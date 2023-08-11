الجمعة 11 آب 2023
النسخة المطبوعة

إنطلاق فعاليات مهرجان الزرقاء الأول للمونودراما

WhatsApp Image 2023-08-11 at 4.35.31 PM
إنطلاق فعاليات مهرجان الزرقاء الأول للمونودراما
الزرقاء - أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار عن انطلاقة فعاليات مهرجان الزرقاء   الأول للمونودراما  الذي نظمته مديرية ثقافة محافظة الزرقاء بالتعاون مع فرقة الزرقاء للفنون المسرحية وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين ،  على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء ، بحضور نائب محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي وجمع من الفنانين والكتاب والمهتمين ، و تستمر عروضه المسرحية على مسرح الشاعر حبيب الزيودي وقاعات مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في محافظة الزرقاء ، حيث سيشارك في المهرجان 11 عملاً مسرحياً ،على مدار ثمانية أيام وحتى تاريخ 18/8/2023اضافة اعلان
وجاءت فكرة إقامة هذا المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في الأردن من الفنانة عبير عيسى ما دفع  مديرية ثقافة الزرقاء للفنون المسرحية تبني إقامة هذا المهرجان المسرحي الذي يسمى فن ولوج الذات... أو مسرح المونودراما وهو  المسرح يقــوم بالأســـــاس على ممثل واحد, وهذا الممثل لا يملك إلا خياله وعواطفه وذاكرته وجسمه، وهي المسرحية التي يؤديها ممثل واحد، وإن كان ثمة ظهور أكثر من ممثل في مسرح المونودراما فذلك دون أن تكون لشخصيات أخرى مشاركة ناطـــــقة في العرض المونودرامي.
واسترسلت وزيرة الثقافة في كلمة الافتتاح ، لنؤكد فيه أن الوزارة تؤمن إيماناً شديداً بأهمية المسرح والدور التنويري والتوعوي الذي يقوم به، لافتةً أن المسرح الأردني يعيش حالة من التجدد في إطار الحراك الثقافي الفاعل والمؤثر في الأردن والمحافظات الأردنية عموماً  ، مصيفة أن المسرح الأردني يعيش حالة من التجدد والنشاط الملحوظ، حيث أن الوزارة ملتزمة بدعم العروض المسرحية وتوفير البيئة الملائمة للعروض المسرحية، لأن المسرح كان وما يزال جامعاً لكل الفنون وقادر على الجمع بين كل ما يتصل بالقضايا والموضوعات المجتمعية .
وثمنت الوزيرة الدعم الذي يوفره مجلس محافظة الزرقاء لدعم الحراك الثقافي الفاعل، مشيرة أن هذا المهرجان المسرحي الأول للمونودراما الذي تحتضنه الزرقاء، بكل ما يتضمنه من تنوع للثقافة العربية، سيوفر مناخاً ملائما لتطوير الحركة المسرحية وتجويد العروض المسرحية .
وقال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، إن المجلس يقدم الدعم الموصول لهذا المهرجان ولغيره من المهرجانات والهيئات الثقافية، لإيمانه بأهمية الثقافة في تجذير الولاء والانتماء لأمتنا لوطننا ولهويتنا العربية الإسلامية ولقيادتنا الهاشمية التي تستمد شرعيتها من إرثها الديني والتاريخي.
و عبر نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي عن شكره وتقديره للقائمين على هذا المهرجان المميز الأول من نوعه والذي يقام في مدينة الزرقاء، مدينة الجند والعسكر، التي تشكل لوحة فسيفسائية تضم الأردنيين جميعاً ، كما عبر مدير ثقافة الزرقاء رئيس اللجنة العليا للمهرجان أيمن عرار عن شكره لمجلس محافظة الزرقاء على دعمه للحراك الثقافي في الزرقاء وتقديره للقائمين على المهرجان وللوفود العربية المشاركة .
وكرمت النجار  الفنانة سميرة خوري بتسلمها درعاً  ، بعد أن تم كشخصية المهرجان في هذه الدورة،، فيما تم عرض فيلم وثائقي عن أعمال الفنانة المكرمة ، كما تم تسليم الدروع التقديرية إلى مستحقيها من الداعمين 
وتضمن حفل انطلاق المهرجان، الذي أدارت فقراته الفنانة عبير عيسى ، عرض فيلم قصير عن المسرحيات المشاركة ، في حين تم عرض المسرحية التونسية ( CDF) . «دون سكن قار » من إعداد أيمن فرحات وإخراج وحيدة الدريدي.
 واللجنة  العليا للمهرجان برئاسة الاستاذ ايمن عرار مدير مديرية ثقافة الزرقاء وعضوية كل من الفنانة عبير عيسى مديرا للمهرجان والدكتور عمر نقرش  والدكتور ماجد الخضري رئيس مجلس محافظة الزرقاء والكاتب مفلح العدوان والمخرج مهند الصفدي مدير الاذاعة الاردنية و رويدا كساسبة من أمانة عمان الكبرى والمخرج خالد المسلماني رئيس فرقة الزرقاء للفنون المسرحية 
ويشارك في المهرجان  أحد عشر عملا مسرحيا والمسرحيات المشاركة هي من الجزائر بمسرحية (ميرا ) ومصر بمسرحية ( فريدة ) وفلسطين بمسرحية ( جبرا ) وتونس بمسرحية ( CDF) والأردن بمسرحية ( قبل الشمس) واليمن بمسرحية ( اكون )  والبحرين بمسرحية ( شرخ ) وسلطنة عمان بمسرحية ( صانع الفزاعات ) وليبيا بمسرحية ( حكاية طرابلسية )  والمغرب بمسرحية ( فاتي اريان ) والعراق بمسرحية ( جوكر ) بالإضافة الى جلسة نقدية وتقويمية للمهرجان في ختام المهرجان للخروج بتوصيات لوزارة الثقافة للاهتمام بهذا الشكل المسرحي والذي يقام لأول مرة في المملكة الاردنية الهاشمية.
غلاف المجلة -(من المصدر)

