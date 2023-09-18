إشهار رواية "في ضيافة الحب" لعدي صافي

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انطلق حفل إشهار رواية "في ضيافة الحب" للكاتب عدي صافي، بحضور عدد كبير من المهتمين، وبرعاية مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة.وشارك في الحديث عن الرواية كل من: وزير الإعلام الأسبق الدكتور صخر دودين، ومدير عام التلفزيون الأردني الأسبق رمضان الرواشدة ونور الدويري وأدارت الحفل شهد حمدان.أثنى دودين على وصف الكاتب للأماكن التي زارها وتنقل بها في الاردن، إضافة إلى دول المنطقة المجاورة.وأضاف، أن حب الكاتب عدي صافي للأماكن الأثرية كان واضحا، كما في جبل اللويبدة والذي يعتبر محط أنظار العشاق، ووصفه لسحر قلعتي الكرك والشوبك، والمدرج الروماني.وقال: "إن لسان حال عدي صامت ولكن ريشته سيالة وغزيرة، وأرانا اليوم نتائجه بهذه الرواية، وأتمنى أن تترجم إلى لغات أخرى؛ لأن نظرة الكاتب للعشق مختلفة سواء اتفقنا معها ام اختلفنا".من جانبه قال الرواشدة: "تجربة عدي صافي في الكتابة المبكرة أعادت لي الذاكرة إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما بدأت بالبحث عن مكان يتبنى ما أكتب".وأضاف، أن الحب منبع الشهامة لدى الإنسان وهو يعلمك التضحية كما الشهداء في المعسكر، وأن الحب سبب من أسباب السعادة والدمار كما الحرب، وأن الكاتب خاض هذه الحرب بكل شرف وكرامة.وبين، أن التجارب الأولى للكاتب دوما تكون هي الأبرز في محطات حياته، مشيدا باللغة التي استخدمها الكاتب في الرواية وسلامتها، وأنه بعيد كل البعد عن القوالب النمطية في الكتابة بوجود عبارات ناضجة.وقدمت الدويري، شخصية الكاتب عدي صافي بعيدا عن روايته كونه رجلا يجمع الماضي والحاضر في حياته وكتاباته.