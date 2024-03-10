إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "ديوان شهداء العزة"

تم في الكويت الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة “ديوان شهداء العزة"، الذي شارك فيه 1410 قصيدة لـــ1246 شاعر وشاعرة من 36 دولة عربية وأجنبية، وذلك من خلال مؤتمر صحفي الذي عقده رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية، سعود عبدالعزيز البابطين، وذلك في مقر مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

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ووقد فاز بجائزة التي قيمتها خمسة عشر ألف دولار 15000 $ الشاعر مُحَمَّد عِبُّو منَ الجزائر عن قصيدتِهِ: (حُدَاءُ شَارِبِ الرِّيح)، وذهبت الجائزة الثانية عشرة آلاف دولار 10000 $ للشاعر وضَّاح عليِّ حاسِر منَ اليمن عن قصيدتِهِ: (وَطَنٌ يُصَلِّي في الجَحيم) فيما فاز بالجائزة الثالثة خمسة آلاف دولار 5000 $ أحمد سيّد هاشِم منَ مملكة البحرين عن قصيدتِهِ: (شَهِيدٌ مُخضّبٌ بالوَرْدِ).



وقال البابطين إن هذه المسابقة التي أطلقها والده الراحل عبدالعزيز البابطين في الـــ 23 من أكتوبر 2023م، انطلاقًا من المواقف الثابتة الذي ظل طيلة حياته ملتزمًا بها، حيث كان رحمه الله حريصًا على تقديم المبادرات المسؤولة والملهمة، فكان أول من انتبه إلى ضرورة توثيق معركة طوفان الأقصى شعراً.



وأشار البابطين أن لجنة تحكيم وهي لجنة متخصصة في الوطن العربي، تلقي المشاركات في الــ 30 من نوفمبر 2032م، وكان عدد القصائد التي وصلت المؤسسة 1410 قصيدة تقدم بها 1246 شاعر وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية. لافتاً أن المؤسسة بدأت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التحكيم، وتم عرض القصائد الملتزمة بالشروط العامة للمسابقة على لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة من أبرز الأساتذة النقاد والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص في الوطن العربي من الكويت والسعودية والأردن ومصر والمغرب، وقد استمر عمل اللجنة قرابة ثلاثة أشهر عكف خلالها المحكمون على ترتيب القصائد وتقييمها على مقياس مئوي.



وانتهت تقييمات أعضاء لجنة التحكيم ودرجاتهم إلى انتخاب 710 قصيدة للمشاركة في الديوان، واختيار القصائد الفائزة، مبينا أن الشعراء هم ضمير الأمة العربية، مؤكدا بانه التزامًا منا بنهج الوالد العزيز رحمه الله في تقدير الشعر في حياتنا وقيمته وأهميته في التعبير عن مواقف الإنسان العربي وآماله وطموحاته والاحتفاء بالشعراء وإيماننا معه جميعاً بأن الشعراء هم ضمير الأمة العربية. قررنا رفع قيمة جوائز المسابقة.



كما نوه سعود عبدالعزيز البابطين رئيس المؤسسة عن إقامة احتفالية خاصة لتوزيع جوائز المسابقة على الشعراء الفائزين يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بحضور مجلس أمناء المؤسسة ونخبة من الشعراء المشاركين في المسابقة ونخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف أقطار الوطن العربي.



