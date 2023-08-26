"إبداع الكرك" يطلق مشروع الكورال التراثي "أنا صوتي"

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الكرك - أعلن نادي الإبداع الثقافي بالكرك وبالتعاون مع جمعية تجلى للموسيقا والفنون عن إطلاق مشروع الكورال التراثي الأول من نوعه في الأردن، بعنوان "أنا صوتي".وقال المدير الإداري للنادي خالد برقان: "إن الكورال التراثي، مشروع ثقافي موسيقي اجتماعي من تصميم وتنفيذ "تجلى" يعمل على توثيق الموروث الغنائي الشعبي في مناطق مختلفة من الأردن من شماله إلى وسطه وجنوبه، وإنشاء كورالات غنائية للأطفال في معظم محافظات المملكة، قادرة على أن تؤدي عروضا غنائية جماعية على المسارح وأمام الجماهير".وأضاف، أنه تم فتح باب التقدم للمشاركة بالكورال في مبنى النادي بضاحية المرج بالكرك للفئات المستهدفة الأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات، بصحبة أحد الوالدين، موضحا أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال جلسات أسبوعية مع مدربين موسيقيين في النادي. -(بترا)