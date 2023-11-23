إشهار كتاب "الأحزاب السياسية: أطروحات نظرية وعملية" للدكتور المشاقبة

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برعاية رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، وبحضور مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة، وعدد من القامات والمهتمين بالعمل الحزبي والسياسي في الأردن استضافت المكتبة مساء الأربعاء، الدكتور أمين المشاقبة لحفل اشهار كتابه "الأحزاب السياسية: أطروحات نظرية وعملية - الحالة الأردنية" وشارك في الحديث عن الكتاب كل من موسى الدكتورة ريم أبو حسان، الدكتورنضال البطاينة ، الدكتور هاني أخو رشيدة وأدار الحفل الدكتور محمد أبو رمان .تحدثت د. أبو حسان عن أهمية الكتاب فهو يطرح في فصوله الستة سردية كاملة للحالة الأردنية للأحزاب السياسية ، ابتداءً من تعريف الحزب ونشأته ومكوناته وايدولوجيته مروراً بتاريخ الأحزاب السياسية في الأردن وصولاً نحو واقع الأحزاب الحالية للعام 2023 وبصورة تفصيلية متسلسلة تجذب القارىء منذ بداية الصفحة الأولى وصولاً حتى آخرها .وبينت ان الكتاب حقق هدفه في دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية ، من خلال أطروحات نظرية وعملية للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض في الحياة السياسية ، وتوسيع قاعدة المشاركة في عملية اتخاذ القرار السياسي أو مشاركة السلطة السياسية .وأشاد د. البطاينة بالكتاب وبما تناوله من حيث الجانب النظري والعملي للأحزاب وتاريخ الأحزاب، فهو كتاب يحمل حقائق ومعلومات هامة لكل مواطن وهو إضافة نوعية متكاملة للأحزاب السياسية.واشار د. أخو رشيدة ان الكتاب إضافة نوعية الثقافة السياسية ويعتبرأول دراسة متكاملة في هذا الموضوع ، وحول الأحزاب وأصاف اننا مقبلين على حياة حزبية لذلك يجب أن تكون على أساس فكري وليس على أساس فزعة ، كما يجب أن تكون هنالك أحزاب برامجية تحمل عقيدة من أجل تحقيق ما تصبو إليه أو أن تصبح لدينا أحزاب عشائرية لا تنسجم والعمل الحزبي المسيس.وقال د. المشاقبة ان الكتاب يهدف إلى دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية من خلال أطروحات نظرية وعملية، للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض بالحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية.وأضاف ان الكتاب يشتمل على ستة فصول جاء الفصل الأول على الإطار النظري من حيث المعنى والنشأة وتناول الفصل الثاني مكونات الحزب من التنظيم والعضوية والأيديولوجية ودرجات المشاركة السياسية، أما الفصل الثالث فقد عالج تصنيف الأحزاب ووظائفها ، في حين تحدث الفصل الرابع عن تاريخ الأحزاب السياسية في الأردن في مرحلتين هما مرحلة 1920-1946 ومرحلة الأحزاب السياسية منذ الخمسينات وتحديداً 1952- 1957 وجاء الفصل الخامس للحديث عن التشريعات الأردنية للأحزاب السياسية من حيث التطور التشريعي وقانون الأحزاب الجديد رقم 7 لسنة 2022 ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب والمشاركة السياسية للأحزاب في الإنتخابات النيابية منذ العام 1989 وعالج الفصل السادس الأحزاب السياسية الأردنية لعام 2023 والتيارات السياسية وأعداد المنتسبين للأحزاب.واشار الى ان الهدف من الكتاب هو إثراء الإدراك والمعرفة السياسية للعامة قبل الخاصة ودارسي الحياة السياسية وخصوصاً العاملين في حقل الأحزاب السياسية.