وقاصة ومترجمة، صاحبة دار العائدون للنشر. صدر لها ثلاث روايات وترجمات متعددة للرومي.