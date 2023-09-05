اختتام أول معرض للكتاب العربي في برلين بمشاركة 66 دار نشر

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الدوحة - اختتم في البيت الثقافي العربي "الديوان" التابع لسفارة قطر في برلين، معرض الديوان للكتاب العربي بمشاركة 66 دار نشر من مختلف الدول العربية والأجنبية والذي استمر على مدار 3 أيام.وتم أثناء المعرض إقامة مناظرة ما بين الكتاب الورقي والإلكتروني، تلتها ندوة نقاشية وتقديم النسخة الألمانية من كتاب "جسور لا أسوار" لوزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، إضافة إلى ندوة حول طرابلس المدينة اللبنانية بعيون الزائر والمقيم.كما أقيم حفل توقيع لإصدارات جديدة لعدد من الكاتبات العربيات، إلى جانب ندوة حول دور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز التفاهم الثقافي بين المجتمعات الألمانية والعربية، ووصلة موسيقية، ثم ندوة حول المخطوطات العربية بالعاصمة برلين، وندوة حول دوافع الترجمة من اللغة العربية أو إليها.وفي اليوم الثالث والأخير، تم تنظيم حفلات لتدشين وتوقيع كتب لعدد من الكتاب العرب إلى جانب عدد من الندوات الثقافية أبرزها ندوة حول أهمية معارض الكتب ونشر الكتب، وحول الاحتفاء بـ 160 عاما على إنشاء دار صادر للنشر، وحول إسهام تعلم العربية في انتشار الكتاب العربي، إضافة إلى ندوة حول نشأة الكتاب العربي.وفي كلمته بافتتاح المعرض، أشاد سفير قطر لدى ألمانيا الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني بتجربة أول معرض للكتاب العربي في برلين بمشاركة أكثر من 60 دار نشر من مختلف دول العالم العربي وألمانيا، وأبرز أن كلمات مثل "الأدب العالمي" أو "التقاء الثقافات" أو "المناقشات بين الثقافات"، لا تمثل بالنسبة لزوار المعرض والمشاركين فيه مجرد مصطلحات فقط، بل أصبحت واقعا تتم معايشته بشكل شخصي، منوها إلى أن المعرفة المتبادلة بين الثقافات تولد فهما مشتركا يحقق العلاقات السلمية بين الشعوب، وتؤسس علاقات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.وتم خلال المعرض، إطلاق مبادرة مشروع "طموح" لترجمة الكتب العربية إلى الألمانية، بمشاركة دار "لت" للنشر، تحت اسم مكتبة الديوان، حيث ستتم ترجمة كتب أدبية وفلسفية وسياسية، وكذلك باختصاص علم الاجتماع من اختيار لجنة عربية ألمانية مختصة، وستترجم وتطبع على نفقة البيت الثقافي العربي (الديوان).ومن الجدير بالذكر، أن "الديوان" أنشئ في تشرين الثاني(نوفمبر) 2017، من قبل قطر بهدف تعزيز التواصل والتفاهم بين العرب والألمان، من خلال نشر الثقافة العربية وإطلاع المتلقي الألماني والأوروبي بشكل عام على الدور الثقافي الحضاري والإنساني للعرب في مختلف العصور.ويعمل البيت الثقافي العربي- من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية- على إيجاد حالة من الحوار والتفاعل بين الجالية العربية والجمهور الألماني، حيث تغطي فعالياته جزءا كبيرا من عناصر التبادل الثقافي، من معارض فنية وفوتوغرافية ومسرح وموسيقى وأفلام. -(الجزيرة نت)