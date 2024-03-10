الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "ديوان شهداء العزة"

صورة واتساب بتاريخ 1445-08-29 في 10.20.03_99e20abe
مسابقة "ديوان شهداء العزة"

تم في الكويت الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة “ديوان شهداء العزة"، الذي شارك فيه 1410 قصيدة لـــ1246 شاعر وشاعرة من 36 دولة عربية وأجنبية، وذلك من خلال مؤتمر صحفي الذي عقده رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية، سعود عبدالعزيز البابطين، وذلك في مقر مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

اضافة اعلان

 

 ووقد فاز بجائزة التي قيمتها خمسة عشر ألف دولار 15000 $ الشاعر مُحَمَّد عِبُّو منَ الجزائر عن قصيدتِهِ: (حُدَاءُ شَارِبِ الرِّيح)، وذهبت الجائزة الثانية عشرة آلاف دولار 10000 $ للشاعر وضَّاح عليِّ حاسِر منَ اليمن عن قصيدتِهِ: (وَطَنٌ يُصَلِّي في الجَحيم) فيما فاز بالجائزة الثالثة خمسة آلاف دولار 5000 $ أحمد سيّد هاشِم منَ مملكة البحرين عن قصيدتِهِ: (شَهِيدٌ مُخضّبٌ بالوَرْدِ).


وقال البابطين إن هذه المسابقة التي أطلقها والده الراحل عبدالعزيز البابطين في الـــ 23 من أكتوبر 2023م، انطلاقًا من المواقف الثابتة الذي ظل طيلة حياته ملتزمًا بها، حيث كان رحمه الله حريصًا على تقديم المبادرات المسؤولة والملهمة، فكان أول من انتبه إلى ضرورة توثيق معركة طوفان الأقصى شعراً. 


وأشار البابطين أن لجنة تحكيم وهي لجنة متخصصة في الوطن العربي، تلقي المشاركات في الــ 30 من نوفمبر 2032م، وكان عدد القصائد التي وصلت المؤسسة 1410 قصيدة تقدم بها 1246 شاعر وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية. لافتاً أن المؤسسة بدأت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التحكيم، وتم عرض القصائد الملتزمة بالشروط العامة للمسابقة على لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة من أبرز الأساتذة النقاد والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص في الوطن العربي من الكويت والسعودية والأردن ومصر والمغرب، وقد استمر عمل اللجنة قرابة ثلاثة أشهر عكف خلالها المحكمون على ترتيب القصائد وتقييمها على مقياس مئوي.
 
وانتهت تقييمات أعضاء لجنة التحكيم ودرجاتهم إلى انتخاب 710 قصيدة للمشاركة في الديوان، واختيار القصائد الفائزة، مبينا أن الشعراء هم ضمير الأمة العربية، مؤكدا بانه التزامًا منا بنهج الوالد العزيز رحمه الله في تقدير الشعر في حياتنا وقيمته وأهميته في التعبير عن مواقف الإنسان العربي وآماله وطموحاته والاحتفاء بالشعراء وإيماننا معه جميعاً بأن الشعراء هم ضمير الأمة العربية. قررنا رفع قيمة جوائز المسابقة.


كما نوه سعود عبدالعزيز البابطين رئيس المؤسسة عن إقامة احتفالية خاصة لتوزيع جوائز المسابقة على الشعراء الفائزين يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بحضور مجلس أمناء المؤسسة ونخبة من الشعراء المشاركين في المسابقة ونخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف أقطار الوطن العربي.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
منتدى البيت العربي يعقد محاضرة بعنوان "خرافة طقوس الكتابة"

منتدى البيت العربي يعقد محاضرة بعنوان "خرافة طقوس الكتابة"

09 آذار 2024
غلاف الكتاب-(من المصدر)

كارل صباغ يسرد معلومات تاريخية في "قصة الحكم البريطاني لفلسطين"

07 آذار 2024
1709722245594872100

الأجيال الأدبية قائمة على التقارب أم التنافر؟.. تساؤل تطرحه "صوت الجيل"

06 آذار 2024
ندوة تكريمية وليلة وفاء من اتحاد كُتاب مصر للراحل عبدالعزيز البابطين

ندوة تكريمية وليلة وفاء من اتحاد كُتاب مصر للراحل عبدالعزيز البابطين

06 آذار 2024
الروائي الكولومبي غابريال غارسيا ماركيز

"سنلتقي في أغسطس".. رواية لماركيز تبصر النور قريباً

06 آذار 2024
النجار تطلق برنامج المدن الثقافية في صخرة وعرجان

النجار تطلق برنامج المدن الثقافية في صخرة وعرجان

06 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سرديات الرئيس

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

ليس قرارا عابرا

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة تحليلية للمرحلة القادمة

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات | منذ15 ساعة
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ15 ساعة
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjah copy

آخر الشهر

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy
 
 