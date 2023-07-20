الخميس 20 تموز 2023
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اختتام فعاليات الأيام الثقافية العمانية في المكتبة الوطنية

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اختتام فعاليات الأيام الثقافية العمانية في المكتبة الوطنية
شاركت المكتبة المكتبة الوطنية اليوم الخميس في اختتام فعاليات الأيام الثقافية العمانية والتي أقامتها وحدة الدراسات العمانية في جامعة آل البيت بالتعاون مع مكتب الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان وسفارة سلطنة عمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية .اضافة اعلان
وتضمن حفل الاختتام جلسة حوارية بعنوان " جهود الأردنيين في خدمة التراث العماني ودراسته شارك فيها الأستاذ الدكتور محمد الدروبي من جامعة آل البيت والأستاذ الدكتور غالب عربيات رئيس جمعية المؤرخين الأردنيين والأستاذ الدكتور ياسين أبو الهيجاء من جامعة عجلون الوطنية وترأس الجلسة مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة وبحضور مدير وحدة الدراسات العمانية في جامعة آل البت الأستاذ الدكتور أنور الخالدي وعدد من الأعضاء التدريسية من سلطنة عمان .
رحب د. العياصرة بالمحاضرين والحضور وأشاد بالعلاقات والشراكة الفاعلة بين البلدين الشقيقين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان مضيفا ان الأيم الثقافية العمانية والتي يقام حفل ختامها اليوم في رحاب ذاكرة الوطن تهدف للتعريف بالحضارة العمانية وحضارتها وعن جهود الأردنيين في خدمة التراث العماني ودراسته . 
وأشاد بالسمات المشتركة بين البلدين المبنية على الإحترام المتبادل علاوة على التطابق في وجهات النظر بين البلدين حيال القضايا الأساسية العربية والإقليمية والدولية . 
تحدث الدكتور الدروبي عن جهود المحققين الأردنيين في إحياء التراث العماني على مدى أربعين عاماً ، معرجاً على أشهر الأسماء الأردنية التي شاركت في تحقيق المخطوطات العمانية كالمحقق محمد علي الصليبي، وجبر الفضيلات ووليد عوجان وعمر حسن القيام فضلاً عن جهود مجمع اللغة العربية الأردني في تحقيق معجم الإبانة .
وخلص الى القول إن عدد المشاركين في تحقيق الموروث العماني من أهل الأردن زاد على خمسة عشر محققاً حققوا قرابة أربعين أثر علمياً عمانياً على مدار أربعين سنة . 
من جانب اخر عرج الدكتور عربيات على الأيام الثقافية العمانية والتي تكتسب حلة جديدة تذكرنا بأيام العرب وما كانوا يتداولونه ويعرضونه في أسواقهم الثقافية ، وأضاف ا ن هذه الأيام إطلالة جديدة متجددة على ثقافتنا العربية الأصيلة والتي ترتقي الى شمولية الحدث وصناعة التغيير وتكتسب طابعاً ثقافياً شاملاً في مختلف الضروب من محاضرات وندوات وأمسيات وإنشاد وأدب وفكر وثقافة ومعارض صور وتعزيز اللحمة الثقافية من خلال ثقافة الصورة وما رافقها من معارض للكتب والقصائد الشعرية واللمسات التراثية من تذوق للمأكولات والأزياء .
وطالب بإيجاد أوعية وقواعد بيانات تخص الباحثين والمؤلفات وبخاصة العمانية منها ونقل التجارب المشتركة التي تتوافق مع فكرة الأيام الثقافية وغيرها من الرؤى والأفكار المشتركة ونقل التجارب في قادم الأيام 

وأشار الدكتور أبو الهيجاء الى جهود الباحثين الأردنيين في دراسة الموروث اللغوي العماني ، مبيناً مفهوم الجهود اللغوية وجهود اللغويين التراثيين العمانيين في آثار الدارسين الأردنيين ، كما أشار وجهود المؤتمرين المهمين في رصد الحركة الأدبية واللغوية في سلطنة عمان .

وقدم العديد من التوصيات منها وضع معجم أو موسوعة لغوية تضم الأدباء واللغويين العمانيين وأعمالهم والدراسات المرتبطة بها، إصدار نشرة فصلية أو سنوية تعرض أهم الإصدارات والنشاطات الأدبية واللغوية في سلطنة عمان، استكتاب طائفة من اللغوين والمهتمين لدراسة النشاط الأدبي واللغوي العماني في عهود لم تلق عليها ضوء كاف كعهد النبهانيين وغيرهم و استكتاب طائفة من اللغويين والمهتمين لدراسة النشاط الأدبي واللغوي لجهود العمانيين المحدثين.

وتخلل الإختتام فقرة إنشادية للمنشدين من سلطنة عمان ومن المملكة الأردنية الهاشمية 

وافتتح الدكتور العياصرة معرض للصور والكتب والذي شاركت به المكتبة بالتعاون مع وحدة الدراسات العمانية في جامعة آل البيت واشتمل المعرض على عدد من الصور التي تبرز التراث الثقافي العماني وركن المصحف العماني بطريقة برايل  وركن سياحة المغامرات في السلطنة العمانية وركن الحلوى العمانية .

وفي الختام قام الدكتور أنور الخالدي مدير وحدة الدراسات العمانية في جامعة آل البيت بتقديم درع تكريمي لمدير عام المكتبة الدكتور العياصرة كما قام الدكتور العياصرة بتقديم درع للدكتور الخالدي وللدكتور عبدالله الهاشمي عضو هيئة التدريس في جامعة السلطان قابوس
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