إنطلاق فعاليات مهرجان الزرقاء الأول للمونودراما

أحمد الشوابكة

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الزرقاء - أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار عن انطلاقة فعاليات مهرجان الزرقاء الأول للمونودراما الذي نظمته مديرية ثقافة محافظة الزرقاء بالتعاون مع فرقة الزرقاء للفنون المسرحية وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين ، على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء ، بحضور نائب محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي وجمع من الفنانين والكتاب والمهتمين ، و تستمر عروضه المسرحية على مسرح الشاعر حبيب الزيودي وقاعات مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في محافظة الزرقاء ، حيث سيشارك في المهرجان 11 عملاً مسرحياً ،على مدار ثمانية أيام وحتى تاريخ 18/8/2023وجاءت فكرة إقامة هذا المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في الأردن من الفنانة عبير عيسى ما دفع مديرية ثقافة الزرقاء للفنون المسرحية تبني إقامة هذا المهرجان المسرحي الذي يسمى فن ولوج الذات... أو مسرح المونودراما وهو المسرح يقــوم بالأســـــاس على ممثل واحد, وهذا الممثل لا يملك إلا خياله وعواطفه وذاكرته وجسمه، وهي المسرحية التي يؤديها ممثل واحد، وإن كان ثمة ظهور أكثر من ممثل في مسرح المونودراما فذلك دون أن تكون لشخصيات أخرى مشاركة ناطـــــقة في العرض المونودرامي.واسترسلت وزيرة الثقافة في كلمة الافتتاح ، لنؤكد فيه أن الوزارة تؤمن إيماناً شديداً بأهمية المسرح والدور التنويري والتوعوي الذي يقوم به، لافتةً أن المسرح الأردني يعيش حالة من التجدد في إطار الحراك الثقافي الفاعل والمؤثر في الأردن والمحافظات الأردنية عموماً ، مصيفة أن المسرح الأردني يعيش حالة من التجدد والنشاط الملحوظ، حيث أن الوزارة ملتزمة بدعم العروض المسرحية وتوفير البيئة الملائمة للعروض المسرحية، لأن المسرح كان وما يزال جامعاً لكل الفنون وقادر على الجمع بين كل ما يتصل بالقضايا والموضوعات المجتمعية .وثمنت الوزيرة الدعم الذي يوفره مجلس محافظة الزرقاء لدعم الحراك الثقافي الفاعل، مشيرة أن هذا المهرجان المسرحي الأول للمونودراما الذي تحتضنه الزرقاء، بكل ما يتضمنه من تنوع للثقافة العربية، سيوفر مناخاً ملائما لتطوير الحركة المسرحية وتجويد العروض المسرحية .وقال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، إن المجلس يقدم الدعم الموصول لهذا المهرجان ولغيره من المهرجانات والهيئات الثقافية، لإيمانه بأهمية الثقافة في تجذير الولاء والانتماء لأمتنا لوطننا ولهويتنا العربية الإسلامية ولقيادتنا الهاشمية التي تستمد شرعيتها من إرثها الديني والتاريخي.و عبر نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي عن شكره وتقديره للقائمين على هذا المهرجان المميز الأول من نوعه والذي يقام في مدينة الزرقاء، مدينة الجند والعسكر، التي تشكل لوحة فسيفسائية تضم الأردنيين جميعاً ، كما عبر مدير ثقافة الزرقاء رئيس اللجنة العليا للمهرجان أيمن عرار عن شكره لمجلس محافظة الزرقاء على دعمه للحراك الثقافي في الزرقاء وتقديره للقائمين على المهرجان وللوفود العربية المشاركة .وكرمت النجار الفنانة سميرة خوري بتسلمها درعاً ، بعد أن تم كشخصية المهرجان في هذه الدورة،، فيما تم عرض فيلم وثائقي عن أعمال الفنانة المكرمة ، كما تم تسليم الدروع التقديرية إلى مستحقيها من الداعمينوتضمن حفل انطلاق المهرجان، الذي أدارت فقراته الفنانة عبير عيسى ، عرض فيلم قصير عن المسرحيات المشاركة ، في حين تم عرض المسرحية التونسية ( CDF) . «دون سكن قار » من إعداد أيمن فرحات وإخراج وحيدة الدريدي.واللجنة العليا للمهرجان برئاسة الاستاذ ايمن عرار مدير مديرية ثقافة الزرقاء وعضوية كل من الفنانة عبير عيسى مديرا للمهرجان والدكتور عمر نقرش والدكتور ماجد الخضري رئيس مجلس محافظة الزرقاء والكاتب مفلح العدوان والمخرج مهند الصفدي مدير الاذاعة الاردنية و رويدا كساسبة من أمانة عمان الكبرى والمخرج خالد المسلماني رئيس فرقة الزرقاء للفنون المسرحيةويشارك في المهرجان أحد عشر عملا مسرحيا والمسرحيات المشاركة هي من الجزائر بمسرحية (ميرا ) ومصر بمسرحية ( فريدة ) وفلسطين بمسرحية ( جبرا ) وتونس بمسرحية ( CDF) والأردن بمسرحية ( قبل الشمس) واليمن بمسرحية ( اكون ) والبحرين بمسرحية ( شرخ ) وسلطنة عمان بمسرحية ( صانع الفزاعات ) وليبيا بمسرحية ( حكاية طرابلسية ) والمغرب بمسرحية ( فاتي اريان ) والعراق بمسرحية ( جوكر ) بالإضافة الى جلسة نقدية وتقويمية للمهرجان في ختام المهرجان للخروج بتوصيات لوزارة الثقافة للاهتمام بهذا الشكل المسرحي والذي يقام لأول مرة في المملكة الاردنية الهاشمية.