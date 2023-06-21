اختتام فعاليات مهرجان البيت العربي للشعر الفصيح

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على مدار ثلاثة أيام استضاف منتدى البيت العربي الثقافي مهرجان الشعر الفصيح في الفترة ما بين 17-19 حزيران في مقره في جبل الحسين.اليوم الأول بدأ بكلمة ترحيبية من رئيس المنتدى المهندس صالح الجعافرة حيث عبر فيها عن شكره لجميع الحضور والمشاركين واكد أن البيت العربي هو بيت جميع المثقفين والأدباء وحماة اللغة على اختلاف الأجناس الأدبية .أدار الأمسية الأولى باقتدار الشاعر شفيق العطاونة وشارك فيها الشعراء بقصائد وارفة ومحكمة :د. أنور الشعر وأيمن الشريدة وريما البرغوثي وعلي السيد ومحمد ذيب سليمان ود. محمد غسان الخليلي، وسط جمهور ذوّاق محب للشعر.وفي اليوم الثاني حلق الشعراء على متن القصيد بإدارة وارفة من الأديب جروان المعاني ومشاركة الشعراء :أحمد الأحمد ود.ثراء يوسف وعبد الرحمن مبيضين وعدنان السعودي ولؤي شديفات وناصر أبو حاكمة وسط جمهور غطى جنبات المكان.وها هو اليوم الختامي يرفل بحلة قشيبة مودعا جمهوره على أمل لقاء جديد، امتلكت زمام إدارته باقتدار الروائية عنان محروس، وشارك فيه الشعراء ببنات أشعارهم وهم :عضيب عضيبات وعيسى حماد ومختار العالم ويوسف الفسفوس. ضمت الأمسية نخبة من الضيوف متذوقي الشعر والأدب.وقد صرحت الاديبة ميرنا حتقوة امين السر و مديرة البرامج والأنشطة في البيت العربي أن المهرجان جاء بفكرة وتنسيق منها كمنسقه للبرامج الثقافية في المنتدى وبمساعدة من الشاعر شفيق العطاونه واضافت ان هذه المهرجانات الشعرية من أهم أنشطة المنتدى السنوية التي تهدف الى إبراز الفئات الشابة من خلال هذه المهرجانات والأنشطةسيقام مهرجان البيت الشعر الفصيح في عدة محافظات أردنية قبل نهاية العاموتوجهت بالشكر لوزارة الثقافة الأردنية على دعم المهرجان ولجميع الشعراء المشاركين وللإعلامين والعاملين من وراء الكواليس والشكر الأكبر لجمهور ورواد منتدى البيت العربي الثقافي من شعراء وأدباء ومثقفين الحاضرين دائما معههذا ويذكر أن رئيس المنتدى المهندس الجعافرة وأمين السر الأديبة حتقوة قد كرما الشعراء المشاركين في كل أمسيات المهرجان.وعلى هامش المهرجان تم تكريم بعض الإعلاميين الذين كان لهم دور في توثيق أحداث المهرجان وفعاليات المنتدى :المصور الإعلامي محمد عادي، والإعلامية لينا العساف، والمنتج والمصمم إبراهيم ملكاوي، والإعلامية هند السليم، و الناشط الثقافي الأديب نضال أبو غربية، والمصممة الفنية أماني طه، كما تم تقديم شكر خاص للمصورين محمد عادي وياسمين خليل على توثيق أحداث المهرجان طوال أيامه الثلاثة.وعقب كل أمسية تم التقاط الصور التذكارية في أجواء مفعمة بالمحبة