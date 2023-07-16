الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إشهار ديوان "حديث النبض" للشاعرة خديجة أبو ريدة

جانب من حفل الاشهار - (بترا)
جانب من حفل الاشهار - (بترا)
إربد- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في مقر دارة المثقفين ومغناة إربد، مساء أول من أمس، حفلا لتوقيع ديوان شعري بعنوان "حديث النبض" للشاعرة خديجة أبو ريدة، وذلك بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والشعراء والمواطنين من محافظة إربد.اضافة اعلان
وقدم الدكتور الشاعر إبراهيم الطيار قراءة تحليلية للديوان، بين فيها مواطن الجمال عند الشاعرة أبو ريدة، والأسلوب الذي قدمت به نفسها كسيدة أردنية مبدعة، كما قرأ بعضا من الأبيات المتفرقة من القصائد الوطنية في الديوان. وتحدث الروائي والقاص حسن أبو هنية عن المواضيع التي تطرقت إليها الشاعرة أبو ريدة في قصائدها الشعرية، مشيرا إلى التزام الشاعرة بالقافية وقدرتها على استخدام الصور الفنية والتراكيب وتوظيف الألفاظ المعبرة التي بينت قدرتها على المحافظة على الوزن الشعري. ومن جانبها، أشارت القاصة روند الكفارنة إلى دور المرأة في ديوان "حديث النبض"؛ حيث كانت الأم والابنة والحبيبة وابنة الوطن المنتمية لترابه، مبينة دور منتدى الجياد في الوقوف مع المبدعين وتسليط الضوء على إبداعاتهم الثقافية المختلفة.
وبدوره، تحدث رئيس منتدى الجياد الأديب سامر المعاني عن المقدمة التي كتبها حول ديوان الشعر "حديث النبض"، لافتا إلى مولد شاعرة أردنية متمكنة من أدواتها.
وبينت القاصة رولا العمري دور الجياد في المشهد الثقافي الأردني والعربي.
وفي نهاية الحفل، وقعت أبو ريدة نسخا من الديوان ووزعتها على الحضور، كما قدمت راعي الحفل منال شبيب وسامر المعاني دروع الجياد التذكارية لجميع المشاركين وللشاعرة أبو ريدة.-(بترا)
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