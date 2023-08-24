الخميس 24 آب 2023
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إشهار كتاب "الشخصية الإنسانية والتكيف النفسي " للدكتورة مريم الزيادات

إشهار كتاب "الشخصية الإنسانية والتكيف النفسي " للدكتورة مريم الزيادات
إشهار كتاب "الشخصية الإنسانية والتكيف النفسي " للدكتورة مريم الزيادات
برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة، استضافت المكتبة مساء أمس الأربعاء، الدكتورة مريم الزيادات لحفل اشهار كتابها "الشخصية الإنسانية والتكيف النفسي " وشارك في الحديث عن الكتاب الدكتور ربحي عليان والدكتور عدنان الجادري و الأستاذة أسيل كعابنة . اضافة اعلان
قال د. عليان ان الكتاب يجمع بين العلم والأدب في اسلوبه وهو مناسب لطلبة التخصص وللعامة من الناس محتواه شامل وموثق حسب الأصول والقواعد المتعارف عليها وغلافه بسيط وجميل وغير مزدحم بالمعلومات .
واشارت الكعابنة ان الكتاب علمي فيه تسلسل في طرح الأفكار ، ولغته حديثة وعلمية .
وأشاد د.الجادري بالكتاب وبمحتواه العلمي وطريقة تسلسل الكاتبة في طرح الأفكار  والمعلومات شامل ولغته علمية سلسة . 
وقالت مؤلفة الكتاب د. الزيادات ان الكتاب يتناول موضوع الشخصية الإنسانية من عدة جوانب ومن أكثر من مصدر خاصة المراجع من الأصول للعلماء البارزين في علم الشخصية الإنسانية وفعالياتها ومكوناتها المهمة ، كما يبحث الكتاب في أهم فعالياتها وأبرز مكوناتها ويوجه في الوقت نفسه التركيز والإنتباه الى ما يخص علاقة الشخصية الإنسانية ككل وكذلك مكوناتها مع التكيف النفسي ، إضافة الى توضيح مفهوم التكيف النفسي باعتباره عملية مستمرة ترافق النمو الإنساني عبر مراحل الحياة المختلف , 
وبينت انها حاولت من خلال كتابها ان تجعل القارىء ملماً إلى حد ما بموضوع الشخصية الإنسانية من ناحية جوانبها المتنوعة وقياسها رابطة كل ذلك بتكيفه النفسي وجعله يميز بين التكيف الصحي السليم والتكيف الصحي الذي يقوم به البعض في فترة معينة ، واشارت في كتابها عن التكيف النفسي وارتباط الشخصية بالتكيف النفسي واستراتيجياته والتكيف عبر مراحل النمو الإنساني .




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