"إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود" للفرا.. إضاءات على الحقائق

عزيزة علي

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عمان- صدر عن دار الخليج للنشر والتوزيع كتاب بعنوان "إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود"، للبروفيسور الدكتور محمد علي الفرا. يكشف الكتاب عن معلومات وحقائق مهمة عن نشأة الكيان الإسرائيلي الصهيوني.في كلمة على الغلاف، جاء أن هذا الكتاب "يثبت بالأدلة والبراهين ومن مراجع يهودية وأميركية بأن إسرائيل هي العدو الحقيقي لليهود أنفسهم قبل غيرهم من أمم العالم وشعوبه، وجاء في هذه المراجع بأن الصهيونية تحالفت مع النازية، وبالتحديد مع هتلر، في ارتكاب جرائم ضد اليهود في ألمانيا لإجبار اليهود على الهجرة إلى فلسطين، وكما قال المؤرخ اليهودي المعروف "آفي شلايم"، فإن اليهود في البلاد العربية كانوا ضحية الصهيونية وليس الفلسطينيين وحدهم.ويثبت المؤلف بالأدلة والبراهين، وبالاعتماد على المراجع والمصادر الموثوقة، بأنه لا وجود في التاريخ لما يسمى بدولة إسرائيل، وإنما هي من اختلاق التوراة والتي أثبت كثير من العلماء التوراتيين بأن التوراة لا تصلح لأن تكون مرجعاً تاريخياً لاحتوائها على أساطير وخرافات كتبها اليهود في فترة السبي البابلي، ويثبت المؤلف بالأدلة والبراهين بأنه لا وجود لشيء اسمه الشعب اليهودي، وإنما هناك ديانة انتشرت في كثير من أنحاء العالم. ويثبت المؤلف بأن إسرائيل دولة مارقة، أي خارجة على جميع الأعراف والقوانين، وهذه من الأمور التي تجعل من إسرائيل العدو الحقيقي لليهود، وقد اختتم الكتاب بأحداث طوفان الأقصى.جاء الكتاب، كما يقول الفرا، في ستة فصول، يتحدث الفصل الأول عن "تأصيل الهوية الفلسطينية"، وفيه الأضرار التي لحقت بالقضية الفلسطينية لعدم تأصيلها، وذلك بربطها بجذورها الكنعانية، مما أفسح المجال للصهيونية لملء هذا الفراغ باختلاق تاريخ قديم مزيف لليهود وشطب التاريخ الفلسطيني القديم، فيما يثبت الفصل الثاني بأن إسرائيل القديمة مختلقة ولا وجود لها إلا في العهد القديم من الكتاب المقدس اليهودي، وأن إعلان قيام دولة إسرائيل الحديثة على اعتبار أنها إعادة لقيام دولة إسرائيل القديمة باطل، وما بني على باطل فهو باطل.يبحث الفصل الثالث فيما يطلق عليه حاليا مصطلح "الشعب اليهودي" ويثبت أنه مختلق، إذ ليس هناك شعب أو جنس أو عرق يهودي، وإنما هناك ديانة يهودية انتشرت في العالم واعتنقتها أمم وشعوب وأقوام في أقطار مختلفة من العالم، فيما يتحدث الفصل الرابع، عن الصفة الحقيقية لإسرائيل على ضوء ممارساتها المخالفة للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، وما تقوم به حاليا من عمليات إجرامية بحق الفلسطينيين كارتكاب المجازر، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وإقامة المستوطنات وتوسيع القائم منها والإعدام الميداني للمقاومين والعقوبات الجماعية، وانتهاك حرمات المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبخاصة المسجد الأقصى في مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل وغير ذلك من أعمال، ولم نجد أفضل من وصفها بالدولة المارقة، أي الدولة الخارجة على القانون الدولي.في الفصل الخامس، أدلة وبراهين تؤكد أن إسرائيل هي العدو الحقيقي لليهود، معتمدين على كتابات وشهود يهود وكتاب عالميين، فيما خصص الفصل السادس لـ"طوفان الأقصى"، وارتكاب إسرائيل لكثير من المجازر والتدمير الشامل لكل مظاهر الحياة في القطاع، كنسف المساكن فوق رؤوس ساكنيها وقصف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومن بداخلها من مرضى أو من التجأ إليها من الذين فقدوا منازلهم، مما يعد تطهيراً عرقيا هدفه إخلاء جميع سكان القطاع، وهذا يبرهن على ما ذكرناه في الفصل الرابع بأن إسرائيل دولة مارقة، وكذلك ما جاء في الفصل الخامس بأن إسرائيل العدو الحقيقي لليهود التي ألحقت بهم أكبر الضرر عالمياً.