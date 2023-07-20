"إبراهيم الخطيب.. شاعرا وطبيبا وإنسانا" في ملف مجلة أفكار

عزيزة علي

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عمان– صدر عن وزارة الثقافة الأردنية، العدد "413 من مجلة أفكار" الشهرية، وتضمنت مجموعة من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي يشارك في كتابتها نخبة من الكتاب الأردنيين والعرب.كتب الناقد والأكاديمي الأردني د. زياد الزعبي مفتتح العدد بعنوان "ثقافة العنف والحضارة المتوحشة"، يقول الزعبي: "إن تاريخ البشر بدأ بخطيئة آدم التي أخرجته من الجنة، فقد أكل من تلك الشجرة التي نهي عنها، ثم تعمدت الأرض بأول جريمة قتل، قتل فيها الأخ أخاه، ومنذ ذلك الوقت والأرض مثقلة بالقتل الذي لم يتوقف حتى غدا هذا الفعل جزءا من الطبيعة البشرية التي لا تتوقف عن ممارسة هذا الفعل، بسبب أو من دون سبب. كما يمعن العقل البشري في البحث عن الوسائل التي تمكنه من ممارسة القتل، تلك الوسائل التي ابتدأت ربما بحجر وصلت الآن إلى أسلحة نووية وغيرها، لا يعرف البشر المؤهلون للقتل شيئا عنها". والغريب أن البشر كلما ازدادوا علما ومعرفة وتحضرا أصبحوا أكثر رغبة وقدرة وأشد إرادة لممارسة القتل والتمتع بذلك.ويرى، أن التقدم العلمي تم تكريسه لخدمة القتل والاستبداد والعنف أكثر مما يكرس لخدمة الحياة، بل إن ما نعاينه اليوم يثبت كيف يستطيع البشر المتحضرون حشد كل ما يستطيعون من وسائل التدمير والأموال والعقول المسعفة على ذلك، بما لا يمكن مقارنته بسعي البشر للبحث عن سبل الحياة الكريمة التي تضمن للناس الانتصار على الجوع والجهل والبؤس المقيم.ويقول الزعبي: "إذا تجاوزنا حروب الماضي المقترنة بالتوحش والتعصب القبلي والعرقي والديني والصراع على أسباب العيش، ونظرنا إلى واقعنا القريب، واقعنا بوصفنا بشرا متحضرين، فإننا سنفهم كم توحشنا، وكم ابتعدنا عن معنى الإنسانية التي نتقاتل ونقتل باسمها، لقد غدت ثقافة العنف منهجا سائدا يؤمن به ويمارسه من يمتلك السيف والقلم". باسم التفوق وادعاء الحق عشنا ونعيش بأعين مفتوحة على صور من العنف الثقافي الذي يتلخص في أن لغتنا وثقافتنا هي التي يجب أن تسود وتنتصر على الثقافات واللغات الأخرى، وهنا نتأمل كيف عملت فرنسا مثلا عبر تاريخها الاستعماري على "فرنسة" أفريقيا والبلاد الأخرى التي سيطرت عليها.يتابع: أما أميركا فتؤمن بضرورة أمركة العالم ليكون قابلا للتشكل وفق المنظومة الثقافية الأميركية بكل عناصرها، وثمة عنف اقتصادي يتمثل بوعي وقسوة مدمرة تتبدى في إفقار شعوب غنية فتتحول قارة مثل أفريقيا إلى نموذج للبؤس والجوع والتخلف على الرغم من ثرائها، ولكنه ثراء تنهبه الحضارات المتفوقة التي تفرض توحشها بالعنف العسكري بعنف القوة المستبدة الغاشمة التي فقدت أبعادها الإنسانية.ويرى الزعبي، أن كل هذا يستند إلى الثقافات المتفوقة التي وفرت في إطار منظوماتها وبنيانها كل العناصر اللازمة لممارسة العنف والعدوان وتبريره استناذا إلى تعميق منطق الذات المتفوقة وترسيخها، الذات صاحبة القوة والحق المطلق، الذات التي تنظر إلى الآخرين بوصفهم (غوييم)، أو أعداء بدائيين يفتقرون إلى أبسط شروط الإنسانية، وهم بالتالي يتسحقون القتل، أو يقتلون من دون تأنيب الضمير. هذه الثقافة ثقافة ذات طابع جمعي تنهض على عقائد أيدلوجية ترى في الآخرين الأعداء تهديدا لثقافتنا ووجودنا، وبالتالي لا ضير في قتلهم أو تدجينهم والانتصار عليهم الذي يستدعي احتفالات صاخبة تمجد النتائج المترتبة على انتصار ثقافة العنف والكراهية.