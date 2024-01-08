الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق مشروع فني توثيقي حول الحرب على غزة بسلسلة من الفعاليات والبرامج في دارة الفنون

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إطلاق مشروع فني توثيقي حول الحرب على غزة بسلسلة من الفعاليات والبرامج في دارة الفنون

تعلن دارة الفنون - مؤسسة خالد شومان عن إطلاق مشروع فني جديد لتوثيق تداعيات الحرب على غزة، بالتركيز على المشهد الفني والثقافي وحملات الإسكات والترهيب للأصوات المتضامنة مع القضية الفلسطينية حول العالم.

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وذلك عبر سلسلة من البرامج والفعاليات واللقاءات التي تُشكل امتدادًا للبرنامج الغني التضامني مع فلسطين منذ نهاية شهر تشرين الأول الماضي، والذي يتضمن عرضا لأعمال فنية حول فلسطين من مجموعة خالد شومان الخاصة.

 

حيث يُفتتح مساء اليوم في تمام الساعة السادسة في مساحة المختبر تركيب قائم على النصوص يحمل

 

عنوان "لن نرحل" للفنانة سهى شومان ويتضمن عبر عدة أجزاء متصلة توثيقا للحظة الراهنة من مسار حرب مستمرة منذ 75 عامًا، وفي تحدٍ واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يُقدم المشروع توثيقا لأسماء فنانين
ومنسقي معارض ونشطاء ثقافيين وصحفيين تم استهدافهم أو إسكاتهم أو تهديدهم كنتيجة لتضامنهم ودعمهم للحق الفلسطيني، أو بسبب اتخاذهم مواقف ضد قمع الصوت الفلسطيني. بالإضافة إلى توثيق أسماء المواقع الثقافية والأثرية والتراثية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب على غزة.


وتستضيف دارة الفنون في 25 من الشهر الجاري الفنانة أملي جاسر في جلسة نقاشية وعرض أول لفيلمها "رسالة إلى صديق وهو عمل فيديو تدور أحداثه حول الانتهاكات الإسرائيلية وظروف الحياة في مدينة بيت لحم من خلال التركيز على قصة منزل عائلة الفنانة والمنطقة المحيطة به كمواقع شاهدة على سجل طويل من الأحداث.

 

كما يُعقد في 27 من الشهر الجاري لقاء مع القيم الفني والكاتب فاسيف كورتون يتناول حملات التعتيم المتصاعدة في أوروبا وحول العالم ضد الفنانين المتضامنين مع فلسطين وكيف يمكننا التصدي لها ومقاومتها.


يُمثل هذا المشروع دعوة للمؤسسات الثقافية في جميع أنحاء العالم للتضامن مع فلسطين، وللعمل المشترك على إيصال الأصوات الفلسطينية، حيث سيعلن عن سلسلة أخرى من البرامج واللقاءات وورش العمل والفعاليات التي ستساهم في إثراء البعد التوثيقي للمشروع خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع فنانين ومنسقي معارض ونشطاء ثقافيين وباحثين ومؤرخين.

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