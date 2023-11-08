الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق النسخة المترجمة من كتاب "تأملات من أجل السلام العادل" للبابطين

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جانب من اطلاق النسخة المترجمة من الكتاب-(من المصدر)
عمان-الغد- شهد حفل إطلاق النسخة الألبانية من كتاب "تأملات من أجل السلام العادل" للشاعر عبدالعزيز سعود البابطين في الجامعة المتوسطية في ألبانيا، حضورا كبيرا من أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية في ألبانيا، على مستوى السفراء والقائمين بالأعمال، من دول عدة، من بينها الكويت، السعودية، قطر، مصر، الجزائر، وليبيا، إضافة إلى حضور ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والطلاب، وحرص عدد من الحضور على إلقاء بعض الكلمات من بينهم أ.د أناستاس أنجيلي المؤسس والرئيس الفخري للجامعة المتوسطية في ألبانيا ورئيس مجلس إدارة كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام العادل في الجامعة، د. أرتميس مالو نائب وزير الخارجية الألبانية لشؤون أوروبا، د. أدريان سيفيتشي رئيس الجامعة المتوسطية في ألبانيا، د. آربين سي سي نائب رئيس الجامعة ومدير كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام العادل.اضافة اعلان
وتولى مهمة ترجمة كتاب "تأملات من أجل السلام العادل" للشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، الأستاذ الدكتور إرمير جينيشي وهو واحد من أفضل خبراء اللغة العربية، والثقافة والفلسفة والتاريخ العربي في ألبانيا، وأكد أهمية الكتاب والرسالة التي ينقلها إلى الجمهور في الوقت الحاضر، خاصة في ألبانيا، وإقليم البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط، والعالم أجمع.
من جانبه قال مدير كرسي "عبد العزيز سعود البابطين من أجل السلام العادل"، ونائب رئيس الجامعة المتوسطية في ألبانيا أ. د آربين سي سي: "مهما كانت خلافاتنا و فوارقنا عميقة، فإنها تظل سطحية، ما لدينا من مختلف هو أقل بكثير، حتى لا يكاد يذكر مما يوحدنا، إنما تجمعنا محبة الإنسانية، والأسرة، والمجتمع، والعالم الذي نعيش فيه؛ تجمعنا الرغبة والإرادة لبناء مستقبل يسوده السلام والتقدم والازدهار للجميع، إنه مستقبل من حيث السلام العادل هو الكلمة الرئيسية والدليل المرشد".
وأضاف آربين، أن مؤلف هذا الكتاب الاستثنائي النادر من أجل السلام، الشاعر عبد العزيز سعود البابطين، هو قائد هذه المهمة المهمة، ومنذ بدء مهمته الحياتية واجه بشجاعة أوقاتا صعبة للغاية وما يزال مستمرا في تحديات العصر الذي نعيشه اليوم، من مشاعر توتر وفي ظل غياب الأمن في أوروبا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن اللغة والتفكير في محتوى وفحوى الكتاب للشاعر عبدالعزيز البابطين تتدفق بالتوازي نحو مهمة تربية السلام العادل.
ودعا آربين المجتمع والمؤسسات والجامعات ووسائل الإعلام والمؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية، إلى أن تأخذ مكانتها في هذه المهمة، قبل فوات الأوان، لتدمير جدران الخلافات والفوارق ومد جسور الانسجام بين الحضارات، والثقافات، والتراث، وبين الأمم، والبلدان، والمجتمعات، وكل البشر بمعتقداتهم وأعراقهم، خاصة بين الشبان والأجيال في جميع أنحاء العالم.
وخلص، إلى أن الجامعة المتوسطية في ألبانيا أصبحت جزءا من هذا المقصد النبيل، من خلال إنشاء كرسي "عبد العزيز سعود البابطين من أجل السلام العادل"، بفضل مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران (يونيو) 2022، بين الطرفين: مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية والجامعة المتوسطية.
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