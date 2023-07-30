الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"أيام أدب المقاومة" تكرم غالب هلسة وتيسير السبول

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جانب من الندوة - (من المصدر)
عمان - تحت شعار "أدباء المقاومة متاريس صمود ونصر" أقامت دائرة الثقافة والإعلام المركزي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أولى ندوات أيام أدب المقاومة بتكريم المناضلين المبدعين الراحلين غالب هلسا وتيسير السبول.اضافة اعلان
أكد المتحدثون في الندوة التي شارك فيها كل من د. موفق محادين، د. محمد عبيدالله، د.موسى العزب، د. سعيد ذياب، على أن هلسا استخدم أدوات جمالية ونقدية متجاوزا عالم القطرية ومشاريع الثورات القطرية وفلسفاتها.
كما أشار المشاركون إلى أن رواية "انت منذ اليوم"، التي كتبها السبول بعد النكبة حزيران 1967، أسهمت في نقل الرواية من الشكل المحافظ إلى الشكل الجديد وما تزال هذه الرواية متداولة بين القراء إلى يومنا هذا.
رأى د. محمد عبيدالله أن "تراث" الأديب الراحل تيسير السبول (1939-1973) ما يزال يشد انتباه القراء، ويواصل الحياة بعد الرحيل المبكّر لمبدعه؛ والحياة المستمرة للإبداع هي أفضل اختبار لقوته وصموده، فهي تعني أنه إبداع حقيقي ينتمي إلى الباقي والدائم، وأنه ليس وقتيا ظرفيا، مهما تكن أسباب إنتاجه ودواعي إبداعه.
وفي متن ذلك الإبداع: روايته اليتيمة: أنت منذ اليوم (1969)، وديوانه الشعري الوحيد: أحزان صحراوية (1968)، إلى جانب المتبقي من قصصه القصيرة، ومقالاته وأحاديثه الإذاعية، وبعض الترجمات، والدراسات الفكرية والسياسية.
وقال عبيدالله إن رواية "أنت منذ اليوم"، يمكن اعتبارها مثالا سرديا على الرواية المقاوِمة، رغم كل ما فيها من مرارة وألم، وآية ذلك أنها رواية ناقدة وناقضة لبنى الواقع الذي تسبب في الهزيمة القاسية، فروحها النقدية الكاشفة عن الواقع الزائف والمزيف، ورفضها للكذب السياسي والاجتماعي، وموقفها الحاد من السلطات والقوى التي حكمت المجتمع وقادته إلى حتفه، كل ذلك بعض علامات مقاومتها. فليست المقاومة عملية عسكرية يقودها الأدب أو يدعو إليها، وإنما هي عملية نقدية تتغيّا الوصول إلى الأسباب والخلفيات التي تقف وراء إخفاق العسكر والجنود في حروبهم الحاسمة.
وقال عبيدالله في هذه الرواية نقد لمجتمعها بسلطاته المختلفة. وخلص عبيدالله إلى أن السبول جزأ روايته تجزئة قصدية إلى تسعة فصول، يبرز انقسامها بالأرقام المتسلسلة، وكل فصل منها يتجزأ هو الآخر إلى وحدات فرعية قصيرة، وما من خط أو مسار يمكن للقارئ أو الكاتب متابعته وتطويره، وإنما هناك لوحات أو صور أو مزق وأشتات مختارة، يكتفي المؤلف منها باختيار ذراها الصياغية والتعبيرية الدالة، ويميل إلى التكثيف والاجتزاء والحذف، دون أن يتخلى في كل ذلك عن روح النقد والمساءلة والكشف عن العيوب والنقائص ووجوه الخلل، في المؤسسات الاجتماعية (الأسرة)، أو المؤسسات الثقافية (نقد الطبقة المثقفة)، أو المؤسسات السياسية (الأحزاب)، أو حتى الدولة (السلطة). 
قدم موفق محادين شهادة عن المناضل والمفكر، الروائي، القاص والمترجم كما وصفه غالب هلسا مستعرضا أهم أعماله الروائية، القصصية، الفكرية، مشيرا إلى أن هلسا كان ماركسيا صارما في ماركسيته أبعد ما يكون عن المذاهب التوفيقية، وأقرب إلى استخدام أدوات جمالية ونقدية متجاوزا عالم القطرية ومشاريع الثورات القطرية وفلسفاتها. 
وتحدث الدكتور موفق محادين عن سمات غالب هلسا الروائي المرتبط ارتباطا لا يمكن فصله عن غالب المفكر.
واستعرض محادين مراحل تعليم وحياة هلسا وما تعرض له من سجن ونفي في دول عربية عديدة، لافتا إلى ان هلسا كان لديه بعد نظر وتنوير ورؤية ثاقبة.
وأشار محادين إلى أن جميع أعمال هلسا الروائية والقصصية كانت تحمل فكرا مقاوما.
وكان قد قدم مسؤول دائرة الثقافة والإعلام المركزي، د. موسى العزب، كلمة رحب فيها بالمشاركين في هذا الندوة قائلا "حين نكرم المثقف التنويري الملتزم الذي شكل حالة إلهام وإضاءة للأجيال، وقال إننا الليلة نستذكر تجربة المثقف العضوي ونكرم من استعجلوا الرحيل مبكرا، ولكنهم تحولوا إلى منارات ونضالات للحرية.
فيما قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب؛ إن "تيسير سبول وغالب هلسا"، شكّلا جزءا نشطا وفاعلا من تيار التجديد القائم على العلم والتحرر من الغيبيات، وذلك بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية، مؤكدا على دور الحزب واهتمامه بالجبهة الثقافية كلبنه أساسية لبناء الإنسان خاصة في زمن العولمة والهجمة على المثقف والذي أكد بدوره على أهمية دور المثقف في مواجهة التحديات.
واشار ذياب إلى أن أي اتجاه ثقافي خارج اهتمام الناس ووجعهم وخدمتهم هو ترف ليس إلا، وذلك ارتباطا بدور المثقف وما يمتلكه من وعي يلقي عليه بمسؤولية فعالة ونشطة في تجديد الفكر من أجل مشروع النهوض والتقدم وهذا جوهر تكريمنا اليوم للفقيدين غالب هلسا وتيسير السبول.
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