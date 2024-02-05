الإثنين 05 شباط 2024
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إشهار ديوان "سرديات فلسطينية" للخليلي

إشهار ديوان "سرديات فلسطينية" للخليلي
إشهار ديوان "سرديات فلسطينية" للخليلي
عمان- أشهر الشاعر الدكتور محمد الخليلي، ديوانه الشعري "سرديات فلسطينية"، مساء أول من أمس، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، بتنظيم من منتدى البيت العربي الثقافي، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.اضافة اعلان
ويأتي إشهار الديوان الذي يقع في 196 صفحة من القطع المتوسط، ضمن سياق التضامن والتعاضد الذي يبديه الوسط الثقافي الأردني، مع أبناء الشعب الفلسطيني؛ حيث بث الخليلي في قصائد الديوان شوقه وحنينه لأرض فلسطين، مستشهداً بالكثير من الحوادث وانتهاكات العدو الصهيوني، على أبناء الشعب الفلسطيني في كل المدن، وليس في قطاع غزة فقط.
وقدم رئيس منتدى البيت العربي الثقافي، الشاعر صالح الجعافرة، في حفل الإشهار الذي أداره الشاعر شفيق العطاونة، مداخلة أكد فيها عمق التماهي بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والتعاضد الذي يبديه أبناء الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مع إخوتهم الفلسطينيين.
فيما قدم الناقد الدكتور رجائي الخانجي، مداخلة حول الديوان، أشار فيها إلى أن الخليلي يعكس في قصائده الوجع الفلسطيني والعربي، حيث يظهر الإنسان الفلسطيني المتألم الذي يشكو وجع الحرب ومرارتها ونتائجها في أفكار قصائده، التي توثق للإنسان الفلسطيني وللأرض وللمعاناة.-(بترا)
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