السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أنشودة الفارس الأخير

علاء الدين أبو زينة
علاء الدين أبو زينة
* علاء الدين أبو زينة

غبارٌ على وجهِ هذا النهارْ.
وثَمَّ كؤوسُ حِمامٍ تُدارْ..
وثَمَّ حَمامٌ تُقوَّضُ أبراجُهُ البيضُ،
ثمَّةَ مذبحةٌ لعصافيرِ أحلامِنا في الجوارْ..اضافة اعلان
وثمّةَ عارٌ عريضٌ يدقُّ علينا السُّدفْ
يؤمُّ منازلَنا ثم يجلسُ في المنتصفْ
ونسقيهِ قهوةَ أمواتِنا، ونعطِّرُها ببُهار الأسفْ
وثمةَ بعضُ نُثار الكرامةَ، دارَ على قفرِنا، واستدارْ..
فما عادَ ثمةَ حيٌّ بها، وكأنها:
عفَتِ الديارُ، محلُّها، فرجالُها،
وبها رسومُ حيائِنا درَسَت،
وصارَ إباؤُنا أخبارُ..
وهنا تأبَّدَ من تعوَّدَ نخوةً هلَكتْ
وصارَ مُقامُها آثارُ
*   *   *
دعوني قليلًا، لعلّي أرممُ أنحاءَ هذا السوادْ.
سأبحثُ بين سودِ الملابِس عن خرقةٍ
لأعلّقَها في الصباح على سورِ منزلِنا،
رايةً للحِدادْ..
وهذي المسافةُ بين شهيدَين، تكفي
لأُحضِر من مطبخ البيتِ شايًا،
وأمزجَه بالشجنْ.
وأغزلَ حبلَ الاناشيدِ، شالاً،
يضمِّدُ جرحَ الوطنْ
هناكَ الكثيرُ من الدم هذا الصباحْ،
فهيَّا لنقطفَ ما أنبتتْهُ الشهادّةُ من حبَقٍ، في شقوقِ الجراحْ..
تعالوا معي كي نلملِمَ زهرَ الشقائقِ عن جثثِ الراحلينْ..
لعلّي أعودُ غداً، ظافرًا، فوقَ أجسادِهمْ
بينَ سربٍ من العائدينٍ..
وأضفرَ طوقَ الأكاليلِ
فوقَ قبورِ الذين قضَوا،
أو مضَوا لمساءاتِ أعمارِهم مُبْكرينْ..
***
يدورُ الموتُ في الساحاتْ..
قتلانا على الطرقاتْ..
بَينٌ حطَّ في الشُرُفاتْ..
أسرابُ القذائفِ حاصرَتْ بيتي،
ودباباتُهم في ردهتي،
لكنَّني –شُكرًا لهم- حرٌّ
ولي وقتي لكي أختارَ شكلَ نهايتي،
ليَ أن تسودَ مشيئتي
إمَا طريدًا،
أو شهيدًا،
أو خفيفًا من صليبِ خلاصِكُم،
ولكُم خطاياكُم ولي زنزانتي.
في الليلِ يقصدُها الطليقُ من الحمام، لكي ينادمَني قليلاً،
ثم يحملَ ما اقترفتُ من القصائدِ لابنِ عمّي في حلَبْ
وليَ ابنُ عمٍّ يستطيبُ الشِّعرَ، علَّقَ سيفَه في صدرِ خيمتهِ، وودّع سيفَه، وغفا على سرُرِ المدائحِ، واستراحَ من المعاركِ والغضبْ..
وليَ ابنُ خالٍ وابنُ عمٍّ، في المحيطِ وفي الخليجْ.
سلِّم عليهِم يا حمامُ، وخذ سلامي للعربْ..
عمّا قليلٍ تعبرُ جثتي فيهم،
فوافيِهم بقُربِ نهايتي،
كيما يُعِدُّوا ما استطاعوا من مراثيهم،
ومِن خيلِ النشيجْ..
***
غضَبٌ على وجهِ النهارْ،
والنارُ من حَولي، وفيّْ..
ضاقَ الفضاءُ عليَّ، لكنّي اتّسعتُ..
وخرجتُ مقهورًا إلى المنفى،
ولكنّي رجعتُ..
وخرجتُ من جُبِّ الخيانة،
خذ قميصي يا أبي،
وامسَح ظلامَ الليلِ عن عينكَ،
واخرُج من هزائمِهِم، وخذ عينيّ..
إني أنا الأزَلُ الفلسطيني،
تألفُني الخنادِقُ، والبيارقُ،
والبنادِقُ أدمنَت كفَّي..
ولديّ، بوصلةُ الرصاصِ،
ووُجهتي حريتي،
ضاقَ الفضاءُ عليّ،
طالت قامتي، ونَما الغمامُ إليّ،
فلتقفوا على أعلى الجِبالِ
لكي تُدانوا رُكبتَيّ..
آليتُ أن أبقى،
ولن يقوى عليَّ الموتُ،
إني طائرُ العنقاء،
أصعَدُ من رمادِ خرابِكمُ،
وأجيءُ محتشدًا بخيلِ البَرقٍ،
فانتظروا الصواعقَ من يدَيّ..
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