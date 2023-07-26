إشهار "عمان أيام زمان" لعمر العرموطي في بيت عرار الثقافي

أحمد التميمي

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نظم منتدى عرار الثقافي ممثلاً بمحمد خريف وبدعوة من وصفية مصطفى وهبي التل، حفل إشهار في بيت عرار الثقافي لموسوعة (عمان أيام زمان) للكاتب المؤرخ عمر العرموطي.وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار خلال حضورها، أن الدولة الأردنية التي تأسست منذ أكثر من 100 عام، تحمل موروث الحضارات التراكمية، وبنيت على كل ما تعلق بالمواطنة والصالح العام، بناها الملك المؤسس عبدالله الأول على المؤسسية، وما تزال تسير على النهج نفسه في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين ولي العهد.وأشارت، إلى أن وزارة الثقافة تعمل بتشاركية متكاملة مع جميع الوزارات والمؤسسات، فنحن شركاء بالفلسفة والفكر والمنطق والاحترام المتبادل بين الجميع، مبينة أن احتفالية اليوم هي إطلالة ثقافية مهمة تستحق أن نحتفل بها جميعا وفي كل يوم.بدوره قال المؤرخ عمر العرموطي: "إن إربد مدينة عريقة، حاضرة الشمال وعاصمة العلم والثقافة والسياسة في أكثر من حقبة من تاريخ الأردن. وعمان مدينة التاريخ والحضارة، ربة عمون، فيلادلفيا، مدينة الحب الأخوي، المدينة الحجرية التي بنيت من الحجارة، ومدينة الأدراج، والمدينة التي بنيت على ضفاف سيل عمان -نهر عمان-، وعرين الهاشميين، ودرة التاج الهاشمي، ومدينة الأمن والأمان وعاصمة المهاجرين والأنصار.وأثنى العرموطي، على سيرة حياة وصفية التل قائلاً: "تحية أرسلها للنشمية الأردنية ابنة شاعر الأردن الكبير مصطفى وهبي التل "عرار"، وشقيقة شهيد الأردن وصفي التل".وأضاف، أن موسوعة عمان أيام زمان إنجاز أردني وعربي غير مسبوق، وهي تعتبر أضخم موسوعة عن عاصمة عربية وقد تكون الأضخم عالمياً. حيث تتكون من 11 جزءا وعدد صفحاتها حوالي 7500 صفحة، وقد استغرق العمل بها 14 عاما من العمل المتواصل ليلاً نهاراً. وهناك فرصة أن تدخل موسوعة عمان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. فهي تحتوي على معلومات وتفاصيل شاملة في مختلف المجالات عن العاصمة عمان، ومن شأنها أن تحتل مكانتها بجدارة ضمن التراث الروائي الاجتماعي التاريخي للأردن.ونوه العرموطي، إلى أن الموسوعة شارك فيها أكثر من 500 مشارك ومشاركة يمثلون البناة الأوائل والفعاليات المؤثرة بالمجالات السياسية والتاريخية والعشائرية والثقافية والاقتصادية والأماكن التراثية والجبال والأحياء والشوارع والأسواق القديمة، ورجالات عمان والنساء العمانيات.وتحدث وزير الثقافة الأسبق الدكتور بركات عوجان، عن موسوعة عمان التي تعد توثيقا لمسيرة عاصمة توالت عليها حضارات متراكمة، وصولاً إلى عمان اليوم، مؤكداً أن هذه الموسوعة ستكون مرجعاً رئيسياً للتعرف إلى الحياة والعادات والتقاليد في عمان.وتناول المؤرخ الدكتور محمد المناصير، تجربة العرموطي في موسوعته الجديدة، مبيناً أنه استمر بالعمل عليها مدة 14 عاما، وتجول في عمان وحاراتها ودخل منازلها ووصف جميع شوارعها.ولفت الشيخ علي الزيدان الحنيطي، إلى الوفاق الأردني في الموسوعة من حيث العشائر والعادات والتقاليد الاجتماعية، إضافة إلى الحديث عن المرجعيات من جيل الأوائل.وقد اشتملت فعاليات الحفل على قراءات شعرية، للشاعر محمد عبد الرزاق السواعير، حيث تغنى في القصيدة الأولى بإربد، والقصيدة الثانية كانت عن شاعر الأردن "عرار". وفقرة غنائية تراثية قدمتها الفنانة القديرة سلوى العاص.وقامت وزيرة الثقافة بلقاء حواري في دار السرايا مع مجموعة من الشباب الأردني.وحضر اللقاء محافظ إربد رضوان العتوم ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين أكرم الزعبي ومدير مديرية ثقافة محافظة إربد الشاعر عاقل خوالدة، ووصفية مصطفى وهبي التل، ومدير مديرية تنمية محافظة إربد محمد أبو طربوش ومدير مديرية آثار محافظة إربد الدكتور زياد غنيمات ورائدة العمل التطوعي فايزة الزعبي، والفنانة سلوى العاص، والنائب محمد عقيل شطناوي، وعدد من المثقفين والأدباء. وقد أدار الحفل الأديب حسين العمري.