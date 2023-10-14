السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد الناشرين العرب يقاطع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

شعار اتحاد الناشرين العرب
شعار اتحاد الناشرين العرب
قاطع اتحاد الناشرين العرب معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورته الـ(75)؛ نظرًا لتأييد الأخير وتبنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.
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وأصدر الاتحاد بيانا بهذا القرار، تاليا نصّه:

"يعلن اتحاد الناشرين العرب رئيسا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية في اتحاد الناشرين العرب مقاطعته لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورته (75) نظرًا للبيان الصادر عن المعرض بتأييده وتبنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وموقفه المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة دون النظر للمجازر الوحشية وفرض الحصار على قطاع غزة من قطع الكهرباء والمياه والغذاء والاعتداء السافر على الأطفال والنساء والشيوع المدنيين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، أيضا إلغاء تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي، كل ذلك يعبر عن ازدواجية المعايير عندما تعرض الناشرون الفلسطينيون من قبل على مدار السنوات السابقة من اعتداءات وتدمير دور النشر الفلسطينية.

ويدين اتحاد الناشرين العرب الاعتداء على المدنيين، ويرفض الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، ويؤكد على دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

إن موقف إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ظل الاعتداءات والمجازر على شعبنا الفلسطيني ينسف العلاقات الاستثنائية بين الناشرين العرب ومعرض فرانكفورت والزج بالثقافة في المجال السياسي، لذا قرر اتحاد الناشرين العرب مقاطعة معرض فرانكفورت وسحب المشاركة تعبيرا عن رفضه وإدانته لإدارة المعرض، وأيضا تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي سينتصر بإذن الله.

عاشت فلسطين وعاصمتها القدس".
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