"أوراق الأجداد".. أبو الشعر توثق تجربتها في إعادة قراءة التاريخ الاجتماعي الأردني

عزيزة علي

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صدر عن "الآن ناشرون وموزعون"، كتاب بعنوان "أوراق الأجداد"، للمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر، لتوثيق تجربتها في تقصي وجمع أوراق الأجداد وإعادة فحصها وقراءتها وتحليل مضامينها الاجتماعية والاقتصادية كمنهج تاريخي اجتماعي دأبت أبو الشعر عليه، من أجل إعادة قراءة التاريخ الاجتماعي الأردني، وذلك من خلال تقديمها مجموعة كبيرة من الدراسات التاريخية لتاريخ الأردن الحديث.يشتمل الكتاب على محطات مهمة من تاريخ الأردن الحديث للعديد من أوراق الأجداد التي وصلت إليها، ومنها: "أوراق الأجداد (سليم أبو الشعر)، أوراق حسن المحمد الغرايبة (أبو جميل)، أوراق عبد القادر أحمد التل (1874-1962)، أوراق عارف بيك التل، أوراق أقدم مهاجر أردني إلى أميركا العام 1913، سلمان عبده النمري 1881-1977، أوراق صالح المصطفى التل، شخصيات علقت بذاكرة رجل في التسعين".أبو الشعر تقول في مقدمتها للكتاب، إن هذه الأوراق اليومية هي من مذكرات الأجداد ومحفوظاتهم والتي أصبحت من مصادر كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والتأريخ للأرض وما عليها بتلقائية وصدق وبلا خوف من السلطة، وهي الجاهزة التي يقدمها كل من يقرأ التاريخ الذي يكتبه المؤرخ المعاصر، بتعميم مؤسف، ودون التمييز بين الكتابة الأكاديمية التي تلتزم بالمنهجية، وبين ما يصدر من مؤلفات يكتبها البعض دون أن يكونوا قد تلقوا أي تدريب في الكتابة التاريخية المنهجية، بحيث يصبح كل ما تخرجه المطابع محسوبا على الكتابة التاريخية.وتضيف المؤلفة، أن هذا الكتاب يقدم تصورا لاستخدام مصدر جديد، هو أوراق الأجداد المحفوظة، والتي تقدم التاريخ اليومي بعيدا عن التاريخ الرسمي، وهو دعوة لكل من يحفظ أوراقا محلية دونها الأجداد بأقلام الكوبيا أو الرصاص، ولكل من يحتفظ بمذكرات يومية بخط الأجداد أن يقدمها لتحفظ في مراكز التوثيق لدينا، ليتيح لنا أن ندرسها ونستعيد الزمن من مصدر لم يستخدم حتى اليوم في استعادة تاريخنا وتدوينه ودراسته.وترى أبو الشعر أن هذا الكتاب، يعتمد على تجربتها بجمع (أوراق الأجداد) ودراستها باعتبارها مصدرا من مصادر كتابة التاريخ المحلي، ومصدرا جديدا لإعادة كتابة تاريخنا الحديث، وتقدم من خلاله التاريخ اليومي بعيدا عن التاريخ الرسمي، وهو دعوة لكل من يحفظ أوراقا محلية دونها الأجداد بأقلام الكوبيا أو الرصاص، ولكل من يحتفظ بمذكرات يومية بخط الأجداد أن يقدمها لتحفظ في مراكز التوثيق لدينا، ليتيح لنا أن ندرسها ونستعيد الزمن من مصدر لم يستخدم حتى اليوم في استعادة تاريخنا وتدوينه ودراسته.وتحت عنوان "إضاءة"، تشير أبو الشعر إلى أن مصادرنا في كتابة التاريخ المحلي ثمينة وحميمة، ويجب أن يصبح هاجسنا في البحث والتوثيق، ومن هنا، بدأت بالبحث عن هذه المصادر المحلية التي ضاع الكثير منها بفعل الإهمال زمناً طويلاً، وعندما بدأ الوعي بأهمية التوثيق والحفاظ على موروثنا في بيوت الأجداد، وعندما أخذت حالة إتلاف الأوراق الرسمية بعد مرور خمسة عشر عاما عليها، تصبح إدانة في عُرف المؤرخين، وظهرت مراكز التوثيق، كان الكثير من الأوراق قد ضاع في زمن لم يكن تصوير الوثائق قد انتشر بيننا، أما نحن الذين وعينا على قيمة الأوراق التي يحتفظ بها الأجداد، فقد بدأنا متأخرين، ويبدو أن ما يقال ربما كان صحيحاً، فأن تبدأ متأخراً خير من أن لا تبدأ أبداً.