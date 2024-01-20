"إطلاق رواية "لا ربيع في هذه المدينة" للكاتب حسن الحلبي

أعلنت دار كيان للنشر عن إطلاق الرواية الجديدة (لا ربيع في هذه المدينة)، للكاتب [حسن الحلبي]، في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024.



وتقدم الرواية قصة مثيرة ومشحونة بالأحداث المؤلمة والقاسية، تجسد تحديات الحياة في ظل الصراعات والحروب، بأسلوب الكوميديا السوداء.



وتأخذ الرواية قراءها في رحلة عبر مدينة مزقتها الحرب، وتسرد تجارب شخصياتها العميقة والمؤثرة، من خلال حواراتها القوية وأوصافها الحية، تستكشف الرواية مواضيع مثل الفقدان، الأمل، والنضال من أجل البقاء، وتختتم بمفاجأة غير مسبوقة، حيث أن القارئ سيكون على لقاء مع 3 نهايات متعددة للرواية، ينتقي منها ما شاء أن يناسب مزاجه.



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تتوفر الرواية في جناح دار (كيان) للنشر، الواقع في قاعة 1، جناح B10 في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.



يذكر أن الكاتب حسن الحلبي صدر له مسبقا 17 عمل روائي وقصصي، بعضها مع دار (كيان)، و(الرواق) و(ميريت)، وله سلسلة روايات من الخيال العلمي اسمها (تاكسي) مع (روايات مصرية للجيب).

