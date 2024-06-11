 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصدار كتاب يحاكي تاريخ المسكوكات حتى نهاية الفترة البيزنطية

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غلاف الكتاب
عمان - الغد - أصدرت جامعة اليرموك من خلال "كرسي سمير شما للمسكوكات والحضارة الإسلامية" في كلية الآثار والأنثروبولوجيا، الجزء الأول من كتاب "تاريخ المسكوكات المتداولة في منطقة الشرق"، من تأليف شاغل الكرسي الدكتورة لمياء الخوري.اضافة اعلان
ويتناول الكتاب تاريخ المسكوكات منذ بداية التعامل بنظام المقايضة وحتى نهاية الفترة البيزنطية، كما ويعرض مجموعة المسكوكات المعروضة في قاعة المسكوكات التابعة إلى متحف التراث الأردني في كلية الآثار والأنثروبولوجيا/ جامعة اليرموك.
وقالت الخوري: "إن أهمية الكتاب، تكمن في أن النقود تعتبر ذات أهمية كبيرة في الحياة اليومية، ولكل دولة نقودها التي تستخدمها لأغراض المبادلات الشرائية، وعليه، فقد لعبت النقود دورا مهما في جميع العصور وعلى مر التاريخ، وكانت بمثابة وحدة قياس لقيمة السلع أو رمز للثروة أو وساطة في التبادل".
وأضافت، أن المسكوكات المعدنية القديمة كانت وسيلة جيدة لإحياء العصور والثقافات الماضية، مشيرة إلى أنه في العصور القديمة وقبل البدء بالتعامل النقدي، كانت المنتجات النادرة والثمينة هي الوحدات النقدية، ومن هذه المنتجات الخرز والأصداف والمواد الغذائية والملابس والحيوانات والأسلحة وغيرها من المنتجات الثمينة والمتميزة.
وترى الخوري، أنه يمكن اعتبار كل مسكوكة من مسكوكات العصور القديمة عالما ثقافيا مصغرا يتم فيه التعرف إلى حقبة أو ثقافة معينة، وعليه يمكن اعتبارها مصادر أولية مهمة تفيدنا في التعرف على التاريخ القديم.
وتابعت، من خلال هذه المسكوكات نستطيع الحصول على معلومات قيمة كأسماء الملوك والحكام والأباطرة وصورهم وتاريخ حكمهم وسلالاتهم، كما ونستطيع التعرف إلى الأحداث التي جرت في عهدهم وأماكن تواجدهم وشعاراتهم.
وأشارت الخوري إلى أن الكتاب يعرض من خلال تناوله لتاريخ هذه المسكوكات أهم المدن والمراكز الإدارية التي احتوت على دور لسك تلك النقود، والسلطات العليا التي كان بيدها السماح بإصدار هذه المسكوكات، كما وتعرض هذه المسكوكات الأحداث السياسية والعسكرية كالمعارك والانتصارات، وصور الآلهة للتعرف من خلالها على المعتقدات والديانات القديمة، والمنشآت المعمارية أو الأعمال الفنية المهمة التي أنتجت في ذلك العصر.
ولفتت إلى أن الكتاب يعرض أيضا ما تشير إليه هذه المسكوكات من رموز للدولة ودلالاتها كالنسر والوفرة والخصب والثور والصليب والمرساة البحرية وسنابل القمح وغيرها، ولكل واحدة منها دلالاتها إما على القوة أو النصر أو الثروة.
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