 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أهدى الجائزة للكتاب والأدباء الشهداء في غزة وللشهيد وليد ودقة

اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر مراد السوداني جائزة الأولمب الدولية

اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر مراد السوداني جائزة الأولمب الدولية
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر مراد السوداني جائزة الأولمب الدولية
قام رئيس اتحاد كتاب روسيا الكاتب نيكولاي إيفانوف بمنح جائزة الأولمب الدولية للشاعر مراد السوداني الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين بحضور سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل والدبلوماسي  الدكتور خضر الظفيري والناقد الدكتور مفيد عرقوب والشاعر الدكتور عبد الله عيسى مستشار سفارة دولة فلسطين في روسيا ، وحشد غفير من الكتاب والأدباء الروس  وشخصيات ثقافية وإعلامية بارزة في مبنى اتحاد كتاب روسيا وسط العاصمة الروسية موسكو ، وقد أكد الكاتب إيفانوف أنه قد تم اختيار الشاعر السوداني للحصول على هذه الجائزة ؛ تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الثقافية والأدبية بين روسيا وفلسطين ومد جسور التواصل الثقافي بين البلدين، وأن اتحاد كتاب روسيا يثمن عاليا العلاقات الثنائية مع اتحاد كتاب فلسطين مشيرا إلى أهمية وضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الثقافي بين الاتحادين بما يخدم المشهد الثقافي الروسي والفلسطيني.اضافة اعلان

وبدوره أعلن الشاعر السوداني عن إهداء هذه الجائزة للشهداء من المبدعين الفلسطينيين سيما في قطاع غزة الذي  يتعرض للتدمير والإبادة الجماعية والثقافية . وإذ اعتبر أن منح هذه الجائزة لفلسطين في هذا الوقت إنما يؤكد دعم الكتاب الروس لزملائهم في فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للنقصان والنسيان ، كما أشار إلى دور الكتاب والأدباء في غزة الذين يكتبون تحت سقف النار ويواصلون الدفاع عن  فلسطين والحرية ليس في فلسطين فحسب ، بل وللحرية في العالم أيضا. وفي هذا السياق أكد السفير نوفل على أن الكتاب الفلسطينيين كما أبناء الشعب الفلسطيني سيظلون صامدين على أرضهم ويخطون أسمى آيات الصمود في الدفاع عن مقدساتهم، كما أشار السفير نوفل إلى أن منح الرئيس محمود عباس عددا من الأوسمة للمبدعين من الشعراء والكتاب الروس ، يؤكد على عمق العلاقات الثقافية والروحية وحرص المبدعين الروس والفلسطينيين على تجسيد القيم الإنسانية والدفاع عن الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية . فيما شددت الكاتبة مارينا أحميدوفا رئيس اتحاد كتاب داغستان على دعم كتاب داغستان لعدالة القضية الفلسطينية وثقافتها وحقوق شعبنا المشروعة وأكدت أن علم فلسطين يرفرف عاليا في سماء العاصمة الداغستانية محج قلعة، مؤكدة أن شاعر داغستان الكبير رسول حمزاتوف ظل دائما وفيا لفلسطين الأمر الذي واصله رئيس اتحاد كتاب داغستان الشاعر  الراحل محمد أحميدوف.

وقد استعرض الكاتب والمستشرق والمترجم أوليغ بافيكين تاريخ العلاقات الأدبية بين فلسطين وروسيا وشدد على ما أكدت عليه الشاعرة نينا بابوفا على ضرورة إعادة إحياء حركة الترجمة للمبدعين الفلسطينيين والروس . فيما توقف الشاعر الدكتور عبد الله عيسى مستشار سفارة دولة فلسطين في روسيا عند أبرز كتابات مبدعي روسيا عن فلسطين كالكاتب نيكولاي غوغول الذي قام بالحج إلى القدس في العام ١٨٤٨ م ، أي قبل مئة عام من قيام إسرائيل  قائلا : رحلتي إلى القدس أشبه برحلة للسماء، وكذلك قصيدة غصن فلسطين للشاعر  ميخائيل ليرمنتوف ، وقصيدة صنوبرة فلسطين للشاعر  فالانتين ساروكين، وفي الختام أهدى الشاعر السوداني درع الاتحاد وشهادة تقدير للكاتب إيفانوف.
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