ويشير الزعبي، إلى أن ثقافة الحروب والقتل باسم الدين والعرق والطائفة أو القبيلة، وباسم الإقليم الحيوي، غدت فكرة أو عقيدة مقدمة تفضي إلى قداسة الحرب والقتل، قتل الإنسان الآخر، وتحول الخطاب إلى خطاب بالرصاص والدم، وهذا ما جعل العالم يتشظى ويفقد فيه الإنسان السيطرة على نوازعه البدائية، ويسقط العالم في دائرة الفوضى المؤذنة بالخراب، كما يرى ابن خلدون، عالم تنطلق فيه قوى الشر التي نعاينها اليوم في عالمنا الذي يدهشنا بتفوقه وعنفه وشروره، عالمنا الذي لم تعد فيه ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعاطف معه موضوعا للثقافات البشرية، وكل ما حولنا يبشر بعنف متصاعد لا يتورع عن قتل الآخر ومحوه عنف يريدنا أن نلبس كما يلبسون، ونأكل كما يأكلون، ونؤمن بالثقافة المتفوقة التي ترى أن نبقى كما يريدون ووفق منظومة أيدلوجية صلبة تحتكر المعرفة والحق والقوة والخير والسلام.وخلص الزعبي، إلى أنه رغم كل ذلك لم تستطع ثقافة المحبة التي رفعت راياتها الأديان وتغنى بها الشعراء، وشرحها الفلاسفة، ونادى بها الحكماء والمتطهرون والمتصوفون والحالمون، أن تنتصر يوما على ثقافة العنف التي رسمت ملامح التاريخ الدموي لبني البشر، والتي غدت اليوم لعبة تقنية ممتعة فائقة الدقة والقدرة على محو الضمير الإنساني، وهذا ما جعل "غولة"، الشاعر الألماني الحالم يفر إلى الخيال من واقع أوروبا وحروبها المرعبة في القرن التاسع إلى الشرق، إلى الصحراء أما اليوم، فلا مكان يمكن الفرار إليه فثمة عين تراك أينما كنت، وتقتلك حين تريد وتحتفل بالانتصار عليك.واشتمل العدد على ملف بعنوان "إبراهيم الخطيب شاعرا وطبيبا وإنسانا"، شارك فيه العديد من الكتاب، حيث كتب تقديما له نقاد وشعراء أشادوا بمنجز الشاعر الراحل إبراهيم الخطيب الشعري/ عمر أبو الهيجاء، وقدم قراءة في ديوان "دم حنظلة"، للشاعر إبراهيم الخطيب، د. يوسف بكار، شعرية اللغة الشعرية والدلالة في مدونة الشاعر إبراهيم الخطيب، د. عبدالرحيم مراشدة، النزعة الوطنية والانتماء إلى الجدور في تجربة "إبراهيم الخطيب"، الشعرية نضال القاسم، إبراهيم الخطيب: فخاخ الحياة ومنازل الألم والأمل، أحمد الخطيب، وقفة مع ديوان إبراهيم الخطيب "حتى يتبين لك خيط الحلم"، غسان تهتموني.وفي باب دراسات ومقالات: كتب د. حسين جمعة عن "ظاهرة الحرية الداخلية"، وكتب علي البتيري حول "مفهوم الحرية في شعر الأطفال"، فيما كتب د. ابراهيم الدهون سيميائية الطبيعة: الزيودي والخطيب مثالان"، فيما كتب حول "الخيال بين الصوفية والفنتازيا في المجموعة القصصية (غيمة يتدلى منها حبل سميك)، للقاصة أماني داوود"، كتب ياسر وقاد، وعن "الإنسان والمكان في رواية (تراب الغريب)، لهزاع البراري: جدلية العلاقة وشعرية الخطاب"، كتبت د. إنعام القيسي، كما كتب د. أنس الزيود عن "أفاعي النار(عندما تتوازن الرومانسية مع الواقعية في العمل الروائي)"، فيما قدمت مجدولين أبو الرب قراءة في كتاب "العمارة العربية الإسلامية: الفكر المعماري العربي الإسلامي)، وكتب يوسف يوسف عن "الكرد في (ألف ليلة وليلة)".وكتب د. محمد عبدالقادر عن "طفولتي حتى الآن"، لإبراهيم نصرالله؛ رحلة الموهبة في اكتشاف الذات والعالم"، وكتب د. باسم الزعبي عن المسكوت عنه في رواية "من زاوية أنثى- لمحمد العمري"، كما كتب محمد يونس عن "لسانيات النص وارتداد السرد/ رواية (العيون السود) لميسلون هادي أنموذجا". وكتب عبدالسلام إبراهيم عن "نموذج البكل الإغريقي في مسرحية (النمرود)، لسمو الشيخ د. سلطان القاسمي".وتحت عنوان إبداع، كتب كل من: محمد سمحان عن "أخف من الفراشة في الحقول، وكتب حاكم عقرباوي عن "غرباء في زمن ليس فينا"، وكتبت داليا عاصم "تعويذة ميدوزا"، وكتب سامر المعاني "حاول تفتكرني"، وكتبت ميرنا أحمد حتقوة "على هامش الوقت"، وكتبت فداء العابدي "البحث"، وفي زاوية نوافذ ثقافية كتب محمد سلام جمعيان.ويذكر أن مجلة أفكار يرأس تحريرها د. غسان عبدالخالق، مدير التحرير د. مخلد بركات، سكرتيرة التحرير منال حمدي، هيئة التحرير د. إبراهيم بدران، الروائية سميحة خريس، إبراهيم غرايبة، د. رزان إبراهيم، ود. أماني سليمان.