إشهار كتاب الأسرى الفلسطينيين ( حروف على جدران الأمل) في العاصمة الأردنية عمان

افتتح الأديب والكاتب الأردني احمد الطراونة حفل إشهار الكتاب ، بالتحية للسواعد التي أنجزت هذا الإصدار غير المسبوق في رصد ( حال) الأسرى من خلال رسائلهم في الكتاب.

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وبدوره فقد اعتبر رئيس نادي خريجي الجامعات العراقية في الاردن ، السيد عبد الوهاب الضلاعين أن التخاذل الرسمي العربي يتحمل مسؤولية حالة فلسطين في دمها واسراها الأبطال ، وعلى الناس مواجهة ربيبة القوى الإمبريالية بكل صرامة .

وكانت غادة حلايقة قد قدمت كلمة كل العرب الاي بينت فيها رسالة المؤسسة القومية والوطنية الداعمة والمناصرة لفلسطين غالبة ومغلوبة.



وفي كلمته الختامية ، قدم الكاتب نسيم قبها صورة موجزة لماهية حروف الكتاب ، والتي تبعث في الشعب العربي روح المبادرة والمبادأة من اجل مسيرة التحرر.



وتم فتح نقاش عام بين الحضور عبروا فيها عن امتنناهم لكل العرب على هذه المبادرة ، مع مناقشة بعض القصص والرسائل بين دفتي الكتاب