وعن التاريخ وما هو، تقول أبو الشعر: "نتعب، ويتعب معنا طلبتنا ونحن نحاضرهم في فلسفة التاريخ ومنهج كتابته، ونبذل جهوداً حقيقية ونحن ندرب طلبة الدراسات العليا على المنهج، لنعلمهم كيف يكتبون تاريخاً موضوعياً وعادلًا أقرب ما يكون إلى الحقيقة، مؤكدين على التحليل، وتعميق الفكر، والالتزام الأخلاقي، هكذا نريد لمَن يكتب التاريخ أن يتحلى بالوعي والمسؤولية والالتزام الفكري، والعمق والتحليل والبُعد عن التسطيح، هذا هو الجانب الأكاديمي، أما الفكرة المتداولة بين الناس، فهي الشك والريبة تجاه مَن يكتب التاريخ، والتهمة الجاهزة بممالأة السلطة، وكتابة التاريخ المزور خوفا من السلطة، أو انتظاراً لعطايا ومكافآت السلطة، وهي فكرة تحزّ في النفس، وتُوجع المؤرخ الملتزم، والمسؤول تجاه الحقيقة أولاً، وتجاه فكره ثانياً، وأهله وأبناء وطنه دائماً، إن من يتعامل مع التاريخ يعرف أنه مُحاسب أمام السماء والأرض، وما عليها، الآن وإلى دهر الداهرين".وتوضح المؤلفة، أنه من نِعم السماء عليها أن منحتها القدرة على الكتابة الإبداعية (الشعر والقصة القصيرة)، "ثم أعطتني مفاتيح التدريب العقلي عند دراسة التاريخ وكتابته، فتبينتُ أن الأدب إبداع مفتوح حر وجميل، أما كتابة التاريخ فمهمة صعبة وشاقة والتزام يؤرق صاحبه، واستذكر هنا "الشيخ المعلم" أستاذنا عبد الكريم غرايبة، الذي علمنا أن التاريخ مادة خطرة، تفوق في مفعولها قنبلة هيروشيما، وقد نصحَنا ذات يوم بعيد بأن نترك التخصص في التاريخ وننجو بجلودنا، لكن ترهيبه لم ينجح، لأنه هو نفسه لم ينجُ من سحر التاريخ لعقود وعقود!، وهو نفسه علمنا المنهج على طريقة المدرسة الإنجليزية التي تتلمذ عليها، وحببنا بالتاريخ بطريقة المساءلة المشككة الذكية، ومن هنا أبدأ".وتنوه أبو الشعر إلى أن تاريخنا المحلي الحقيقي لم يدرس حتى الآن بشكل واسع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأرض المدهشة، وهذا الهاجس الذي يلاحقني دفعني للبحث عن أوراق الأجداد لكتابة التاريخ المحلي المسكوت عنه، ومن هنا بحثتُ عن الأوراق التي كتبها الأجداد دون أن يقصدوا كتابة تاريخ حسب مقاييسنا، هم تركوا أوراقا سجلت فعالياتهم اليومية، ولم يكتبوها وسلطة الحاكم فوق رؤوسهم، ولم يكتبوا وهم يفكرون بمناهج البحث التاريخي والأحكام الأكاديمية، كانوا فقط يسجلون فعالياتهم اليومية، والتي قدمت لنا تاريخا يستحق القراءة بامتياز.وتقول المؤلفة: "اخترت مصادر هذه الدراسة زمن الأجداد، دون أن ترهبني سلطة الوثيقة الرسمية أو الأجنبية، وعاملتها بعقلانية لأكسر سطوة العواطف التي تغلبنا عندما نتعامل مع أوراق أجدادنا، اعتبرتُها مصدرا يُكمل ما تعاملتُ معه من سجلات محاكم شرعية، وسجلات الطابو، والبلديات، والصحافة المعاصرة، وسجلات المدارس والكنائس والأوقاف والمذكرات، وأرشيف الدولة بكل موجوداته.. هكذا كانت هذه الأوراق التي تركها الأجداد، تكمل مصادرنا السابقة وتضيء وتعزز ما جاءت به بطريقة عفوية".وخلصت أبو الشعر: "بين أيدينا ثروة مدهشة تتكوم في دور الأرشيف التركية، وملايين الوثائق العثمانية لتاريخ بلاد الشام تنتظر الدارس المُجد الذكي المسؤول.. فهل هذا الذي نتداوله يمثل تاريخ السلطة أم تاريخ الإنسان الأردني وحده، بقدر ما هو تاريخ بلاد الشام (سورية وفلسطين ولبنان والأردن) وتاريخ الجماعات المهاجرة إلى بلاد الشام من المغاربة والمصريين والحجازيين والأكراد والأرمن والشراكسة والشيشان والأتراك والبوسنيين الذين استقر بعضهم على أرض الأردن، الأرض التي تمتاز بعبقرية الجغرافيا التي تجمع آسيا وإفريقيا العربية، وتُقرّب الناس كلهم عبر طريق الحج والقوافل".