في مقدمته للكتاب، يقول الفرا "من أكثر المواضيع التي أوليتها جل اهتمامي منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ما يتعلق باليهود وتاريخهم وكتبهم المقدسة وتنظيماتهم السياسية وبخاصة الصهيونية، واغتصاب فلسطين وإقامة إسرائيل كدولة لهم فيها العام 1948"؛ حيث يتابع كل ما ينشر من أخبار ومعلومات وتعليقات، وما يصدر من كتب لمؤرخين وسياسيين ومتخصصين فيما يسمى بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ما دفعه إلى دراسة الحجج التي اعتمد عليها اليهود الصهاينة والمتصهينون في ادعاءاتهم في إنشاء إسرائيل. وهذا تطلب منه الاطلاع على الكتاب المقدس وبخاصة العهد القديم، وكذلك الاطلاع على التاريخ القديم الفلسطيني وتاريخ اليهود.ويضيف "قمت بكتابة هذا الكتاب بناء على طلب عدد من الأصدقاء والمعارف بعد مشاهدتهم لي في برنامج عين على القدس في الفضائية الأردنية الرسمية، أنفي بالحجج والبراهين وبالأرقام اتهام الفلسطينيين ببيع أرضهم لليهود، وطلب مني هؤلاء الكتابة عن مدى حقيقة ما يشاع بأن إسرائيل الحديثة هي إعادة لإقامة إسرائيل القديمة -أي نحو أكثر من ألف عام وكما جاء في إعلان قيام إسرائيل عشية الخامس عشر من أيار/ مايو 1948؛ حيث جاء فيه: إعادة بناء الدولة اليهودية. وهل يصح أن نقول إن إسرائيل الحالية دولة مارقة، بمعنى أنها خارجة على القانون الدولي؟ والإجابة عن هذه الأسئلة المهمة وغيرها موضوع هذا الكتاب".وزير الثقافة الأردني الأسبق الدكتور صلاح جرار، كتب تقديما للكتاب يقول "إن الفرا في هذا الكتاب يكشف تناقض كثير من الروايات الصهيونية والتوراتية وبطلانها وزيفها مستعيناً بالكثير من الدراسات العربية والأجنبية، وكان اعتماده على الدراسات الغربية خاصة تأكيداً لموضوعيته في البحث وعدم الاكتفاء بالمصادر والدراسات العربية"، لافتا إلى أن الكتاب ينبش في الجذور وفحصها من أجل فهم الواقع وصولاً إلى استشراف المستقبل.ويرى جرار أن الفرا يواكب في كتابه نشأة القضية الفلسطينية منذ بداياتها، فقد عايش الفرا أحداثها؛ حيث ولد قبل قيام ما يعرف بدولة إسرائيل، فهو شاهد عيان، ومنشغل بهذه القضية انشغالاً واسعاً وعميقاً. وهو إلى جانب ذلك ذو ثقافة عالية ويجيد اللغة الإنجليزية إجادة بالغة، وهو يتابع ما يصدر باللغة الإنجليزية من مؤلفات عن القضية الفلسطينية أولاً بأول ويقرأها ويناقشها ويحللها ويستفيد منها في أبحاثة ومؤلفاته، كما يتميز الفرا بدقة المصطلح، حيث نجده يتحرى دلالات المصطلحات وأبعادها، وهو جزء من المنهجية العلمية السليمة والأصيلة.ويضيف جرار "أن المؤلف لا يغفل شرط الموضوعية في منهجه، فلا يتردد في إيراد أقوال المؤيدين للرواية الصهيونية مثلما يورد آراء المعارضين لها، ويحرص كثيراً على التوثيق الدقيق السليم لكل ما يورده من أقوال الآخرين، ثم يأتي بعد ذلك برأيه الخاص مقيماً عليه الدليل المنطقي والشاهد النصي والبرهان الواقعي". ويبين أن الكتاب يطرح قضايا عريضة ومهمة تهز مفاهيم وجوانب معرفية متوارثة وتعرضها للتساؤل والتحقق من مصداقيتها، وأهم هذه الأسئلة هو: "هل إسرائيل القديمة التي يزعم الصهاينة أنهم أعادوا بناءها كما أعلنوا يوم قيامها العام 1948 مختلقة ولا وجود لها في التاريخ؟ وسؤال: هل اليهود جنس أو شعب؟ وسؤال: هل إسرائيل على اتفاق مع اليهود أم على اختلاف معهم؟"، إلى أسئلة فرعية أخرى تتولد عن هذه الأسئلة الكبرى.ويذكر أن الدكتور محمد علي الفرا من مواليد مدينة خان يونس 1932، وأتم تعليمه الابتدائي في خان يونس، والثانوي بمدرسة الإمام الشافعي الثانوية بغزة، وفيها حصل على التوجيهي في العام 1950 ضمن أول مجموعة فلسطينية تحصل على هذه الشهادة.عمل مستشاراً لدار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر ومؤسسة جيوبر وجيكس في بريطانيا، وذلك فيما يتعلق بالأطالس والخرائط التي تصدرها للبلاد العربية. اختير في الثمانينيات مستشاراً لمؤسسة هشام أديب حجازي العلمية، وشكل مجلس أمنائها وأشرف على إنشاء كلية الحجاوي للهندسة التطبيقية بجامعة اليرموك بالأردن.