الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اختتام الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة لمنظمة إيكروم في روما

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جانب من اختتام الفعاليات-(من المصدر)
عمان-الغد- اختتمت في روما الدورة الثالثة والثلاثون للجمعية العامة للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم). وشاركت وفود وطنية من الدول الأعضاء في إيكروم البالغ عددها 137 دولة، إضافة إلى مراقبين من الدول غير الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الشريكة الأخرى – في فعاليات هذه التظاهرة التي أقيمت على مدى يومين واستضافها المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف مناقشة وتقييم التقدم الذي حققته منظمة إيكروم، وتحديد الأولويات، ومعالجة القضايا الناشئة في هذا المجال.اضافة اعلان
وتم مناقشة العديد من المواضيع والقضايا الملحة خلال فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة لمنظمة إيكروم. وقال الدكتور ويبر ندورو، المدير العام لمنظمة إيكروم: "تمثل هذه المناسبة خطوة حاسمة ضمن التزامنا الدائم بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه." وأضاف: "نحن حريصون على تعزيز التعاون ومواصلة مهمتنا في الحفاظ على التراث الثقافي. وفي هذه المناسبة، نعرب عن امتناننا لأعضاء المجلس لمشاركتهم في هذا الاجتماع بروح عارمة بالرغبة بالتغيير، وتمكيننا من الاستفادة من خبراتهم القيمة لمضاعفة الدور الفعال لمنظمة إيكروم في جميع أنحاء العالم."
على هامش فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة لمنظمة إيكروم، أقيمت جلسة نقاش مواضيع حول مفهوم "التراث والهجرة". وتكمن العلاقة بين التراث والهجرة في حقيقة أن الهجرة لعبت دورا مهما في تشكيل التراث الثقافي للعديد من المجتمعات في العالم. وفي هذا الصدد، تحدثت السيدة جيجي ليمي جوزيف - وهي مهندسة معمارية متخصصة في التخطيط الحضري (FAUUSP – البرازيل) ومديرة البرنامج الأول لأفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، ومنسقة شبكة متاحف الهجرة في التحالف الدولي لمواقع الضمير - كيف أن الهجرة تغير مفاهيم التراث، واستعرضت المسارات المقترحة لمزيد من الشمولية. كما تحدثت أيضًا عن كيفية مساهمة النهج الأكثر شمولاً للتراث في رفاهية المجتمعات المتنوعة، وكيف يغير هذا النهج طرق رعاية التراث وإبراز قيمته، وماهي الاستجابات المطلوبة من قطاع الصون.
وقالت السيدة جيجي ليمي جوزيف في محاضرتها: "إن الناس كانوا على مر التاريخ في حالة تنقل. ومع ذلك، فإن القوى المؤثرة - مثل أزمة المناخ والصراعات والحاجة للتنمية - تقود عملية التغيير على نطاق ووتيرة غير مسبوقين". وتساءلت "مع تزايد الهجرة العابرة للحدود الوطنية، هل سيشهد المستقبل توترات متزايدة باستمرار، أم أنه سيؤدي إلى ظهور بيئة ثقافية جديدة؟! وهل ستعيش المجتمعات المتنوعة تدريجيا وتزدهر مع بعضها البعض؟! إن الحفاظ على التراث الثقافي هو مسعى بالغ الأهمية ويتطلب تعاونا وثيقا على المستوى الدولي.
تعمل منظمة إيكروم وإيطاليا معا في مشاريع عدة، أبرزها مشروع (الشباب. التراث. أفريقيا)، حيث يهدف هذا المشروع، المدعوم من قبل المديرية العامة للتعاون التنموي بوزارة الخارجية الإيطالية، إلى تمكين قادة التراث الشباب وتعزيز الترابط فيما بينهم من خلال استراتيجيات ومبادرات مبتكرة تحول تراثهم إلى مصدر مهم للفرص الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات خلال العامين الماضيين ضمن هذا المشروع المهم.
وقال السيد ناصر في كلمة له بهذه المناسبة: "بفضل رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة الشارقة، فإن هذا التعاون المثمر بين إيكروم ودولة الإمارات العربية المتحدة سيستمر وينمو بالتأكيد خلال العامين المقبلين، مع رغبة قوية في تحقيق المزيد من النجاح ومزيد من التعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه في المنطقة العربية".
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