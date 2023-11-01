الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
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إطلاق 31 مجلدا جديدا من المعجم التاريخي للغة العربية

إطلاق 31 مجلدا جديدا من المعجم التاريخي للغة العربية
إطلاق 31 مجلدا جديدا من المعجم التاريخي للغة العربية
  أطلق الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، 31 مجلدا جديدا من المعجم التاريخي للغة العربية، المشروع اللغوي العربي الرائد، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء المجمع من رؤساء اتحادات ومجامع 14 مجمعا لغويا من 12 دولة، في مقر المجمع بالمدينة الجامعية.اضافة اعلان
وتغطي المجلدات الجديدة من المعجم التاريخي للغة العربية 6 أحرف هي "الراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد"، ليصبح العدد الكلي للحروف التي تم تحريرها إلى حد الآن 15 حرفا، من الهمزة إلى الضاد، وبذلك ارتفع عدد المجلدات المنجزة من المشروع إلى 67 مجلدا، تم إصدارها من منشورات القاسمي بالشارقة، في إنجاز علمي فريد يعكس الرؤية الثاقبة والأعمال الجليلة التي يقدمها حاكم الشارقة لدعم اللغة العربية وحفظها وحمايتها والتعريف بتاريخها وتطورها عبر العصور.
ورحب حاكم الشارقة في كلمة بهذه المناسبة، بالحضور من العلماء، معلنا إطلاق الأجزاء الجديدة من المعجم، كإضافة تثري ما تم إكماله من أجزاء من هذا المشروع الكبير، قائلاً: "ها هي مرحلة جديدة من مراحل مشروع اللغة العربية الكبير (المعجم التاريخي للغة العربية)، قد انتهت والحمد لله، قد وفقنا الله تعالى وإياكم إلى هذا الإنجاز العظيم. وها نحن نلتقي في الشارقة لنحتفل بإنجاز سبعة وستين مجلدا لخمسة عشر حرفاً من حروف لغتنا العربية (من الهمزة إلى الضاد)".
وثمن جهود مختلف العاملين في المشروع، قائلا: "لا نملك إلا أن نثمن هذا الجهد، مقدمين الشكر لكل من عمل فأحسن، ولكل من اجتهد وأتقن، وثابر وللراحة لم يركن، لكل هؤلاء نقول، لقد عملتم فأحسنتم عملا، فاستوجبتم منا الثناء عاطراً، ومن ربنا الثواب وافرا".
وأضاف: نبشر جميع المحبين والمهتمين والباحثين، بأنه عما قريب إن شاء الله ستتوالى الأجزاء لننتهي من كل حروف اللغة العربية، وحينها تكتمل الفرحة، وتبتهج الأمة، ويكون للعربية معجمها الذي طال انتظاره، وإن هذا الموعد لقريب بإذن الله. كما أبشر الباحثين والعاملين في الدراسات اللغوية، بأن مشاريع البحث وخدمة التراث لن تتوقف مع انتهاء هذا المعجم التاريخي، فإننا في الشارقة آلينا على أنفسنا، أن نبدأ في مشاريع أخرى خدمة للغتنا العربية وتراثها العريق.
ويعد مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، من أهم المشاريع العلمية والمعرفية في خدمة ونشر وتعليم اللغة العربية، ويقوم عليه مجمع اللغة العربية بالشارقة بالتعاون مع دور المجامع اللغوية، مما يدعم جهود ودور هذه المجامع في الحفاظ على اللغة العربية وتوجيهها نحو الأهداف المنشودة في مجال الدراسة والتوثيق والبحث والتعليم، وخدمة اللغة العربية بما يعزز دورها لغة عالمية أضافت الكثير للحضارات الإنسانية.
وكان الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلق الأجزاء الـ17 الأولى من "المعجم التاريخي للغة العربية"، في افتتاح الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021. كما أطلق الأجزاء الـ19 الثانية من "المعجم التاريخي للغة العربية" في 1 نوفمبر 2022.
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