دراسات نقدية وفكرية ثقافية في العدد الجديد من "صوت الجيل" 08 آب 2023

أمسية ثقافية قصصية بحضور مثقفي وشعراء إربد

أمسية ثقافية قصصية بحضور مثقفي وشعراء إربد 08 آب 2023

إشهار كتاب " للحياة معنى آخر" للكاتبة لينا سكجها في "شومان"

إشهار كتاب " للحياة معنى آخر" للكاتبة لينا سكجها في "شومان" 08 آب 2023

الغلاف - (من المصدر)

"وادي موسى والبترا" للفرجات.. توثيق لمحطات تاريخية بالقرنين التاسع عشر والعشرين 07 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من المحاضرة- (من المصدر)

أبو عياش تحاضر حول دور الرواية وأدب السجون في حراسة الذاكرة الوطنية

منذ21 ساعة
توقيع مذكرة تعاون بين دائرة المكتبة الوطنية وجامعة البلقاء التطبيقية

توقيع مذكرة تعاون بين دائرة المكتبة الوطنية وجامعة البلقاء التطبيقية

10 آب 2023
الجمعية الفلسفية الأردنية تعقد محاضرة حول ( ثقافة العولمة وايديولوجية الصورة)

الجمعية الفلسفية الأردنية تعقد محاضرة حول ( ثقافة العولمة وايديولوجية الصورة)

10 آب 2023
جانب من حفل الاشهار - (من المصدر)

أكاديميون يحتفون بكتاب تجليات الطبيعة في ديوان على "قلة الياسمين"

09 آب 2023
جامعة جرش

رسالة في "دلالة العنوان بشعر سلطان الزغول" للباحث رائد عياصرة

09 آب 2023
محمود درويش

15 عاما على رحيل محمود درويش

09 آب 2023
افكار و مواقف
ترجمات
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
 